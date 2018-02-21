Что Наполеон искал в Египте?

В конце XVIII века Францию накрыла тень нового национального кумира – Наполеона Бонапарта. Блестящий артиллерийский офицер в течение короткого периода заявил о себе как о выдающемся полководце, способном решать самые большие задачи, главной из которых являлся разгром злейшего врага республиканской Франции – Британии. Но вместо реализации этого плана Наполеон вдруг для чего-то двинулся покорять Египет.

Зачем? Почему? Тайна египетского похода Наполеона до сих пор скрыта под толщей выдумок, фальсификаций, а то и прямого обмана…



7декабря 1797 года Наполеон Бонапарт с триумфом вернулся из Итальянского похода. Это была первая полноценная военная кампания двадцативосьмилетнего полководца. Его армия доставила во Францию гигантскую добычу, захваченную в богатых итальянских городах. Директория делала вид, что чрезвычайна рада появлению военачальника подобного масштаба, а на самом деле лихорадочно искала повод сплавить его подальше с глаз. Например, отправить на завоевание Англии – давнего врага Франции, который всячески отравлял ей существование. Но тут Бонапарт сам предложил ей план нового военного похода – завоевание Египта! И руководство республиканской Франции с радостью ухватилось за эту идею. Точней, за авантюру: ведь, трезво рассуждая, начинать войну с Англией с покорения Египта – все равно что лететь на Луну через Марс.



Африканские миражи



Обычно, говоря о наполеоновском вторжении в Египет, приводят несколько основополагающих причин, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают никакой критики. Причина первая: у Франции не было нормального флота, чтобы противостоять владычице морей – Британии. Поэтому Бонапарт после возвращения из Италии отправился на север Франции, где тщательно исследовал все возможности для нападения на Британию. В результате чего он пришел к выводу: английский флот с легкостью разобьет французскую экспедицию, так что нападать на Англию через море – бред чистейшей воды!



Разумеется, с этим можно было бы согласиться, если бы после этого последовало предложение продолжить завоевания, используя сухопутные маршруты: например, отправиться в Испанию, Австрию или в ту же Россию. Но отказавшись от плана нападения на Британию, Наполеон тут же предлагает нечто похожее (во всяком случае, опять связанное с морем и использованием флота), только еще более трудноосуществимое – посадить армию на корабли и отправиться завоевывать Египет!



Согласитесь, что план нападения на Британию через Ирландию, где Бонапарта явно поддержало бы местное население, ненавидевшее англичан, был куда более прагматичен. Ведь в случае отправки в Египет непременно пришлось бы встретить «радушный прием» Горацио Нельсона и его подопечных, которые хозяйничали не только в Ла-Манше, но и в Средиземном море. В конце концов, Наполеон мог бы потребовать денег на постройку новых кораблей, как это сделал в свое время Петр I, создавший, в отличие от французов, флот – и вовсе на пустом месте. Не было денег? Но на экспедицию в Египет ведь нашлись.



Отсюда можно сделать только один вывод: экспедиция в Египет сулила Наполеону и Франции нечто гораздо большее, чем даже нападение на Англию!



Риск или расчет?



Еще одной «серьезной» причиной, объясняющей египетский поход Наполеона, является то, что хитроумный корсиканец хотел нарушить колониальную торговлю Англии и использовать Египет в качестве форпоста для завоевания Индии. Но и это блеф чистой воды: Наполеон, конечно же, был авантюристом, но не до такой же степени! При всей своей мечтательной сути, корсиканец являлся весьма трезвомыслящим стратегом. Человек, обладавший прекрасными математическими способностями, блестящий аналитик, он не мог так замечтаться, представив себе, что 32-тысячная армия (на покорение Британии ему выделяли 120-тысячную армию), стартовав из Египта, без всяких препон победоносным маршем пройдет по восточным пескам, сквозь жару, чуму и безводье, и водрузит трехцветный французский флаг в вожделенной Калькутте.



Так что не надо грешить на «авантюризм» Бонапарта, на его манию величия – дескать, человек мечтал стать вторым Александром Македонским, покорив Восток, этот ящик Пандоры, набитый драгоценностями, шелками и пряностями!



