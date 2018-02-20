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Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 февраля 2018

11:13. 20 февраля 2018 Просмотров - 1,604 2 коммент. Опубликовал:

Школа в Джандарис в районе Африна попала под обстрел

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Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике

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Казак и блаженная нищенка спасли 50 человек от боевика ИГИЛ в Кизляре (ФОТО)

Казак и блаженная нищенка спасли 50 человек от боевика ИГИЛ в Кизляре (ФОТО) | Русская весна

Одна из женщин, погибших от рук убийцы в Прощеное воскресенье 18 февраля в дагестанском Кизляре, ценой собственной жизни помогла спастись большинству прихожан собора Святого Георгия.

Об этом сообщает издание pravmir.ru.

Погибшую звали Ирина Мелькомова. По словам настоятеля храма отца Павла, это была бедная и очень добрая женщина.

«Она была нищей, милостыню просила около храма и по городу. Всегда во дворе сидела и всегда много добрых слов говорила и священникам, и всем прихожанам», — вспоминает о погибшей священнослужитель.

Случилось так, что Ирина одной из первых увидела убийцу. Она и казак Сергей Пресняков смогли отвлечь внимание террориста на себя, и это, по словам отца Павла, спасло жизни как минимум 50 прихожан церкви.

«Когда этот вооруженный человек вбежал во двор храма и начал стрелять, Ирина бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать. А он развернулся и выстрелил ей в грудь.

Благодаря ей, благодаря тому, что она задержала убийцу, а также благодаря казаку, который пытался отвлечь внимание террориста, мы успели закрыть двери храма. В храме в это время находилось пятьдесят человек, среди них беременные женщины и дети», — уточнил Отец Павел.

Когда Ирина упала, внимание убийцы, собиравшегося дойти до церкви, начал отвлекать казак Сергей Пресняков.

«После службы мы с женой и матерью вышли из храма, — вспоминает Сергей. — Когда уже подошли к машине, я услышал хлопки, как будто взрывались петарды. Я посадил в машину мать и жену, быстро отогнал ее за небольшой холм и побежал обратно, по дороге попросив прохожих вызвать скорую и полицию. Я уже видел раненых, одна из лежавших женщин истошно кричала и звала на помощь. И тут я увидел его. Бородатый, в шапочке и с двустволкой, он шел к храму, стреляя со словами: «Аллах акбар, мы вас будем резать, русские свиньи!».

Видя, что он опять целит в женщин, я стал ему кричать: «Стреляй в меня, трус!». Он услышал, развернулся, прицелился, пару раз выстрелил, но промазал — я был достаточно далеко и постоянно перемещался. Так я то отбегал, то возвращался и снова кричал ему, чтобы в меня стрелял.

Был момент, когда он отвлекся на меня, а один из прихожан, парень, попытался сбить стрелка с ног. Но он успел оттолкнуть его от себя и только хотел выстрелить в него, но я его окликнул. Потом я увидел, что открылась боковая дверь храма, и оттуда вышел мой знакомый Николай. Стал ему кричать: «Коля, закрывайте двери и не выходите!» — рассказал казак об обстоятельствах того трагического дня.

Священник также рассказал «Правмиру» о других погибших прихожанках:

«Моргунова Вера Гавриловна работала в районной администрации, возглавляла совет ветеранов и была постоянной прихожанкой храма с момента его открытия. Была большой труженицей. Ее сестра, Щербакова Людмила Георгиевна, была очень известным кардиологом в городе (Заслуженный врач Республики Дагестан — прим. ред.).

Терлиян Надежда Сергеевна — постоянная прихожанка, возглавляла епархиальную паломническую службу и организовывала все паломнические поездки в приходе. Была большой помощницей всем настоятелям. Блинникова Вера Сергеевна была прихожанкой храма с 2015 года, а раньше работала на местном заводе….

Я настоятель храма всего полгода и не успел еще очень хорошо познакомиться со всеми этими людьми, но это были очень отзывчивые, хорошие люди, большие помощницы…».

Как сообщалось, 18 февраля в дагестанском городе Кизляр боевик открыл огонь по людям, выходившим из Свято-Георгиевского собора после богослужения. Убиты пять женщин, ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ*.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

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Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО)

Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна

Террористы устроили бандитский рай и ад для мирных жителей в пригородах сирийской столицы.

На территории Восточной Гуты в пригороде Дамаска проживает около 150 тысяч человек. Жители испытывают серьезные сложности с продовольствием и медикаментами. Командование группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Фейлак Ар-Рахман» блокирует поставки гумпомощи и восстановление торгового обмена, которые были предоставлены благодаря введению режима зоны деэскалации с августа прошлого года. Более того, в союзе с «Джебхат Ан-Нусрой»* («Хайат Тахрир Аш-Шам») боевики «Фейлак Ар-Рахман» так и не дали открыть второй гуманитарный коридор в Гуту — в районе населенного пункта Хутайта Эль-Джараш.

