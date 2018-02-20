Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

ВЫХОД РОССИИ ИЗ СИСТЕМЫ SWIFT МОЖЕТ ОБРУШИТЬ МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

10:12. 20 февраля 2018 Просмотров - 36 Один комментарий Опубликовал:

1670.jpg

СМИ Германии бьют тревогу - русских ни в коем случае нельзя выбрасывать из мировой финансовой системы

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten обвинило Россию в попытке дестабилизации банковско-экономического сектора западной экономики путем угрозы выхода из системы SWIFT. То есть обвинило в том, чем Запад угрожал России с 2014 года.
 
Основанием для обвинения и рассуждений, какой будет SWIFT без России стали слова вице-премьера Аркадия Дворковича, который сообщил, что российские банки и финансовые институты готовятся выйти из системы SWIFT. По словам немецкого издания, планировать такой шаг Дворковича побудила, видимо, угроза, связанная с кибератаками, хотя в цитатах Дворковича, нет упоминания о киберугрозах, а есть указание на то, что со стороны Запада не раз звучала угроза отключить Россию от SWIFT.

«Конечно, это неприятно, потому что будет камнем преткновения для предприятий и банков и приведет к трудностям в работе. Но это неизбежно, некоторые старые технологии для передачи информации и вычисления использовать. Однако, технически и психологически предприятия готовы к переходу, поскольку эта угроза (кибератака) неоднократно было доведена до дела. В общем, отрыв России от системы SWIFT будет сумасшедший шаг с точки зрения наших западных партнеров. Очевидно, что это было бы вредным для компаний, которые работают в Европе и США», — приводят немцы слова Дворковича.

Нет, доля истины в словах немцев есть, как стало известно 19 декабря, в результате декабрьской атаки на один из российских банков с использованием системы SWIFT хакерам удалось похитить 339,5 млн рублей. Об этом сообщается в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год", подготовленным Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) ЦБ РФ. «В Банк России направлена информация об одной успешной атаке на рабочее место оператора системы SWIFT. Объем несанкционированных операций в результате данной атаки составил 339,5 млн рублей», - говорится в документе.

Однако, несмотря на атаку хакеров, главной причиной подготовки выхода из этой системы была озвученная всеми западными лидерами угроза нас оттуда выгнать и остановить работу банковской системы, от слова совсем. Вот просто напомним, 19 сентября 2014 года Европарламент принял резолюцию с призывом стран Евросоюза рассмотреть возможность исключить Россию из системы всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT.

26 января 2015 года к этому призвал американский президент Барак Обама. «Мы будем продолжать применять тот же подход, что и ранее: усиливать давление на Россию, чтобы поддерживать способность Украины контролировать свою собственную территорию», — цитировал Обаму Bloomberg. Тогда же, в январе 2015 года главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждали возможность отключения России от этой международной системы платежей. Последний раз нас «отключали» в августе 2017 года.

И вдруг, когда наши уже в целом смирились и спустя 4 года кое-как подготовились уходить от межбанковской системы переводов и даже заикнулись о самоотключении, с той стороны начинают кричать: Да как вы посмели, вы подрываете нашу экономическую стабильность! Как вы могли — это же катастрофа!

«В прошлом году Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что созданы условия все необходимые меры для дальнейшего обмена кредитных и платежных системах и функционирования платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT. По данным Центробанка 90% банкоматов в России были подготовлены для того, чтобы принять новую платежную систему, которая, была введена в 2015 году, после того как клиенты ряда российских банков (СМП Банк, ИнвестКапиталБанк, Банк России и Собинбанк) не смогли использовать из-за санкций Visa и MasterCard.

Руководитель отдела анализа рынка капитала банка Baader Bank Роберт Халвер, комментируя слова Дворковича, пишет, что «выход России из системы SWIFT» опасен. По его словам, отказ от SWIFT может привести к тому, что страна будет «играть лишь роль статиста на международной банковской сцене». «В глобальной банковской сфере выход из SWIFT повлечет такой же сопутствующий ущерб, как и выход британцев из ЕС». Американцы и россияне должны усилить диалог, считает Халвер.

«Западные санкции, в том числе в банковской сфере, приводят к контрсанкциям, а не к решению геополитических конфликтов. Собственно, 50 лет холодной войны должны были бы этому научить. Как с таким враждебным настроем можно решить такую проблему, как Сирия?… Если Россия отстыкуется от банковско-экономического „кровоснабжения“, это будет катастрофой. США и Россия не должны любить друг друга, но можно ведь заключить ситуативный союз — ради доброго мира», — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Эвон оно как, четыре года нам кричали — вон отсюда, плохие, мы вас порвем, а теперь катастрофа — подлые русские, решив уйти, чуть не банковский Брекцит затеяли, их экономическую стабильность подрывают. Четыре года кричали — мы вас видеть тут не можем и устраивать истерику, что собрались уходить — это феноменально. Нет, то, что Россия там виновата во всем — это понятно давно, но друзья, обвинять нас в том, что мы думаем над выполнением требования Евросюза и Обамы — это открытая форма шизофрении. Таким образом вообще Россию можно обвинить в чем угодно — в том, что не спасла от истребления индейцев в Северной Америке, например.

И этот вариант ничем не менее идиотский, чем нынешние претензии по SWIFT.

 

 

Метки: банки, санкции
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Причины кризиса и методы выхода из него
... экономический кризис может обрушить самые развитые регионы России», что и... когда мерами по выходу из кризиса и ...даже мировая, не цель государственности России, целью государственности России ... с советской системой, что советская система промышленности имеет ...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-6
...еще Бисмарком: «Могущество России может быть подорвано только ... мировая финансовая система от этого факта пока не обрушилась.... работа по подготовке выхода России из долларовой зависимости ... формированию будущей Мировой Финансовой Системы. Для России ныне не...
История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной-2
... несмотря на пик развития мировой социалистической системы с победой революций в ...к возникновению революционной ситуации, которая может обрушить государственность в очередной раз, усугубить... и как найти выходы из него?Сегодняшняя Россия пока не представляет...
Какое будущее строят мировые банкиры
...система существовать не может. Поэтому мировые банкиры начинают готовиться к изменению мировой...Союзом». Сценарий выхода из тупика у мировых банкиров три...последнее – что делать нам, России? Ответ прост – усиливаться.... хаос, они начнут обрушать сами себя. И ...
От столкновения России и Китая проиграют обе страны
...«золотой стандарт», обрушив долларовую систему. Стоит...одномоментное, многократное схлопывание мировой экономики. Ни США...“ нужно было выходить на улицы! ... В РОССИИ «КИТАЙСКУЮ СИСТЕМУ» Можете назвать ... попыткой выстраивания в России системы, похожей на китайскую...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
... осуществить модернизацию с выходом в режим устойчивого ...можете сами опустить или обрушить доллар, включившись в создание и развёртывание альтернативной системы. Россия...составили список властной «мировой закулисы» — 147 мировых корпораций, которые ...

Один комментарий»

  • 5759 4699
    Ирбис 20 февраля 2018 в 10:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это уже аксиома! Во всём виновата Россия! По чему немчура так загоношилась? да если Россия выйдет из пресловутой SWIFT! То всем за газ предаётся в Россию возить золото самолётами! Вот это вызовет рост цены золота и обесцениванием цветных бумажек с фото! Тогда и другие это самое захотят.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>