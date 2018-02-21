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День защитника Отечества в Приднестровье

17:52. 21 февраля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:


Парад в честь Дня защитника Отечества в Приднестровской Молдавской республике</span>


Военный парад и военно-спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества  прошел на центральном стадионе Тирасполя 17 февраля 2018 года. В этом году в мероприятиях приняли участие сотрудники силовых ведомств республики и военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье.</span>
Небезынтересный фоторепортаж корреспондента "Приднестровской газеты" Романа Бортника под катом.

















































































https://dambiev.livejournal.com/1092636.html – цинк</div></dd>


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 23 февраля, парады, пмр, приднестровье, фотографии
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