“В случае убийства – наберите “М”. М – Мельдоний
Три версии, почему в пробах нашего керлингиста Александра Крушельницкого оказался мельдоний.
"Никто не ждал святую инквизицию". Опять плохое время для всех тех из нас, кто любит помахать флагом, сидя у телевизора. Потрясая кулаком, радуясь победам, конечно - потому что есть поводы, и в зимней Олимпиаде больше традиционно российских видов. Больше шансов на достойное выступление, как стало казаться после Сочи. Есть и другие виды спорта, тоже красивые - но слишком сложные, далекие и малопонятные. Прыжки на лыжах с трамплина у нашего человека сильных эмоций не вызывают, хотя они потрясающе красиво сняты, и однажды я смотрел их, кажется, целую зиму, потому что лень было встать с дивана и переключить канал.
И ещё всегда любил нашу женскую сборную по кёрлингу, ещё во главе с Анной Сидоровой, потому что они красивые и все время кричат и трут лёд, пока не растопят его и зрительские сердца. Да, я в курсе, что в сборной теперь другие девушки, а бронза у нас сейчас и вовсе в смешанных парах. Но, кажется, скоро ее отберут.
Все это спортивное веселье опять выходит боком. Удар пришёлся туда, где его совсем не ждали. Казалось бы, зачем в керлинге может понадобиться допинг? От чего защищать сердце мельдонием? Куда торопиться? На какой пик формы себя выводить, если важна точность, внимательность и расчет?
Но обе пробы керлингиста Александра Крушельницкого дали положительный результат, и все идет к тому, что ничего его не спасет. Как там говорится в классическом фильме у Хичкока "Dial M for murder" (кстати, о спорте - конкретно про теннис) – "В случае убийства - наберите "М". М - в смысле мельдоний. Мария Шарапова, Александр Поветкин, многие другие, теперь и Крушельницкий - все их неприятности были связаны с мельдонием. А на практике мельдоний в современном мире, по правилам WADA - это убийство. Как так вообще могло получиться?! Выражаясь аллегорически, как пиньята с марихуаной оказалась на детском празднике?
Вариант 1. Саботаж и провокация. Испортили пробы. Сразу две. Ведь если принять за рабочую версию то, что в Сочи сверлили стены лаборатории, добавляли соль в мочу и царапали пробирки, это можно делать где угодно и против кого угодно. То, что приписывали России в 2014 году, может делать сама WADA, и какие угодно спецслужбы, просто вскрывая эти злосчастные бутылочки с мочой, но уже аккуратнее, по европейски, без царапинок.
Вариант 2. Предательство. За деньги. Допинг подмешали в еду свои же. Здесь хотелось бы сказать: оставьте эти истории авторам книг о "холодной войне", но... Предать могли за деньги, предать могли и за интерес, а могли просто из зависти. К примеру, у Крушельницкого очень симпатичная жена, тоже керлингистка, тоже бронзовый призер. У них одна бронза на двоих, на семью.
Вариант 3. Мы имеем дело с бытовым идиотизмом и самонадеянностью. Пример? Вот как стероиды оказались в анализах бойца UFC Джона Джонса, самого одарённого бойца ММА нашего поколения? Вероятнее всего, и это вполне рабочая теория, кокаин его дилер разбавил дешевым креатином из Китая, а уже в нем были следы анаболических стероидов. Кокаин выветрился, а прочие примеси в анализах остались. Безумие? Да. Как и все, что происходит с российским спортом.
Что принимал Крушельницкий, он должен был записывать, в подробностях сохраняя всю историю приобретения еды, добавок, препаратов. Именно это должен был требовать от всех членов сборной наш Олимпийский комитет. Серьезно - от всех, от спортсменов, тренеров, чиновников и даже журналистов. Не исключено, что могут начать проверять и даже их. А вдруг, дадут больше информации, чем иностранные коллеги.
Доза содержания запрещенного вещества, предположительно, говорит о его регулярном приеме Крушельницким на протяжении примерно недели, и как результат - Федерация керлинга России решила придерживаться варианта "номер 2". Только одна с ним проблема - это малодоказуемо. Не пойман - не вор.
Тогда какие есть возможные ходы? Отчаянное время требует отчаянных поступков. Отрицать все уже пробовали, это не работает. Признать вину, если она есть - тоже. Если невозможно представить доказательства того, что это "подстава", и если нельзя объяснить МОК и WADA, как именно мельдоний попал в организм, то нет шансов не только оправдаться, нет даже вариантов выглядеть достойно и убедительно в своих собственных глазах.
Можно убираться из Кореи ко всем чертям. Медальный зачет для нас уже не имеет никакого значения. Отношения с МОК? Едва ли. Оставаться исключительно ради хоккея? Воспоминаний о славном советском прошлом, доказать себе, что машина времени работает, и она красная, а ты снова счастливый ребёнок? Так ведь потом выяснится, что наши хоккеисты коньки гусиным жиром смазывали. А жир - с содержанием запрещенных препаратов, и у гусей не было терапевтического заключения. Да и объясниться они тоже, наверняка, не смогут.
