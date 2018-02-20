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В Западной Европе сегрегация уже давно является нормой

19:35. 20 февраля 2018 Просмотров - 331 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Евгений, учитель математики из Великобритании

«Я с большим удовольствием (если так можно сказать) посмотрел ваш фильм. Но вы видите только сравнение с самими собой и предшественниками, а я проживаю в западной Европе, где сегрегация уже давно является нормой и даёт свои плоды. Порядка 95% местной элиты закончили частные школы. Они эрудированы, разбираются в истории, математике и остальных науках на достаточно высоком уровне для того, чтобы понять происходящее вокруг них и направить «быдло» в нужном им направлении…»

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