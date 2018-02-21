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Агент “Борис”

20:32. 21 февраля 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:


Поиски российской агентуры на Западе не утихают. В Британии обвинениям в связях с российскими шпионами подверглись как лидеры оппозиции, так и министр иностранных дел.

Подозреваемый в шпионаже русский сфотографировался со своим “добрым другом” Борисом Джонсоном

Министр иностранных дел сфотографирован на неформальной встрече с российским “дипломатом”, который, как подозревают, является шпионом.
Сергей Налобин описал Джонсона как своего "хорошего друга".
Джонсон также был сфотографирован вместе с другим человеком, которого тоже подозревают в том что он агент российской спецслужбы.
Источники близкие к Джонсону отрицают его тесные связи с Налобиным.
Эти разоблачения появились после заявлений о существовании связей между бывшим чешским шпионом и лидером лейбористов.

В течение всей прошлой недели пресса была полна историй о предполагаемых связях лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, других высокопоставленных деятелей партии с бывшим чешским шпионом.
Daily Mail, в статье на первой полосе, уже заклеймила Корбина “коллаборационистом” и привела слова министра обороны-консерватора Гэвина Уильямсона, что предполагаемые встречи между Корбином и шпионом были "предательством этой страны" и показали, что лидеру Лейбористской партии "нельзя доверять".
Корбин и другие члены парламента от лейбористской партии категорически отрицали обвинения. Однако, теперь появились свидетельства существования связей между российскими агентами и самым высокопоставленным членом нынешнего правительства консерваторов.

За выходные блогеры раскопали теперь уже удаленный твит, отправленный предполагаемым российским агентом Сергеем Налобином, где он сфотографирован стоящим рядом с человеком, которого он описал как своего "хорошего друга", министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
Так кто же такой Налобин? Ну, он был ключевой фигурой в российской программе, о которой сообщают, что она была направлена на углубление "сотрудничества" между главными консервативными политиками и российским правительством “под зонтиком” группы “Conservative Friends of Russia”.

Согласно Guardian:
"Сергей Налобин имеет семейные связи со спецслужбами России. Его отец, Николай Налобин – бывший генерал КГБ. Налобин-старший занимал высокие посты в ФСБ, преемнице КГБ, которая, как считает [британское] правительство, принимала участие в убийстве Александра Литвиненко. Вдова Литвиненко Марина говорила, что генерал Налобин был боссом ее мужа в 1990-х, когда Литвиненко был агентом ФСБ. "Брат Сергея Налобина, согласно российской прессе, также работал на ФСБ,. Владимир Путин, бывший шпион КГБ, был главой ФСБ прежде, чем стать президентом России в 2000.
"Источники предполагают, что это Сергей Налобин пригласил Ришара Руаяля, председателя группы “Conservative Friends of Russia” и других участников, совершить 10-дневную поездку в Москву и Санкт-Петербург в сентябре, оплаченную российским правительством. Дипломат также организовал там встречи там с политиками от путинской “Единой России” и других одобренных Кремлем партий. Налобин также устроил ланч в посольском Кенсингтонском саду и сфотографирован во время этого события на фоне баннера организации".

Связи Джонсона с предполагаемыми российскими шпионами не ограничиваются только этим. В прошлом году появилась фотография Джонсона, встречающегося с Джозефом Мифсудом, мальтийским академиком, который, как полагают, имеет с режимом Путина связи самого высокого уровня.
Первоначально Джонсон отрицал, что встречался с Мифсудом, пока не появились фотодоказательства, после чего его представитель заявил, что Джонсон никогда "специально" не встречался с ним.
Так что же в действительности связывает Джонсона с российскими агентами, и не ставят ли эти встречи под вопрос его собственные взгляды и суждения?

Business Insider попросил представителя Джонсона о комментариях, но не получил ответа.

Однако источник близкий к министру иностранных дел сказал Business Insider, что "на многочисленных мероприятиях, которые Джонсон посещает каждый месяц, он встречает сотни людей. Он не помнит встречу с г-ном Налобиным и не смог бы описать его как друга".
В понедельник, спрошенный о встречах Джонсона с российскими деятелями, представитель премьер-министра сказал BI что они "вернутся к этому вопросу”. Когда его спросили, уверена ли премьер-министр, что у ее министров не было встреч с российскими агентами, он ответил: "У меня нет ничего, чтобы предполагать иное".

http://perevodika.ru/articles/1197817.html – цинк

Перефразируя известный фильм "А на Западе только и разговоров, что об агентах Кремля…"


Американская белоснежка и российские гномы. Демократия в опасности!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Борис Джонсон, Британия, фсб, шпионаж, юмор
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