День защитника Отечества в Приднестровье
17:52. 21 февраля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Парад в честь Дня защитника Отечества в Приднестровской Молдавской республике</span>
Военный парад и военно-спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества прошел на центральном стадионе Тирасполя 17 февраля 2018 года. В этом году в мероприятиях приняли участие сотрудники силовых ведомств республики и военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье.</span>
Небезынтересный фоторепортаж корреспондента "Приднестровской газеты" Романа Бортника под катом.
https://dambiev.livejournal.com/1092636.html – цинк</div></dd>
Источник: colonelcassad.livejournal.com