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Ну да, нас неразумных зачем слушать. Говорили не ходите в эти игры. Ну да ладно. Плюньте на всё. 100 %, “зуб даю” – это провокация. Интересно, а наши врачи после этого взяли пробу, а то может по тупости просто пробирки заражённые подсунули?
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Х там было делать, на этой грёбаной олимпиаде?! Ну, теперь хлебайте, пока не вырвет.
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Фекальный заплыв с моканием продолжается.
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Хорийцы большие спецы в этом деле.)Вылезая из норок,они регулярно заплывают где пофекалистее,чтоб наводить ужасным запахом страх на врагов,их девиз…- наши запахи-наши правила.)))
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А что, в керлинге нужна особая выносливость, чтобы мельдоний принимать?
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Просто другой допинг съели сами, а что осталось – добавили нашим в пробу.
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возможно что и сам принимал, намеренно, с помощью советчика тренера, так как надеялся что выветрится, но не выветрилось, как у многих победителей в Сочи, не зря боец без правил сказал, мутко подставил всю сборную в Сочи топорной работой, все принимают допинг это не секрет, но наши принимают уже отсталый для сегодня мельдоний, а иностранцы новые разработки, что не улавливаются пока пробами.
поэтому так топорно подставить могли только свои как и прежде, типа того же мутко
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Да уж такой дурачок он, что ли, чтобы принимать легкообнаруживаемый допинг прямиком на олимпиаде? Фальсифицировали пробы, как нефиг делать.
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Чушь. Можно, конечно всех заподозрить в идиотизме, но не до такой же степени. На кой чёрт кёрлингисту мельдоний, глазомер он точно не повышает и рука тверже не станет, в чем эффект,это как принимать капли от насморка при растяжении лодыжки.
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в кёрлинге?? смысл? не все ж такие как вы.
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Это только начало…
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Продажных спортсменов предупреждали, что едут за позором, а не медалями. К сожалению плевки в этих уродов без национальной принадлежности рикошетом летят в сторону нашей родины.
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Что главное в истории?:
- Государственному аппарату “бросают перчатку” не опасаясь что она будет поднята (пиарщики организующие танцы с бубном вокруг нашего спорта не бояться, что их будут с почётом хоронить после сердечного приступа).
- Кому-то надо чтобы ВВП прошёл на 4-й срок. (Почему?)
- 4-й срок ВВП это либералы в министерстве образования и культуры ещё на 6 лет (это гарантированное прохождение точки невозврата и закрепление тех характеристик поколения которые радуют запад и сильно не радуют нас).
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и если это так -второй ваш вывод,то что?-выхода нет в этих выборах,т.к. и близко нет подходящей другой кандидатуры.Те кто организовывал этот спектакль с заданными действующими лицами и хотели этого -закрепиться.
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За этим и ехали. Хотели всех порвать, да грелка не по зубам оказалась. Они же спортсмены.
Чистой воды подстава. Ну зачем в этом виде допинг?
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Аффтар (видимо гордясь что просидел всю зиму на диване) сделал “глубокомысленный” вывод,…-очень плохое время для нас,и поэтому видимо надо склеить лапки,и наводить унылую панику(втихаря злорадствуя при этом)на все и вся.Дескать чо болеть то,за коккей чтоля,нам бы в норку,и не отсвечивать.А насчет мельдония,то даже большинство иностранцев уже засомневались что это не подстава,тем самым давая нам больше плюсов чем минусов.После этой гнилой олимпиады,у нас появятся не только все официальные и моральные права перезагрузить все эти паленые моки и вады,но и заграничная поддержка здоровых сил в самом олимпийском движении.А вот не поехали бы,то и права качать смысла не было,во всяком случае позор не на нас,а на сгнившем насквозь бюрократическом аппарате олимпийского комитета.Во всяком случае,на следующей олимпиаде возможно уже будет совсем другой МОК,и другие правила проверки допинга.
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Это врядли,так скоро эту дубину (сША с ее атрибутами,а Олимпиад ,а это тоже их дубинка) не уберут.Толку ,что все знают ,что Башни -это их спектакль и они соучастники,ИГИЛ -это иррегулярная армия США,есть вещьдоки ,полно ,но нет силы ,которая сможет это претворить в реальность и последствия.А они могут-без доказательств и фактов,просто по доносу ,сделать реальностью желание.Вот совсем не волнует Олимпиада,как будто ее и нет-легко и спокойно о ней не думаю.
Другое дело выборы.Степаныч почему ты, как подготовленный самый, не вступаешь в беседу с Антоном.Ну разве интересно с запрограмированными Серыми-этож бег по кругу.Вот что он хотел сказать?”- Кому-то надо чтобы ВВП прошёл на 4-й срок. (Почему?)”
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не виду альтернативы. Остальные просто глупые.