Россия сохранит мировое лидерство на рынке энергоресурсов

Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире как минимум до 2040 года, свидетельствует обзор BP «Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года».

Аналитики BP пришли к выводу, что Россия продолжит быть крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов и вторым по величине производителем нефти и газа, экспортируя по 9 млн баррелей нефти в сутки и 36 млрд кубических футов газа в сутки.

При этом производство первичных источников энергии в России вырастет на 20% в период с 2016 года по 2040 год, но доля России в мировом производстве энергоресурсов снизится с 10% в 2016 году до 9% в 2040 году.

Российский экспорт обеспечит свыше 5% мирового спроса на первичные энергоресурсы к 2040 году, говорится в обзоре. Энергоемкость российской экономики, согласно прогнозу BP, к 2040 году сократится на 25%. Это ниже, чем в Китае (на 53%), Индии (на 37%), или в среднем по странам, не входящим в ОЭСР (на 41%).

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Рост энергопотребления в России (на 6% с 2016 года по 2040 год) будет самым низким среди стран БРИКС. В Индии (на 165%), Бразилии (на 60%) и Китае (на 41%) энергопотребление будет расти значительно быстрее. Доля России в мировом потреблении первичных энергоресурсов снизится с 5% в 2016 году до 4% в 2040 году.

Транспорт обеспечит основной прирост потребления первичных источников энергии (на 50% к 2040 году). Потребление в промышленности снизится на 4%.

BP также ожидает роста спроса на энергию в мире на треть к 2040 году за счет быстрого роста развивающихся экономик. К 2040 году структура мирового энергобаланса станет более диверсифицированной, чем когда-либо, а доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергетического баланса.