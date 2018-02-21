На фотографии Рональд Рейган пожимает руку советскому мальчику на Красной площади На фотографии Рональд Рейган пожимает руку советскому мальчику на Красной площади

Однажды американский президент Рональд Рейган, по чистому недоразумению недостреленный прогрессивным активистом где-то на улице, посетил Москву и одарил мир пиар-новинкой - назвал СССР"империей зла". Потом весь мир дружно позорил СССР и советских людей, вплоть до полного развала этой империи - позорили и за Сталина, и за ГУЛАГ, и за голод, и за Победу.

Позорили за все и почти утопили великий ЕДИНОРУССКИЙ НАРОД в угрызениях совести. Наши враги на Западе знали, что совесть у нас есть - по ней и ударили. И не промахнулись.

Мы же не знали, что у них совести нет, то есть не знали практически главного.

И получилось так, что они нас, совестливых, могут позорить, а мы их, бессовестных, не умеем. За нас по сей день отдувается прогрессивный иранский президентАхмадинеджад - позорит янки в ООН и у себя дома, серьезно позорит - Аллаха приглашает в союзники.

А мы молчим в тряпочку.

Не надо больше молчать. Кто у нас сегодня "империя зла", знают практически все в мире, и это не мы. Нас несправедливо оболгали, возвели поклеп. Мы, может быть, не империя добра - зато они точноимперия зла и лжи одновременно. Они - западная цивилизация фальшивых денег, лжи и безграничной алчности.

Ложь, ими постоянно создаваемая, генерируемая миллионами глашатаев, тиражируемая через СМИ, и есть главное мировое зло.

Ложь их основное оружие - страшнее водородной бомбы.Отравляет мир, ведет народы и цивилизации в пропасть. Развал великой державы СССР был осуществлен с помощью этой лжи, подхваченной толпой либеральных совков, эту ложь усвоивших.

Натравливание братьев по ЕДИНОРУССКОМУ НАРОДУ друг на друга тоже происходит с помощью лжи, причем идентифицировать их ложь сегодня уже совсем просто. Если что-то говорят вслух янки или наши упитанные двоюродные братья-европейцы - значит ложь. Врут значит, брешут, разводят, кидают.

Зная это, нужно быть лошарой, чтобы вестись. Но ведь ведёмся. Пока.

А у них-то и глаза перекошены от постоянного вранья, и руки трясутся от жадности - а мы все слушает их ложь, внимаем, глотаем, травимся.

Потому что еще не понимаем сути - ищем смысл, думаем, что в этом правда, а это не так. Все неправда!

Мы, добрые люди, никак не можем поверить в то, что они злые и страшно бессовестные, что за зеленые нули в банке они готовы задушить всю свою родню до десятого колена - если, конечно, нулей будет много.

Мы ищем в них добро, но его там нет. Они веками убивают людейради земных радостей - мы, русские люди так не поступали. Отдельные душегубы были - но приговоры народам и континентам мы не подписывали. Эти подписывали и продолжают.

Мы воевали и будем воевать, но не ради корысти, не ради брюха, не живота ради - мы воевали и будем воевать за Веру, Правду, Справедливость.

Как пророчески пелось в советских песнях - не ради славы, ради жизни на земле!

Вот и все главное о евроинтеграции, братья-славяне, не обессудьте, если кого обидел.

Наше европейское будущее для Запада, как защита мирного населения в Ливии - дозащищались, цветущая страна превратилась в ад, население в панике разбежалось.

Трупами завалили "защищаемую" страну - но упрямо мурлычут о человеческих правах этих трупов. Потому что бессовестные.

Почему мы не умеем заставить миллионы англичан или янки переживать угрызения совести за то, что они веками уничтожали других людей по всей нашей планете ради своей безумной мечты о богатстве, золотого тельца ради?



Почему мы не снимаем сериалы о том, как восемь из десяти купленных за бочку рома в Африке рабов мучительно умирали на кораблях предков тех, кто сегодня хочет диктовать миру?



Или об опиумных войнах?



Или о миллионах отравленных вьетнамцев и лаосцев, или о Хиросиме с Нагасаки?



Почему супостаты эти не устыдятся сами - хотя бы иногда?

Нет, отдельные добрые люди каются и там, но в целом для Запада это все был прогресс, это было продвижением свободы и человеческих прав.

Потому что у них органа нет для этих угрызений. Который называется совесть. Нет давно и навсегда.

Один словак сказал это недавно - додумался сам.

"Мы, славяне, отличаемся от Запада тем, что у нас еще осталась совесть. А у этих кончилась. Эти за деньги сделают все!"

Правду сказал словак, памятник ему надо поставить при жизни, в горах при перевале Дукла, где нашли свой конец тысячи русских воинов, освобождая словаков от немцев.

"Если бы не русские, нас, словаков, давно бы стерли с карты!" - Это уже пишут мне с завидной регулярностью разные читатели, и словаки, и даже чехи. Они не бойцы, они не умеют воевать, но совесть у них тоже сохранилась.

Остается вопрос: если ложь их главное оружие, то мы что, так и будем страдать, обманутые, сидя верхом на ракетах "Сатана" и вспоминая заветы либерала Сахарова окружить их подводными водородными бомбами и взорвать к чертовой бабушке?

Почему не бить их так же - их ложь своей ложью?

Большой вопрос и требует больших ответов.

Первый ответ прост и понятен - мы этого не умеем, у нас совесть есть.

Второй ответ тоже несложен - и у Ивана Сусанина была совесть. И у маршала Жукова. И у Владимира Путина есть.

С третьим ответом подождем - надо подумать. Не хочется с пафосом рвать рубаху и скандировать: "В правде сила, кто прав, тот и сильнее...". Было это уже все, и слова вроде правильные, но получается пока не очень.

Скажу просто: бывает правда срочная, неотложная, спасительная. Как пенициллин при воспалении легких. Такая действительно сильнее лжи - если правильные люди скажут ее в правильное время и в правильном месте.

Евроинтеграции братьев-славян в когтях зловещей чупакабры ЕС - то есть лжи - можно противопоставить правду, и правда эта может победить.

Для меня такая правда в слове ЕДИНОРУССКИЙ НАРОД.

Её и говорю вслух, и верю, что сказанное мной услышат...

17 октября 2011 года, Братислава

Сергей Хелемендик

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Как ПРОСТО... и наглядно о СОВЕСТИ и ПАРАЗИТИЗМЕ