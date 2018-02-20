Свернуть шею капитализму может только рабочий класс!

За последние четверть века рабочее движение в нашей стране делает первые шаги. То есть после контрбуржуазной революции 91-го года мы были в этом отношении отброшены на ноль.

Но ещё есть специфика нашей страны. Мы ещё живём на обломках более высокого общественно-экономического строя.

Мы ещё пользуемся остатками социализма. Такими как бесплатная медицина, бесплатное образование и даже бывают чудо-моменты, когда дают бесплатно недвижимость.

Но если вы живёте на земле и имеете малейшие способности к построению причинно-следственных связей, вы не можете не увидеть тенденцию.

А тенденция такова, что и медицина и образование становятся платными. Для того, чтобы стать специалистом с зарплатой 20-25 тысяч рублей, вам придётся выложить от 120 тысяч за год обучения или 360 тысяч полный курс.