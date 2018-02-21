Главная » Мировоззрение

Мы же не знали, что у них совести нет, то есть не знали практически главного.

16:36. 21 февраля 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:
На фотографии Рональд Рейган пожимает руку советскому мальчику на Красной площади

Однажды американский президент Рональд Рейган, по чистому недоразумению недостреленный прогрессивным активистом где-то на улице, посетил Москву и одарил мир пиар-новинкой - назвал СССР"империей зла". Потом весь мир дружно позорил СССР и советских людей, вплоть до полного развала этой империи - позорили и за Сталина, и за ГУЛАГ, и за голод, и за Победу.

Позорили за все и почти утопили великий ЕДИНОРУССКИЙ НАРОД в угрызениях совести. Наши враги на Западе знали, что совесть у нас есть - по ней и ударили. И не промахнулись. 

Мы же не знали, что у них совести нет, то есть не знали практически главного. 

 

И получилось так, что они нас, совестливых, могут позорить, а мы их, бессовестных, не умеем. За нас по сей день отдувается прогрессивный иранский президентАхмадинеджад - позорит янки в ООН и у себя дома, серьезно позорит - Аллаха приглашает в союзники.

А мы молчим в тряпочку.

Не надо больше молчать. Кто у нас сегодня "империя зла", знают практически все в мире, и это не мы. Нас несправедливо оболгали, возвели поклеп. Мы, может быть, не империя добра - зато они точноимперия зла и лжи одновременно. Они - западная цивилизация фальшивых денег, лжи и безграничной алчности.

Ложь, ими постоянно создаваемая, генерируемая миллионами глашатаев, тиражируемая через СМИ, и есть главное мировое зло. 

Ложь их основное оружие - страшнее водородной бомбы.Отравляет мир, ведет народы и цивилизации в пропасть. Развал великой державы СССР был осуществлен с помощью этой лжи, подхваченной толпой либеральных совков, эту ложь усвоивших. 

Натравливание братьев по ЕДИНОРУССКОМУ НАРОДУ друг на друга тоже происходит с помощью лжи, причем идентифицировать их ложь сегодня уже совсем просто. Если что-то говорят вслух янки или наши упитанные двоюродные братья-европейцы - значит ложь. Врут значит, брешут, разводят, кидают.

Зная это, нужно быть лошарой, чтобы вестись. Но ведь ведёмся. Пока. 

А у них-то и глаза перекошены от постоянного вранья, и руки трясутся от жадности - а мы все слушает их ложь, внимаем, глотаем, травимся. 

Потому что еще не понимаем сути - ищем смысл, думаем, что в этом правда, а это не так. Все неправда! 

Мы, добрые люди, никак не можем поверить в то, что они злые и страшно бессовестные, что за зеленые нули в банке они готовы задушить всю свою родню до десятого колена - если, конечно, нулей будет много. 

Мы ищем в них добро, но его там нет. Они веками убивают людейради земных радостей - мы, русские люди так не поступали. Отдельные душегубы были - но приговоры народам и континентам мы не подписывали. Эти подписывали и продолжают.

Мы воевали и будем воевать, но не ради корысти, не ради брюха, не живота ради - мы воевали и будем воевать за Веру, Правду, Справедливость. 

Как пророчески пелось в советских песнях - не ради славы, ради жизни на земле! 

Вот и все главное о евроинтеграции, братья-славяне, не обессудьте, если кого обидел. 

Наше европейское будущее для Запада, как защита мирного населения в Ливии - дозащищались, цветущая страна превратилась в ад, население в панике разбежалось. 

Трупами завалили "защищаемую" страну - но упрямо мурлычут о человеческих правах этих трупов. Потому что бессовестные.

Почему мы не умеем заставить миллионы англичан или янки переживать угрызения совести за то, что они веками уничтожали других людей по всей нашей планете ради своей безумной мечты о богатстве, золотого тельца ради? 

Почему мы не снимаем сериалы о том, как восемь из десяти купленных за бочку рома в Африке рабов мучительно умирали на кораблях предков тех, кто сегодня хочет диктовать миру?

 Или об опиумных войнах? 

Или о миллионах отравленных вьетнамцев и лаосцев, или о Хиросиме с Нагасаки? 

