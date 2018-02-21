Достали

Авторская статья одного из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".Поводом к написанию статьи было желание понять причины наблюдаемого всем миром хаоса на Ближнем Востоке. Что явилось первопричиной вполне ясно. Я говорю об операции 2003 которая раз и навсегда изменила современный мир. Чего хотели американцы в 2003 и в 2011 годах ? Отнюдь не просто не овладеть ресурсами, как считают некоторые. Цель была четко сформулирована Кондолизой Райс: "Наша цель – новый Ближний Восток" Я помню как почти 15 лет назад, американские политики убеждали; "дайте нам 10-15 лет и вы не узнаете Ирак и Весь Ближний Восток!"И вот прошло 15 лет, и действительно Ближний Восток не узнать: хаос, бедность, война, резня, беженцы. Но разве этого они хотели? Вряд ли!? Можно во многом обвинять США, но вряд ли существующий хаос был целью. И не потому, что они белые и пушистые, а хотя бы потому , что это не выгодно. Сколько ресурсов выкачала из США Иракская война? Это была цель?! Нет, это был провал. Обычный провал. Очередной провал. Провал в общем-то ожидаемый для всех кроме архитекторов проекта.Но что было причиной? Посмотрим Внимательно на тезисы в выступлениях озвученные планы.2003 год – свергнуть диктаторский режим, военная администрация, оккупация на 6-12 месяцев. Потом выборы и все будет хорошо.ранее 2001 год – свергнуть Талибан, 6-12 месяцев оккупации. Потом выборы и все будет хорошо.2011 год Свергнуть Каддафи. Потом выборы и все будет хорошо.Салех должен уйти. Потом выборы и все будет хорошо.Асад должен уйти. Потом выборы и все будет хорошо.Вот собственно говоря и ответ: нет долгосрочного планирования, нет вовсе! Креативщики из США свято уверены, что достаточно сменить режим, все произойдет само собой. Сразу наступит благоденствие, и народы заживут в мире и достатке, воспевая оды демократии.Кажется бредом, но они действительно считали, что процессы можно пустить на самотек. Их удивление результатами было искренним! Народ попался не такой, не понял замысла!Но почему так? Что все те кто принимают решения клинические идиоты?! Нет, причины их недальновидности кроются в самой политической системе США, которой они воспитаны. Ну не могут они мыслить по другому, потому как любое сомнение автоматически подрывает их непоколебимую веру в правильность выбранного пути. Что же это за система, что растит подобных деятелей. Попробуем разобраться.Во первых она очень консервативна, одни и те же две партии, сотни лет, две партии, все два варианта для любого политика? Плюрализм мнений? Свобода самовыражения?! Забудьте! Они кончаются на уровне местного самоуправления, дальше реальная политика, влиятельные финансово промышленные кланы, всегда разделенные на два лагеря, они будут вам указывать как говорить и что говорить. Но ладно, если бы менеджмент в этих лагерям мог принимать правильные продуманные решения, может вышло бы что путное за пределами США. Но они увы неспособны, почему?Причина порождена самой историей США, как всем известно это федерация, но федерация особая, каждый штат создан организованными группами колонистов, объединенных общими взглядами, клуб по интересам, так сказать. И вот тут появился тот самый базовый принцип:"Большинство или хорошо сплоченное меньшинство определяет как жить всему обществу, меньшинство обязано принять этот образ жизни как единственно правильный"Естественно возникает вопрос: а что с теми, кто не согласен? Ответ прост: валите, пока живы. И они уезжали, захватывали новую территорию и жили там как хотели, и так далее и далее. Кризис случился в годы гражданской войны. Не рабство само по себе было причиной: народ юга восстал против решения большинства, их было слишком много и уже не куда было податься, а решения федерального правительства они могли принять, ибо здесь против было локальное большинство, и они не желали чтобы им кто-то указывал как жить в собственном доме.Мятеж потопили в крови, само количество убитых говорит об этом. После чего на юге был установлен оккупационный режим, штаты вернулись в состав союза лишь через несколько лет. Собственно после этого с инакомыслием в США было покончено раз и навсегда, что наложило отпечаток на всю современную политическую систему.Еще одно важное наблюдение: американцы – мобильная нация, они часто меняют место жительства, мотаясь из штата в штат в поисках лучших условий. Частые переезды всегда были нормой, а жизнь строилась по принципу «Родина там где мне хорошо» Еще интересное наблюдение: в США как нигде в мире велико число людей живущих в трейлерах.Есть простое определение для такого образа жизни – «кочевники» Кочевник действительно человек мира, так было всегда: кочевник исторический искал где выпас получше, кочевник современный ищет где доход больше. «Земля возделываемая многими поколениями, Любовь к отеческим гробам» – для кочевника это пустой звук. Кремация с последующим развеиванием пепла в США весьма часто практикуется. Такой современный «кочевник» воспитанный американским обществом никогда не способен понять природу межнационального конфликта, по его понятиям несогласные должны просто уехать. В поисках понятного объяснения одна из сторон просто демонизируется. Либо злое правительство душит свободный народ, либо злые террористы подрывают единство нации.