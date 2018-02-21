Правда о языческой России. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Почему РПЦ не любит одноголосное пение

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале “Концептуал” цикл передач посвященных языческим обычаям и практикам русского народа. Первый видеосюжет посвящен обряду женского хоровода вокруг берёзы.



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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



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