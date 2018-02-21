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Чубайс своих не сдает: топ-менеджеры «Роснано» выходят на свободу

21:42. 21 февраля 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
Чубайс своих не сдает: топ-менеджеры «Роснано» выходят на свободу | Русская весна

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и еще один фигурант дела — бывший финдиректор «Роснано» Святослав Понуров будут отпущены из-под домашнего ареста.

В Мосгорсуде сообщили, что ходатайство о продлении срока не поступало. Дело ушло к генеральному прокурору Чайке, и он, вероятнее всего, прекратит его.

Меламед и Понуров обвинялись в растрате денег «Роснано» — они якобы выводили деньги через собственные фирмы-прокладки.

Анатолий Чубайс показал, что он как минимум «своих не сдаёт», а как максимум — продолжает иметь влияние во внутренней политике.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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