Ну неспособен американец понять образ жизни и моральные ценности Старого Света, неспособен в принципе! И к долгосрочному планированию «кочевник» также не способен, его образ жизни требует решать лишь текущие проблемы, так его будущее малопредсказуемо, массовые увольнения и банкротства в США обыденная вещь. Вот собственно и причина провала. Она становится очевидной при четком понимании, что такое Ближний Восток.- Тяжелый климат, с/х от которого зависит существования государства возможно только на очень небольшой территории, которая давно поделена.- Границы государств имеют случайный характер, не отражая этнокультурного расклада.- Выживание требовало организации людей в небольшие закрытые общины для уверенного контроля над территорией и ресурсами на ней расположенными и с жестким подавлением инакомыслия внутри сообщества – отсюда огромное количество племен и религиозных направлений.- Клановый характер власти, как результат вышеуказанного, принципиальная неразделимость власти и бизнеса как следствие.- Лоскутный характер населения: поля возделывают арабы- сунниты, а плотина расположена в курдском поселке, порт контролирую шииты, а нефть, которую через него вывозят добывается суннитами на курдской территории.Прочитав все это, задайте себе простой вопрос: какая западная демократия возможна здесь и сейчас, какая демократия на хрен!Хрупкий баланс сил держался только на штыках, только усилиями репрессивной системы. Убрали ее – и началась война всех против всех. А дальше был дальше простой дарвинизм. Выживает самая сильная, самая жестокая популяция, которая подчиняет более слабых. Встречайте ИГ и Аль-Каиду (запрещены в РФ).Не все возможно знают, но почему после резкого взлета потерь США в 2007 в 2008 они резко пошли на спад. Все просто, начиная с Фалуджи в декабре 2006, они сдавали город за городом местным силам ополчения, вооружая их, оружие давали всем подряд, достаточно было группе заявить о лояльности. Плоды этого решения пожали в 2014, когда целые города контролируемые этими отрядами присягали ИГ.Нет, я не коей мере не хочу сказать, что та политическая система, что сложилась на Ближнем Востоке и Северной Африке после деколонизации и распада Османской империи, была хорошей. Да эти страны нуждались и нуждаются в реформах, в реформах, не в революции! Основная цель таких реформ должна заключатся в развитии местного самоуправления, как важнейший инструмент диалога власти и населения и снижения напряженности между различными социальными этническими и религиозными группами, при этом государство должно быть очень сильным, дабы выполнить несколько условий, без которых реформы провалятся или наступит хаос.- Светский характер государства: власть отдельно, религии отдельно, но все конфессии должны быть лояльны власти. На местах можно допускать некоторые послабления закона, связанные с традициями, но насильственное внедрение религиозных норм поведения недопустимо.- Жесткое подавление сепаратизма ввиду невозможности на данном этапе развития (по экономическим и географическим причинам) разделения территорий по этнорелигиозным признакам. Сепаратизм = этнические чистки (депортация+ резня).- Жесткий финансовый контроль за местными князками, больше денег провинциям, больше прав по распределению местных доходов = больше контроля за расходами. Пусть даже местные шишки будут воровать, но нужно заставить их тратить деньги здесь, создавая рабочие места, тогда и коррупционные доходы вернутся в экономику.- Всеобщее светское обязательное образование с пропагандой свободы совести и терпимости к другим конфессиям и верховенства закона над традициями.- Запрет на создание политических партий по национальному и религиозному признаку.Проводить выборы без проведения данных реформ – значит привести к власти группы предлагающих "простые решения" – сепаратистов и фундаменталистов. Чем это кончилось в Алжире и Египте – хорошо известно.Но что из этого было сделано американцами например в Ираке взглянем коротко:- Свергли режим- Образовался хаос- Огребли от различных групп боевиков- Вооружили хороших боевиков для борьбы с плохими.- Перебили плохих боевиков и вышли- Вошел ИГ(запрещен в РФ), многие хорошие боевики примкнули ним и стали плохими v 2.0.- Вошли и вооружили новых хороших боевиков (версия 2.0) для борьбы с плохими- Перебили плохих боевиков v 2.0, выходят, уговаривают хороших боевиков v 2.0 вернуть оружие…Короче не сделано ничего путного, зато много трепа о благородных повстанцах, борцах за демократические ценности. К сожалению для американских политиканов эти силы существуют только в их экзальтированном воображении.Естественно предвижу критику оппонентов: а как же Восточная Европа? Там то все наладилось само собой?! Уважаемые, Восточная Европа сейчас это Восточная Европа v 3.0, плавно переходящая в v 4.0 по мере наплыва мигрантов. А ближний Восток в состоянии 1.5 ну может 1.7. Я поясню, что имею ввиду.Версия 1.0 (условная точка отчета). 1815 год: Восточная Европа разделена между четырьмя империями: Российской, Австрийской, Османской и Пруссией – будущей Германской. Национальных государств нет. По отношению к меньшинствам политика колеблется от жесткой до умеренной.