Более того, зная, каким фиаско обернулась египетская кампания (армия и флот перестали существовать), совершенно непонятно, каким образом Наполеон сумел обернуть дело так, что эта позорная страница его биографии считается одной из иллюстраций его побед, ступенью триумфального восхождения?



Нет, Бонапарт прекрасно отдавал себе отчет в трудности того, что ему предстояло, ведь есть свидетельство Стендаля, который указал: в 1796 году Директория поручила Бонапарту рассмотреть план вторжения в Египет. Он изучил его и вернул правительству с заключением: это невозможно!



Но прошло два года, и молодой полководец вдруг решительно переменил свою позицию. Почему? Ответ очевиден: за это время он узнал нечто, что ослепило даже такого трезвого и прагматичного полководца, как Наполеон. Какой мираж заставил его забыть о трудностях морского пути, о недостаточности вооружения, о жаре и решительном настрое египетских мамлюков и турецкого султана?





Нет никакого сомнения, что эта тайна должна была быть совершенно замечательной, превосходящей по своему значению все, что было известно до сих пор!



И судя по результатам, которых в конечном итоге достиг Бонапарт, цель похода, невзирая на его полный провал в военном и стратегическом плане, полностью оправдалась.



Под шорох песка



Наполеон готовился к этому походу с большой тщательностью. Он не просто отбирал для него отдельные части, но отсматривал каждого солдата. Имея исключительную память, Наполеон знал почти всех своих солдат, помнил достоинства и недостатки большинства из них.



19 мая 1798 года 32 тысяч солдат погрузились на 350 кораблей и выплыли из Тулона на юг. По пути Бонапарт завоевал Мальту, а 30 июня французские корабли причалили к берегу Египта.



Командный состав, привлеченный Наполеоном, поражал воображение. Здесь были лучшие полководцы республики: Бертье, Дезе, Клебен, Ланн, Мюрат, Сулковский, Лавалетт. Но самое интересное, что помимо армейских частей французов сопровождал «отряд» ученых, состоявший из специалистов самого разного профиля. Здесь были математики и географы, историки и литераторы, чьи имена были довольно известны в Европе: например, прославленный Бертолле, химик Конте, литератор Арно, минералог Доломьё, медик Деженет.



В полдень 1 июля у Абукира, расположенного в нескольких милях восточнее Александрии, французская армия высадилась. Командующий произвел смотр высадившейся части войск, после чего солдаты, голодные и не отдохнувшие, двинулись в сторону Александрии. Оборонительные сооружения города, обветшавшие от старости, не могли противостоять штурму. К ночи 2 июля город был взят. После этого Бонапарт двинулся вдоль течения Нила на юг, в сторону Каира.



Население страны составляли феллахи (зависимые крестьяне), кочевники-бедуины и воины-мамлюки. Политически Египет находился в зависимости от Турции, но султан не вмешивался во внутренние дела этой территории. Однако бессовестное вторжение французов, не удосужившихся даже объявить официально о начале войны, подтолкнуло султана к антифранцузской коалиции.



21 июля 1798 года Бонапарт встретился с главными силами мамлюков. «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!» – сказал Наполеон, обращаясь к своей армии перед началом сражения.

Битва у пирамид была выиграна, но затем последовал ряд неудач – флот Нельсона уничтожил французский флот, и это могло помешать возвращению армии домой. Турецкий султан, узнав о высадке Наполеона, отправил в Египет войска через Сирию. Наполеон, узнав об этом, двинулся им навстречу.



Сирийский поход был крайне тяжелым. Страшная жара, отсутствие воды, чума нанесли армии куда больше вреда, чем нападение вражеских солдат. В начале марта 1799 года французы после ожесточенного боя взяли Яффу, озверевшие воины Бонапарта устроили в городе резню. Сам командующий приказал расстрелять отряд албанцев, которые сдались в обмен на обещание сохранить им жизнь. Два месяца французы провели под стенами Акры (Акки), и 20 мая им пришлось прекратить осаду и отойти.



