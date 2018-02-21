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Дискуссия о запрете телесных наказаний детей

19:27. 21 февраля 2018 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:

Источник: telegra.ph

Любопытно, но в отечественных СМИ вообще ничего не слышно о новом грандиозном скандальном повороте в истории с «правозащитной» деятельностью по продвижению идеи законодательного запрета любой формы телесных и иных наказаний детей. И хотя это не вполне связано с деятельностью школы, педагоги все же должны знать о том, откуда «растут ноги» всевозможных «телефонов доверия для детей», плакатов «Мама я тебя боюсь» и попыток законодательно снизить «порог согласия» в отношении сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

Но позвольте, спросите вы, при чем тут все это, коль речь заходит про телесные наказания и почему столь разные темы поставлены в один ряд?

Попробуем объяснить.

Но для начала, собственно, новость: как сообщила 16 февраля BBC, в Англии арестован Питер Ньюэлл, «защитник прав детей», причем арестован этот очень влиятельный и известный в правозащитном сообществе человек за сексуальное насилие над мальчиком 13 лет.

Следует понимать, что это не просто «человек, связанный с ЮНИСЕФ» и детозащитник. Это человек, который является основным звеном в создании и развитии международной кампании за запрет физических наказаний детей («запрет шлепков»).

Движение за этот запрет было начато британской организацией педофилов PIE, которая потом была закрыта. Ньюэлл имел с ней косвенные связи, до сих пор никаких доказательств того, что он сам педофил — не было. Поэтому его арест и доказательство в суде совершенных им сексуальных преступлений против несовершеннолетних — это очень важный факт, ставящий все детали общей картины на место.

Вопрос о том, почему педофилам вдруг придумалось начинать кампанию в защиту интересов детей становится понятным, если проследить историю этой кампании, очень четко и подробно описанной в интереснейшем докладе, который был в свое время подготовлен аналитическим центром «Семейная политика». Позволим себе процитировать часть этого документа.

Начало движения за запрет телесных наказаний детей тесно связано с началом организованного движения за права ребенка в Великобритании. Среди основоположников движения за права ребенка в Великобритании важное место занимала организация «Обмен информацией по педофилии» (Paedophile Information Exchange, PIE), объединявшая активистов борьбы за права педофилов как сексуального меньшинства.

PIE была основана в Великобритании в 1974 г. и просуществовала до 1982 г., когда была официально распущена властями за «ущерб, наносимый общественной нравственности». В те годы во многих кругах Великобритании педофилы рассматривались как страдающее и гонимое меньшинство, нуждающееся в поддержке и защите общества. Для выражения их интересов и была создана PIE. Позднее с PIE объединилась организация «Педофильская акция за освобождение» (Paedophile Action for Liberation, PAL), отколовшаяся от организации Фронт освобождения геев (Gay Liberation Front, GLF), боровшейся за права сексуальных меньшинств с крайне левых, открыто антисемейных позиций.

PIE была аффилированным членом вполне «респектабельной» левой организации Национальный Совет по гражданским свободам (National Council of Civil Liberties).

В этот период времени педофилия рассматривалась британским обществом как один из аспектов прав гомосексуалистов. Потребовались несколько лет горького опыта для того, чтобы общество вернулось к страху по отношению к ней и ее отторжению.

Именно педофилы стали основоположниками борьбы за права детей в Великобритании, ставя на первое место право ребенка на сексуальную свободу. Вырабатывая стратегию достижения своих целей, педофилы приняли разумное решение о том, что требование дать взрослым право на сексуальные отношения с детьми никуда их не приведет. Нужно было найти другой путь. И такой путь был найден именно в виде борьбы за право ребенка на сексуальную свободу. В 1976 году педофил-активист Роджер Муди писал, что необходимо не снизить, а полностью отменить возраст согласия, добившись, чтобы в этом отношении право контроля было отобрано у судов и родителей, и принадлежало лишь самому ребенку.

Борьба за права ребенка показалась педофилам отличной стратегией, и они начали ее развивать.