Версия 2.0 1920 год. Балканизация Европы, Куча государств с нечеткими границами, немцы в Судетах, венгры в Трансильвании, украинцы в Закарпатье, болгары в Добрудже и.т.д. Меньшинства систематически унижаются. Напряженность растет и все кончается горой трупов и реками крови.Версия 2.5 1945 год. Меньшиств больше нет, их или вырезали или изгнали. Большинство государств этнически чистые и достигли версии 3.0. Югославия, ЧССР и Венгерская автономия в Румынии откатывают общую версию до 2.5.Версия 3.0 2000 год В 1989-91 бывших соцстранах меняется элита не меняя базиса. Постсоветские республики достигают версии 2.0. После очередной горы трупов и рек крови, бывшая Югославия достигает версии 3.0. Также к версии 3.0 приходят Азербайджан, Абхазия, Грузия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия. Молдавия застревает на версии 2.5. Проблема венгерских меньшинств решена демографическим путем. Чехословакия уже в 1945 была версии 2.9, апгрейд 2.9->3.0 был формальностью. США вопят о великой победе демократии, цена их не волнует. Ободренные, они решают распространить удачную как им кажется методику на Ближний Восток.А что касается Ближнего Востока, то после распада Османской Империи и деколонизации не удалось и версии 2.0 достичь. В Версале лидеры хотя бы пытались "правильно" поделить империи, получив государства с этническими меньшинствами, а здесь границы проведены были кое-как!Тот же план у США был разработан для Украины, а именно свергнуть режим и бросить все на самотек. Да именно так! Нет у США никакого плана для Украины, план был: свергнуть Януковича, а дальше вы сами! А это означает что Украине предлагается апгрейд 2.0 -> 3.0, да-да тот самый с горами трупов и реками крови!Теперь небольшой сюжет иллюстрирующий степень понимания американским и западным обществом в целом жизни на Ближнем Востоке и Северной Африке. Бедный крестьянин возделывающий поле чуть северней Сахары избил свою дочь за отказ выйти замуж за богатого соседа. Чего только я не прочитал в комментариях, вплоть до замечательной фразы. «Общество не принимающее общечеловеческие (читай западные) ценности должно быть стерто с лица земли!»Попробуем разобраться в мотивах поступка крестьянина. Он беден, добывает деньги тяжелым трудом под палящим солнцем, даже воду приходится привозить и покупать. Техники у него нет, труд малопроизводителен. Калым позволит ему прокормить семью и избавит от лишнего рта, т.к. от молодой женщины мало толку, работа на поле при таких условиях работы тяжела даже для здоровых мужчин. Женщину она просто убьет. Разрешить девушке выйти замуж за человека неспособного обеспечить семью в таких условиях означает голод.Отец вовсе не чудовище он понимает, что поступает нехорошо, но у него нет выхода, он обязан думать о семье в целом. Сразу предвижу совет ограничить рождаемость. Отвечу – выйдет еще хуже. Резкое увеличение числа стариков к численности трудоспособного населения, угробит любую пенсионную систему а без нее пожилые люди просто-напросто умрут от голода. Низкий уровень механизации требует большого числа рабочих рук, так что большой семье нет альтернативы. Как в анекдоте: трудоемкость ямы тринадцать человеко-часов, тринадцать человек легко выкопают ее за час, но один человек за тринадцать часов не выкопает а сдохнет. А ведь есть еще батраки без своей земли! Но почему у фермера нет сельхозтехники?Лет двадцать назад женщина учитель (кстати уроженка западной Украины переехавшая в РСФСР в 80-е) на пальцах объяснила что такое "ножницы цен", она сказала: «посмотри сколько стоит трактор западного производства по отношению стоимости допустим мешка какао из Африки сейчас и пятьдесят лет назад». Все просто, во временах колониализма сырье было дармовым и это питало экономику Запада, когда за сырье пришлось платить, они просто подняли отпускные цены на свои товары, обеспечив золотому миллиарду рай на земле.Они будут учить вас жить, забивая голову пропагандой "общечеловеческих ценностей" безальтернативности западной демократии, будут свергать слишком самостоятельные по их мнению режимы, не желающие жить в рамках неоколониализма. Но вы не дождетесь от них не технологий, не кредитов на то, что действительно нужно. Они не дадут вам подняться, потому весь их мир держится на вашей нищете.Ибо свобода политическая есть ничто без свободы экономической, батрак работающий на хозяина никогда не будет свободным, право голоса за одного из предложенных элитой кандидатов не наполнит его карман.Напоследок скажу честно великим стратегам: вы достали!- Достали своей некомпетентностью стоившей сотен тысяч жизней.- Достали упертостью в своей непогрешимости, игнорированием реальности- Достали лицемерием когда «желание помочь» ограничивается громкими речами.- Достали нежеланием слушать оппонента, когда говоря о свободе слова вы называете пропагандой любою точку зрения отличную от вашей.Достали! – говорит Афганистан.Достали! – говорит Ирак.Достали! – говорит Йемен.Достали! – говорит Ливия.Достали! – говорит Сирия.Мы уже слышим робкое "Достали" от Турции, и я все же надеюсь услышать это слово от Украины, альтернатива вполне ясна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com