ВЫХОД РОССИИ ИЗ СИСТЕМЫ SWIFT МОЖЕТ ОБРУШИТЬ МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten обвинило Россию в попытке дестабилизации банковско-экономического сектора западной экономики путем угрозы выхода из системы SWIFT. То есть обвинило в том, чем Запад угрожал России с 2014 года.

Основанием для обвинения и рассуждений, какой будет SWIFT без России стали слова вице-премьера Аркадия Дворковича, который сообщил, что российские банки и финансовые институты готовятся выйти из системы SWIFT. По словам немецкого издания, планировать такой шаг Дворковича побудила, видимо, угроза, связанная с кибератаками, хотя в цитатах Дворковича, нет упоминания о киберугрозах, а есть указание на то, что со стороны Запада не раз звучала угроза отключить Россию от SWIFT.

«Конечно, это неприятно, потому что будет камнем преткновения для предприятий и банков и приведет к трудностям в работе. Но это неизбежно, некоторые старые технологии для передачи информации и вычисления использовать. Однако, технически и психологически предприятия готовы к переходу, поскольку эта угроза (кибератака) неоднократно было доведена до дела. В общем, отрыв России от системы SWIFT будет сумасшедший шаг с точки зрения наших западных партнеров. Очевидно, что это было бы вредным для компаний, которые работают в Европе и США», — приводят немцы слова Дворковича.

Нет, доля истины в словах немцев есть, как стало известно 19 декабря, в результате декабрьской атаки на один из российских банков с использованием системы SWIFT хакерам удалось похитить 339,5 млн рублей. Об этом сообщается в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год", подготовленным Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) ЦБ РФ. «В Банк России направлена информация об одной успешной атаке на рабочее место оператора системы SWIFT. Объем несанкционированных операций в результате данной атаки составил 339,5 млн рублей», - говорится в документе.

Однако, несмотря на атаку хакеров, главной причиной подготовки выхода из этой системы была озвученная всеми западными лидерами угроза нас оттуда выгнать и остановить работу банковской системы, от слова совсем. Вот просто напомним, 19 сентября 2014 года Европарламент принял резолюцию с призывом стран Евросоюза рассмотреть возможность исключить Россию из системы всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT.

26 января 2015 года к этому призвал американский президент Барак Обама. «Мы будем продолжать применять тот же подход, что и ранее: усиливать давление на Россию, чтобы поддерживать способность Украины контролировать свою собственную территорию», — цитировал Обаму Bloomberg. Тогда же, в январе 2015 года главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждали возможность отключения России от этой международной системы платежей. Последний раз нас «отключали» в августе 2017 года.

И вдруг, когда наши уже в целом смирились и спустя 4 года кое-как подготовились уходить от межбанковской системы переводов и даже заикнулись о самоотключении, с той стороны начинают кричать: Да как вы посмели, вы подрываете нашу экономическую стабильность! Как вы могли — это же катастрофа!

«В прошлом году Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что созданы условия все необходимые меры для дальнейшего обмена кредитных и платежных системах и функционирования платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT. По данным Центробанка 90% банкоматов в России были подготовлены для того, чтобы принять новую платежную систему, которая, была введена в 2015 году, после того как клиенты ряда российских банков (СМП Банк, ИнвестКапиталБанк, Банк России и Собинбанк) не смогли использовать из-за санкций Visa и MasterCard.

Руководитель отдела анализа рынка капитала банка Baader Bank Роберт Халвер, комментируя слова Дворковича, пишет, что «выход России из системы SWIFT» опасен. По его словам, отказ от SWIFT может привести к тому, что страна будет «играть лишь роль статиста на международной банковской сцене». «В глобальной банковской сфере выход из SWIFT повлечет такой же сопутствующий ущерб, как и выход британцев из ЕС». Американцы и россияне должны усилить диалог, считает Халвер.

«Западные санкции, в том числе в банковской сфере, приводят к контрсанкциям, а не к решению геополитических конфликтов. Собственно, 50 лет холодной войны должны были бы этому научить. Как с таким враждебным настроем можно решить такую проблему, как Сирия?… Если Россия отстыкуется от банковско-экономического „кровоснабжения“, это будет катастрофой. США и Россия не должны любить друг друга, но можно ведь заключить ситуативный союз — ради доброго мира», — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Эвон оно как, четыре года нам кричали — вон отсюда, плохие, мы вас порвем, а теперь катастрофа — подлые русские, решив уйти, чуть не банковский Брекцит затеяли, их экономическую стабильность подрывают. Четыре года кричали — мы вас видеть тут не можем и устраивать истерику, что собрались уходить — это феноменально. Нет, то, что Россия там виновата во всем — это понятно давно, но друзья, обвинять нас в том, что мы думаем над выполнением требования Евросюза и Обамы — это открытая форма шизофрении. Таким образом вообще Россию можно обвинить в чем угодно — в том, что не спасла от истребления индейцев в Северной Америке, например.

И этот вариант ничем не менее идиотский, чем нынешние претензии по SWIFT.