Действует транспортный коридор из н. п. Мухаям Аль-Вафидин на севере Восточной Гуты, ведущий на территории, подконтрольные «Джейш Аль-Ислам», но экономическая польза для населения Гуты от этого невелика, так как командование этой группировки позволяет вести бизнес только немногочисленным избранным, строго контролирует все перемещения населения, а эвакуацию больных в медучреждения Дамаска дозволяет лишь семьям своих сторонников либо тем, кто платит определенную сумму.

Попытки старейшин и общественных активистов из числа населения Восточной Гуты установить контакты с российским Центром по примирению сторон в Дамаске были сорваны командирами боевиков. Еще осенью десятки людей были арестованы в Думе, Арбине, Кафр-Батне, Сакбе за неблагонадежность. Это не редкость.

За годы контроля над Восточной Гутой со стороны радикальных группировок, ими были арестованы тысячи людей. Сама сирийская оппозиция создала интернет-ресурсы, отслеживающие преступления командования и боевиков «Джейш Аль-Ислам» и «Фейлак Ар-рахман» в Восточной Гуте. Рэкет, насильственная мобилизация, захват заложников с целью удержать население на подконтрольных боевикам территориях — все это привычные будни городов и сел Восточной Гуты.

Отметим, что боевики постоянно пытаются информационно давить на мировое сообщество с помощью фотографий худых детей, пропагандисты бандформирований заявляют, что это якобы вина правительства Башара Асада. Но сами боевики очень даже упитанные, это хорошо видно на фотографиях ниже, которые были опубликованы медиа-крылом «Армии ислама» в феврале 2018 года, подобных кадров в Сети достаточно много. Местные активисты много раз заявляли, что банды разворовывают гумконвои ООН и Красного полумесяца, после чего продают гуманитарную помощь местным жителям, создавая невыносимые условия для жизни мирных жителей.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО) | Русская весна

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Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

Последние полторы недели идет широкое обсуждение информации о том, что Сирийская Арабская Армия ведет переброску больших сил к столичному району Восточная Гута, для того чтобы начать масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях Дамаска.

Командование САА намерено изгнать всех боевиков и обеспечить безопасность жителей сирийской столицы, страдающих от постоянных минометных и ракетных обстрелов со стороны террористов.

«Отметим, что бандформирования в Восточной Гуте имеют мощную укрепленную линию обороны с бетонными сооружениями, широкими траншеями, длинными подземными туннелями и т. д. Это несомненно будет мешать стремительному продвижению Правительственных войск в этом районе, несмотря на их внушительный опыт преодоления такого рода препятствий»,  — пишет сирийское издание «Дамаск сейчас».

Армейцам потребуется использование мощного вооружения и военной техники, которые сейчас перебрасываются к Восточной Гуте.

Вчера и сегодня появились новые видеоролики и фотографии, демонстрирующие бронетехнику Сирийской Арабской Армии, находящуюся на пути к Дамаску, в кадр попало и тяжелое вооружение, которое ранее не применялось в сражениях Правительственных войск с террористами в окрестностях столицы:

— российские танки Т-90, которые характеризуются своей маневренностью и способностью участвовать в боевых действиях в самых сложных условиях. Эти танки имеют ряд систем, защищающих их от попадания различного вида ракет;

— 240-мм миномет (M-240), считающийся одним из самых тяжелых орудий в мире, способный вести огонь несколькими типами мин весом до 130 кг;

— системы залпового огня БM-30 «Смерч» — одна из самых мощных установок залпового огня в мире, с пусковой установкой на 12 300-мм ракет.

Также на кадрах можно увидеть большое количество бронетехники и артиллерии: танки Т-72, БМП, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», вся эта военная техника не раз доказала свою огромную эффективность в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

Близится «Час Икс» в Восточной Гуте

Приближается переломный момент в Восточной Гуте, так как подразделения Сирийской Армии заканчивают концентрацию вокруг этого пригорода Дамаска.

Отряды «Тигров» развернулись в западной части Восточной Гуты, в то время как 4-я механизированная дивизия и Республиканская Гвардия САА концентрируются на востоке.

Сообщается, что основная цель заключается в том, чтобы в конечном итоге вынудить боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и «Ахрар Аш-Шам» бежать из окрестностей Дамаска.

Это будет непростая задача, так как исламисты «Файлак Ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе хорошо вооружены.

«Полк Ар-Рахман» «Свободной сирийской армии» является главным союзником «Аль-Каиды»* (ХТШ) в Восточной Гуте, и их отказ изгнать эту джихадистскую группировку вывел их из соглашения о прекращении огня.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

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Метки: главное, компиляция
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2 коммент.»

  • 34 22
    ioann 20 февраля 2018 в 12:25 Ссылка Пометить
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    Вот честно скажу: совершенно ничего не понимаю в событиях в Сирии. Информации практически ноль. Ни целей, ни чётко определённых и практически достижимых задач не вижу. И судить не берусь. С моей точки зрения, моя позиция – единственно верная для патриота России. Это – не футбольный матч, чтобы “болеть за своих”. Нет так “своих”. И Лейбл “НАШИ”, как в 90ые, на “правильных” уже не наклеешь, т.к. сценарий не определён. Это просто провал глобальных постановщиков.

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