Свернуть шею капитализму может только рабочий класс!

За последние четверть века рабочее движение в нашей стране делает первые шаги. То есть после контрбуржуазной революции 91-го года мы были в этом отношении отброшены на ноль.
Но ещё есть специфика нашей страны. Мы ещё живём на обломках более высокого общественно-экономического строя.
Мы ещё пользуемся остатками социализма. Такими как бесплатная медицина, бесплатное образование и даже бывают чудо-моменты, когда дают бесплатно недвижимость.
Но если вы живёте на земле и имеете малейшие способности к построению причинно-следственных связей, вы не можете не увидеть тенденцию.
А тенденция такова, что и медицина и образование становятся платными. Для того, чтобы стать специалистом с зарплатой 20-25 тысяч рублей, вам придётся выложить от 120 тысяч за год обучения или 360 тысяч полный курс.
И это среднее образование. Высшее стОит уже больше.
Но парадокс тут в том, что даже получив диплом за 400 тысяч, гарантий вашего трудоустройства по СПЕЦИАЛЬНОСТИ никто не даст.
Ну а про медицину даже говорить уже не интересно. Разве что, сейчас всё чаще проявляется тенденция непрофессионализма медиков.
То есть сейчас всё больше появляется тех, кто учился в МедВУЗах за деньги, то есть при капитализме, и как они дальше будут лечить, страшно представить.
Сейчас же и среди рабочих происходит смена поколений. Приходит новая смена, которая также выросла уже при капитализме. И которая не имеет никакого опыта классовой борьбы.
Поэтому рабочее движение сейчас слабое. И, соответственно, коммунистическое движение при таких условиях не может быть сильным.
Да, за 25 лет наша страна прошла "несколько кругов ада", несколько кругов деиндустриализаций и приходится постоянно слышать, что сейчас нет рабочих, выкиньте эти свои старые книжки на помойку.
Страна фактически избавилась от миллионов и миллионов рабочих. Из столиц переехали разобранные на части крупнейшие предприятия. Рабочий класс перестал быть большинством в крупных городах.
Может быть и нет больше никакого "рабочего"?
Нет, это не совсем так. Под рабочими, обычно, представляют мужика с кувалдой, ну или у станка.
Хотя все люди, которые продают свои способности к труду, то есть продают свой труд, это и есть рабочие.
Мировая статистика показывает, что рабочего класса всё больше и больше. Просто он стал другой.
Индустриальных рабочих может быть стало меньше, особенно в нашей стране, но вот возьмём Москву, как витрину капитализма.
Казалось бы тут заводы порушены. Тем не менее, московское метро, кто его водит, кто его строит, кто водит другой общественный транспорт, кто ездит на фурах и газелях? Кто строит дома, в которых будут жить представители правящего класса?
Даже приехавшие гастарбайтеры являются ЧАСТЬЮ российского рабочего класса. Именно российского. Они же работают в России, они же вкладывают свой труд в Россию.
Рабочих много, но они разрознены. Они не умеют бороться, не знают как бороться. Они слабы, потому что не верят даже в собственные силы.
Поэтому предстоит ещё много работы по повышению самосознания, по повышению или даже приобретению классового сознания у рабочего класса.
Потому что пока это не произойдёт, ни о какой смене власти речи идти не может..
От себя добавлю:Помню в лихие 90- е, когда у нас в старне стали повсеместно закрываться предприятия, первое, что сделали, так называемые демократы- это закрыли шахты и уничтожили шахтёров, самый прогрессивный рабочий класс. Так может и рабочее движение снова пойдёт от шахтёров? Шахтёры России- объеденяйтесь!
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Прочитал и не понял: о чём статья?
Это не статья, а аборт в ходу. Такое ощущение, что у автора прорвало авгиевы конюшни и он, макая перо в мутные воды, поспешил запостить это “нечто”.
Такое ощущение, что автор успокаивает праздную публику: движущий класс прошлой революции нивелирован, его просто как бы нет. И не принимает в вид современные реалии. Сейчас движущий класс (и это очевидно) вовсе не замордованный, платящий кредиты и ипотеки семейный человек 35-45 лет. У нас теперь есть другой класс – молодые люди 20-30 лет, которые не имеют работы по полученному образованию, или заканчивающие ВУЗ, ПТУ или колледж без перспективы работать по профессии.
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Рабочий класс на Западе не собирается валить капитализм, потому что тот ему повышает зарплату. Если капиталист отказывается платить, то рабочий класс в лучшем случае свалит своего директора. На большее он не способен.