Невзирая на обещание Наполеона принять ислам, местное население приняло французов в штыки. Они нападали на отставших солдат и офицеров, отравляли колодцы с водой, уничтожали запасы еды. То есть с самого начала было очевидно, что официальные планы похода практически невыполнимы. Трезвомыслящий полководец, каким был Бонапарт, сразу бы понял, что попал в ловушку, и искал бы выход из положения (возможно, он попытался бы договориться с турецким султаном или мамлюками), но в этой ситуации корсиканец вел себя совершенно непонятно, явно намереваясь погубить армию. Что же было причиной очевидной «неадекватности» полководца?



Необъявленные цели



На самом деле Наполеона не интересовали ни установление французского протектората над Египтом, ни повторение подвигов Александра Великого, ни египетская селитра, необходимая для производства пороха, как считают некоторые историки, – Бонапарт пришел в Египет за «тайными знаниями»! Так можно назвать колоссальный массив накопленных за несколько тысячелетий знаний, созданных великой египетской цивилизацией. Все, чем был известен Египет – астрономия, астрология, инженерия, механика, одним словом, ключи к тайнам мироздания, – все это хранилось в засыпанных песками пирамидах и заброшенных храмах.



И Наполеон, этот гениальный провидец, первым из великих понял, какие преимущества получит тот, кто завладеет этими ключами. Образно говоря, Бонапарт был тем самым Ясоном, который повел своих аргонавтов на поиски золотого руна. Но это был не кусок овечьей шкуры, пусть даже с золотыми кольцами, а нечто куда более могущественное и чудесное. Недаром выдающийся французский математик Монж, участник экспедиции, как бы в шутку сказал: «Вот и я превратился в аргонавта!»



Научная часть экспедиции была ядром этого похода. Недаром в моменты боя офицеры тут же отдавали команду: «Ученых и ослов – на середину!» То есть ученых берегли как зеницу ока, прикрывая их от случайных пуль, от бедуинских копий и сабель: ведь без них экспедиция теряла всякий смысл.



И ученые не подкачали: эта гвардия, состоящая из 175 человек, блестяще справилась со своей задачей! Пока основная армия вела бои то в Египте, то в Сирии, 5-тысячный отряд под командованием любимчика корсиканца – генерала Дезе – прошел в Верхний Египет к острову Элефантина. Там находились древние храмы, которые были осмотрены и исследованы, а все самое ценное – немедленно вывезено. По утверждению некоторых историков, на островах Элефантина и Филе, расположенных в дельте Нила, и было спрятано все самое ценное, на чем зиждилось богатство Древнего Египта. Впрочем, другие считают, что «ученая гвардия» Бонапарта обнаружила усыпальницу Тутанхамона и вынесла оттуда множество погребенных под толщей времени тайн.



Разграбленная Элефантина



Поделились ли египетские мумии с воинственным корсиканцем своими тайнами? Его невероятная биография говорит сама за себя…



Не терял времени зря и сам командующий. Существуют свидетельские показания участников похода, согласно которым Наполеон лично исследовал пирамиду Хеопса и даже провел там чуть ли не целых три дня! Когда его, бледного и печального, вывели из каменных лабиринтов и спросили: «Что вы видели?», великий полководец чуть слышно прошептал: «Вы все равно не поверите!» А знаменитое свидание с мумией Рамзеса II, наедине с которой корсиканец провел более двух часов!



То, что было собрано французскими учеными в Египте, невозможно переоценить – этот груз знаний и тайн привел не только к появлению множества новых научных областей (например, египтологии, произведшей революцию в истории), но и к перелому в жизни человечества.



Так что свою битву на фоне египетских пирамид Наполеон выиграл, невзирая на то что 23 августа 1799 года он вместе с ближайшим окружением погрузился на корабль и отбыл на родину, бросив армию на произвол судьбы. Но домой полководец, загубивший армию и флот, почему-то вернулся триумфатором. Его встретили как победителя и героя, и через некоторое время неудачник, проваливший военную кампанию, совершил небывалый взлет, став первым консулом Франции.



Тайные знания, похищенные у египетской цивилизации, – вот что стало его подлинной армией, ведущей от победы к победе.