Вскоре секретарь PIE выпустил первую газету «Права детства» (Childhood Rights). Национальный Совет по гражданским свободам размещал в «Правах детства» свою рекламу, а в 1976 г. опубликовал доклад, призывающий к отмене возраста согласия как для мальчиков, так и для девочек.

Автор этого доклада доктор-социолог Майкл Шофилд писал: «гомосексуальный опыт может быть полезен для мальчиков, которые впоследствии будут жить гетеросексуальной жизнью».

Необходимо отметить, что именно с педофильской газеты «Права детства» началось организованное движение за права ребенка и за отмену телесных наказаний в Великобритании. Ее первый номер был целиком посвящен необходимости отмены телесных наказаний в школах.

В 1982 г. PIE было закрыто правоохранительными органами за «повреждение общественной морали» (в 2006 г. был арестован её последний активный член по обвинению в распространении детской порнографии).

А ещё до закрытия PIE, в 1981 г., начал работу Детский правовой центр, координатором которого был Питер Ньюэлл (PeterNewell), до этого отвечавший в Национальном совете по гражданским свободам за направление, связанное с правами в сфере образования.

Одним из самых заметных направлений в деятельности Питера Ньюэлла стала борьба за запрет телесных наказаний детей, сначала – в Великобритании, а затем – на международном уровне.

В 1985 г. Ньюэлл отошел от работы в Детском правовом центре (в период его работы в Центре, эта организация, в частности, требовала лишить родителей права знать о том, что доктора выписывают их несовершеннолетним дочкам контрацептивные таблетки) и основал новую организацию под названием Общество учителей против телесных наказаний в школах (STOPP). В 1986 г. эта организация успешно провела лоббистскую кампанию за запрет телесных наказаний в английских школах. В 1989 году начали работу две новые организации – «Прекратите физические наказания детей» (EPOCH) и Ассоциация за защиту всех детей. Координатором обеих новых организаций стал также Питер Ньюэлл. В обеих организация работала также и Рэйчел Ходжкин – его «домашний партнер», мать его детей, выступавшая также в качестве одного из ведущих сотрудников Национального детского Бюро Великобритании.

В своей работе «Борьба за семью: взрослые, стоящие за правами детей», вышедшей в 1999 году, английская писательница и педагог Линетт Барроуз приводит сводные таблицы, показывающие, что все основные английские организации, занимавшиеся борьбой за права детей,двигались Питером Ньюэллом и очень небольшой группой активистов, успешно создававших впечатление широкой общественной поддержки своей деятельности.

Результатом многолетней активной работы Ньюэлла и его саратников, как это ни покажется удивительным, стало появление Конвенции ООН о правах ребенка и огромного международного механизма Ювенальной юстиции, работающих, в том числе, и на интересы педофильского лобби, стоящего у истоков «правозащитной деятельности в интересах детей».

Сегодня мы видим результаты активистской деятельности Ньюэлла и Ко: в странах «развитой демократии» по навету соседей без суда и следствия можно забрать ребенка из семьи «за шлепок» и отправить в приют. А дальше — долгие судебные тяжбы без особой перспективы решения вопроса в пользу родителей, при этом дети попадают в детские дома, которые являются частными учреждениями и доступ к ним получают, как можно предположить, те самые «заинтересованные лица» всей этой удивительно стройно и грамотно выстроенной системы.

Конечно говорить, что что вся деятельность по «защите прав ребенка» ведется в интересах педофильского лобби — очень смело и, видимо, неправильно. Но сам факт того, что у истоков этого «проекта века» стояли по сей день именно педофилы, наводит на грустные размышления. Как и все остальные тезисы, высказанные в упомянутом докладе «Движение за запрет телесных наказаний в семье: истоки, методы, результаты», который мы настоятельно рекомендуем прочитать всем коллегам.

Полный текст доклада доступен на сайте Аналитического центра «Семейная политика» по этой ссылке >>

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 659 303
    ярослав 21 февраля 2018 в 20:59 Ссылка Пометить
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    Я не думаю, что наш ГАРАНТ об этом не знает. Так почему он допускает ювенальную юстицию?
    Для меня ясно, я понимаю на чьей он стороне.

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