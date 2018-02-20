Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 февраля 2018

Одна из женщин, погибших от рук убийцы в Прощеное воскресенье 18 февраля в дагестанском Кизляре, ценой собственной жизни помогла спастись большинству прихожан собора Святого Георгия.

Об этом сообщает издание pravmir.ru.

Погибшую звали Ирина Мелькомова. По словам настоятеля храма отца Павла, это была бедная и очень добрая женщина.

«Она была нищей, милостыню просила около храма и по городу. Всегда во дворе сидела и всегда много добрых слов говорила и священникам, и всем прихожанам», — вспоминает о погибшей священнослужитель.

Случилось так, что Ирина одной из первых увидела убийцу. Она и казак Сергей Пресняков смогли отвлечь внимание террориста на себя, и это, по словам отца Павла, спасло жизни как минимум 50 прихожан церкви.

«Когда этот вооруженный человек вбежал во двор храма и начал стрелять, Ирина бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать. А он развернулся и выстрелил ей в грудь.

Благодаря ей, благодаря тому, что она задержала убийцу, а также благодаря казаку, который пытался отвлечь внимание террориста, мы успели закрыть двери храма. В храме в это время находилось пятьдесят человек, среди них беременные женщины и дети», — уточнил Отец Павел.

Когда Ирина упала, внимание убийцы, собиравшегося дойти до церкви, начал отвлекать казак Сергей Пресняков.

«После службы мы с женой и матерью вышли из храма, — вспоминает Сергей. — Когда уже подошли к машине, я услышал хлопки, как будто взрывались петарды. Я посадил в машину мать и жену, быстро отогнал ее за небольшой холм и побежал обратно, по дороге попросив прохожих вызвать скорую и полицию. Я уже видел раненых, одна из лежавших женщин истошно кричала и звала на помощь. И тут я увидел его. Бородатый, в шапочке и с двустволкой, он шел к храму, стреляя со словами: «Аллах акбар, мы вас будем резать, русские свиньи!».

Видя, что он опять целит в женщин, я стал ему кричать: «Стреляй в меня, трус!». Он услышал, развернулся, прицелился, пару раз выстрелил, но промазал — я был достаточно далеко и постоянно перемещался. Так я то отбегал, то возвращался и снова кричал ему, чтобы в меня стрелял.

Был момент, когда он отвлекся на меня, а один из прихожан, парень, попытался сбить стрелка с ног. Но он успел оттолкнуть его от себя и только хотел выстрелить в него, но я его окликнул. Потом я увидел, что открылась боковая дверь храма, и оттуда вышел мой знакомый Николай. Стал ему кричать: «Коля, закрывайте двери и не выходите!» — рассказал казак об обстоятельствах того трагического дня.

Священник также рассказал «Правмиру» о других погибших прихожанках:

«Моргунова Вера Гавриловна работала в районной администрации, возглавляла совет ветеранов и была постоянной прихожанкой храма с момента его открытия. Была большой труженицей. Ее сестра, Щербакова Людмила Георгиевна, была очень известным кардиологом в городе (Заслуженный врач Республики Дагестан — прим. ред.).

Терлиян Надежда Сергеевна — постоянная прихожанка, возглавляла епархиальную паломническую службу и организовывала все паломнические поездки в приходе. Была большой помощницей всем настоятелям. Блинникова Вера Сергеевна была прихожанкой храма с 2015 года, а раньше работала на местном заводе….

Я настоятель храма всего полгода и не успел еще очень хорошо познакомиться со всеми этими людьми, но это были очень отзывчивые, хорошие люди, большие помощницы…».

Как сообщалось, 18 февраля в дагестанском городе Кизляр боевик открыл огонь по людям, выходившим из Свято-Георгиевского собора после богослужения. Убиты пять женщин, ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ*.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация