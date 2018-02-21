Правда о языческой России. Александр Пыжиков
19:28. 21 февраля 2018 Просмотров - 343 5 коммент. Опубликовал: brahman
Почему РПЦ не любит одноголосное пение
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале “Концептуал” цикл передач посвященных языческим обычаям и практикам русского народа. Первый видеосюжет посвящен обряду женского хоровода вокруг берёзы.
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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Пыжиков, когда же ты поймёшь разницу между Ведичеством и язычеством?
Язычество (Язычники) – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах.
Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
Он употребляется исключительно в христианской литературе.
Слово «Язычник» С точки зрения Древне Словенской Буквицы. [ЯзычеНик] – Образовано от слияния двух слов: Языче (Язык) – Народ, носитель исконной веры, обладающий языком образов.
Причем слово Язык ранее писалось через Буквицу Ен – Он, Структура определяющая восходящий образ.
И читалось это слова Езык. Буквица Ер в конце (аналог в современном языке твердый знак) обозначало народ, как сотворенный.
А значит, Народ имел единый Язык, поэтому народ и язык были понятиями тождественными. Слово Языче – писалось с буквицей Ять в конце, и обозначало представителя нашего народа.
Ник – Корень отрицания, изменения. В отношении человека обозначало – Изгой, тот, кого изгнали из нашего народа. Слово Язык написанное с буквицей ерь на конце (аналог в современном русском, мягкий знак) – означало представителя чужого народа, А Языченик (буква «е» обозначает место буквицы ерь) – Неизвестно кем сотворенный. (То есть Языче никакое) Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Язычник, написанное с Буквы Ётта в начале, обозначало народ, почитающий традиции и богов, и родственный нам по определенным критериям.
Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо Не можем мы сами себе быть иноземцами и иноверцами. Этот термин против нас самих же начали использовать представители Христианской церкви, по незнанию, не-разумению, и не пониманию.
Плюс хотелось бы добавить, что исконно Славянская Вера, то есть Староверие или Родноверие, это никак не многобожие. Наша вера не относится ни к Монотеизму, ни к Политеизму, и сами Староверы называют славянскую веру Родотеизмом. В ней присутствует много ликов Богов, которым поклоняются и поют хвалебные песни, но в тоже время все эти Боги это лики одного бога Рода. Тем самым и рождается единство-множества, которое не может быть отнесено уже к единобожию или многобожию по отдельности. Вера древних славян самобытна и никак не соотносится с тем, что мы можем видеть сейчас.
НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.
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Читала об этом обряде, но не помню всех деталей. Смысл в том, что душа дерева переселялась в будущую мать. Рождался ребенок, которому нужно было бояться всю жизнь огня и топора.
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Читала об этом обряде, но не помню всех деталей. Смысл в том, что душа дерева переселялась в будущую мать. Рождался ребенок, которому нужно было бояться всю жизнь огня и топора. Точно не помню, но похоже дерево погибало ( засыхало?).
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Душа дерева не переселялась. Это всё намного проще. Тело, органы бездетной женщины разбалансированые и дерево использовалось как катализатор.
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Вячеслав, то что ты написал – верно. Но поставь плюс Пыжикову, он главное сказал, что обряд сверх научный (потому что официальная наука только сейчас к этому приходит), а яхвовские служители это порочили. Это доказывает то, что христианство и есть по нашему мрак по их классификации мракобесие. И по картофелю попадание в десятку. Глядишь скоро придут к баклушам, вилам по воде, воде в ступе, что тоже есть научное обоснование.
И ещё не сердись, делай скидку, нельзя сразу взрывать мозг – терпение и труд, всё перетрут.