Почему супостаты эти не устыдятся сами - хотя бы иногда? 

Нет, отдельные добрые люди каются и там, но в целом для Запада это все был прогресс, это было продвижением свободы и человеческих прав. 

Потому что у них органа нет для этих угрызений. Который называется совесть. Нет давно и навсегда. 

Один словак сказал это недавно - додумался сам.

 "Мы, славяне, отличаемся от Запада тем, что у нас еще осталась совесть. А у этих кончилась. Эти за деньги сделают все!" 

Правду сказал словак, памятник ему надо поставить при жизни, в горах при перевале Дукла, где нашли свой конец тысячи русских воинов, освобождая словаков от немцев. 

"Если бы не русские, нас, словаков, давно бы стерли с карты!" - Это уже пишут мне с завидной регулярностью разные читатели, и словаки, и даже чехи. Они не бойцы, они не умеют воевать, но совесть у них тоже сохранилась.

Остается вопрос: если ложь их главное оружие, то мы что, так и будем страдать, обманутые, сидя верхом на ракетах "Сатана" и вспоминая заветы либерала Сахарова окружить их подводными водородными бомбами и взорвать к чертовой бабушке? 

Почему не бить их так же - их ложь своей ложью? 

Большой вопрос и требует больших ответов. 

Первый ответ прост и понятен - мы этого не умеем, у нас совесть есть. 

Второй ответ тоже несложен - и у Ивана Сусанина была совесть. И у маршала Жукова. И у Владимира Путина есть. 

С третьим ответом подождем - надо подумать. Не хочется с пафосом рвать рубаху и скандировать: "В правде сила, кто прав, тот и сильнее...". Было это уже все, и слова вроде правильные, но получается пока не очень.

Скажу просто: бывает правда срочная, неотложная, спасительная. Как пенициллин при воспалении легких. Такая действительно сильнее лжи - если правильные люди скажут ее в правильное время и в правильном месте. 

Евроинтеграции братьев-славян в когтях зловещей чупакабры ЕС - то есть лжи - можно противопоставить правду, и правда эта может победить. 

Для меня такая правда в слове ЕДИНОРУССКИЙ НАРОД. 

Её и говорю вслух, и верю, что сказанное мной услышат...

 

17 октября 2011 года, Братислава

Сергей Хелемендик

Источник

 

 

https://www.youtube.com/watch?... 

 

Как ПРОСТО... и наглядно о СОВЕСТИ и ПАРАЗИТИЗМЕ

Метки: Мы же не знали что у них совести нет то есть не знали практически главного.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
.... Одной из них оказалась якобы молодёжная....- (Корр.) Вы знали, что здесь будет реклама МММ...Пиара тут нет, скажем так, скорее есть понимание ... практически впихнули в ВТО, что нанесло убытки практически... этом без зазрения совести пользуются его производственным ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...убивает без всяких угрызений совести своих детей, обращается со..., то должен существовать практический верхний предел количества наследственной...По движению руки пациент знал, что пишет что-то, но из...почему бы и нет, разве в них есть что-нибудь человеческое ...
Медицинский геноцид в СССР
...если он врал, что он не знал, что у пациента Королёва ...Голованова: «Гебель утверждает: совесть Петровского как хирурга абсолютно ...людей, то нет никакой возможности уберечь от них как избранную...30-40%, то есть в среднем практически каждый четвертый диагноз...
Племя Каина
...Ей показалось, что в них есть что-то необычное и...Попасть в наш клуб практически невозможно. Здесь – ...совестью нации, с удовольствием лижут руку барина. Нет...что есть работа по одному совместному издательскому проекту. «Просила передать? Значит, она знала, что......
ГЛАВА 16. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ…
...В. Шевченко НЕ ЗНАЛИ точного механизма действия способов... такую методику ПРАКТИЧЕСКИ невозможно, поскольку нет никаких внятных ...подойдёт только для успокоения собственной совести… №2 – для тех...как реальном, потому что у них есть своё видение происходящего,...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...что оно испарилось, что его нет. И когда его нет нигде, есть Бог, есть... его сердце и совести. Ницше, 1844...женщин, насколько в них есть "неугомонный Дух"? В...мысли. Это позволяет практически каждому обратить внимание на...Просветления, но не знали, что это такое...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>