Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 февраля 2018
- 14:46 Школа в Джандарис в районе Африна попала под обстрел.
- 12:09 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
- 05:30 Казак и блаженная нищенка спасли 50 человек от боевика ИГИЛ в Кизляре (ФОТО).
- 04:30 Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО).
- Вчера 23:18 Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
Школа в Джандарис в районе Африна попала под обстрел
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Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике
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Казак и блаженная нищенка спасли 50 человек от боевика ИГИЛ в Кизляре (ФОТО)
Одна из женщин, погибших от рук убийцы в Прощеное воскресенье 18 февраля в дагестанском Кизляре, ценой собственной жизни помогла спастись большинству прихожан собора Святого Георгия.
Об этом сообщает издание pravmir.ru.
Погибшую звали Ирина Мелькомова. По словам настоятеля храма отца Павла, это была бедная и очень добрая женщина.
«Она была нищей, милостыню просила около храма и по городу. Всегда во дворе сидела и всегда много добрых слов говорила и священникам, и всем прихожанам», — вспоминает о погибшей священнослужитель.
Случилось так, что Ирина одной из первых увидела убийцу. Она и казак Сергей Пресняков смогли отвлечь внимание террориста на себя, и это, по словам отца Павла, спасло жизни как минимум 50 прихожан церкви.
«Когда этот вооруженный человек вбежал во двор храма и начал стрелять, Ирина бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать. А он развернулся и выстрелил ей в грудь.
Благодаря ей, благодаря тому, что она задержала убийцу, а также благодаря казаку, который пытался отвлечь внимание террориста, мы успели закрыть двери храма. В храме в это время находилось пятьдесят человек, среди них беременные женщины и дети», — уточнил Отец Павел.
Когда Ирина упала, внимание убийцы, собиравшегося дойти до церкви, начал отвлекать казак Сергей Пресняков.
«После службы мы с женой и матерью вышли из храма, — вспоминает Сергей. — Когда уже подошли к машине, я услышал хлопки, как будто взрывались петарды. Я посадил в машину мать и жену, быстро отогнал ее за небольшой холм и побежал обратно, по дороге попросив прохожих вызвать скорую и полицию. Я уже видел раненых, одна из лежавших женщин истошно кричала и звала на помощь. И тут я увидел его. Бородатый, в шапочке и с двустволкой, он шел к храму, стреляя со словами: «Аллах акбар, мы вас будем резать, русские свиньи!».
Видя, что он опять целит в женщин, я стал ему кричать: «Стреляй в меня, трус!». Он услышал, развернулся, прицелился, пару раз выстрелил, но промазал — я был достаточно далеко и постоянно перемещался. Так я то отбегал, то возвращался и снова кричал ему, чтобы в меня стрелял.
Был момент, когда он отвлекся на меня, а один из прихожан, парень, попытался сбить стрелка с ног. Но он успел оттолкнуть его от себя и только хотел выстрелить в него, но я его окликнул. Потом я увидел, что открылась боковая дверь храма, и оттуда вышел мой знакомый Николай. Стал ему кричать: «Коля, закрывайте двери и не выходите!» — рассказал казак об обстоятельствах того трагического дня.
Священник также рассказал «Правмиру» о других погибших прихожанках:
«Моргунова Вера Гавриловна работала в районной администрации, возглавляла совет ветеранов и была постоянной прихожанкой храма с момента его открытия. Была большой труженицей. Ее сестра, Щербакова Людмила Георгиевна, была очень известным кардиологом в городе (Заслуженный врач Республики Дагестан — прим. ред.).
Терлиян Надежда Сергеевна — постоянная прихожанка, возглавляла епархиальную паломническую службу и организовывала все паломнические поездки в приходе. Была большой помощницей всем настоятелям. Блинникова Вера Сергеевна была прихожанкой храма с 2015 года, а раньше работала на местном заводе….
Я настоятель храма всего полгода и не успел еще очень хорошо познакомиться со всеми этими людьми, но это были очень отзывчивые, хорошие люди, большие помощницы…».
Как сообщалось, 18 февраля в дагестанском городе Кизляр боевик открыл огонь по людям, выходившим из Свято-Георгиевского собора после богослужения. Убиты пять женщин, ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ*.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Ад под Дамаском: Восточная Гута (ФОТО)
Террористы устроили бандитский рай и ад для мирных жителей в пригородах сирийской столицы.
На территории Восточной Гуты в пригороде Дамаска проживает около 150 тысяч человек. Жители испытывают серьезные сложности с продовольствием и медикаментами. Командование группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Фейлак Ар-Рахман» блокирует поставки гумпомощи и восстановление торгового обмена, которые были предоставлены благодаря введению режима зоны деэскалации с августа прошлого года. Более того, в союзе с «Джебхат Ан-Нусрой»* («Хайат Тахрир Аш-Шам») боевики «Фейлак Ар-Рахман» так и не дали открыть второй гуманитарный коридор в Гуту — в районе населенного пункта Хутайта Эль-Джараш.
Действует транспортный коридор из н. п. Мухаям Аль-Вафидин на севере Восточной Гуты, ведущий на территории, подконтрольные «Джейш Аль-Ислам», но экономическая польза для населения Гуты от этого невелика, так как командование этой группировки позволяет вести бизнес только немногочисленным избранным, строго контролирует все перемещения населения, а эвакуацию больных в медучреждения Дамаска дозволяет лишь семьям своих сторонников либо тем, кто платит определенную сумму.
Попытки старейшин и общественных активистов из числа населения Восточной Гуты установить контакты с российским Центром по примирению сторон в Дамаске были сорваны командирами боевиков. Еще осенью десятки людей были арестованы в Думе, Арбине, Кафр-Батне, Сакбе за неблагонадежность. Это не редкость.
За годы контроля над Восточной Гутой со стороны радикальных группировок, ими были арестованы тысячи людей. Сама сирийская оппозиция создала интернет-ресурсы, отслеживающие преступления командования и боевиков «Джейш Аль-Ислам» и «Фейлак Ар-рахман» в Восточной Гуте. Рэкет, насильственная мобилизация, захват заложников с целью удержать население на подконтрольных боевикам территориях — все это привычные будни городов и сел Восточной Гуты.
Отметим, что боевики постоянно пытаются информационно давить на мировое сообщество с помощью фотографий худых детей, пропагандисты бандформирований заявляют, что это якобы вина правительства Башара Асада. Но сами боевики очень даже упитанные, это хорошо видно на фотографиях ниже, которые были опубликованы медиа-крылом «Армии ислама» в феврале 2018 года, подобных кадров в Сети достаточно много. Местные активисты много раз заявляли, что банды разворовывают гумконвои ООН и Красного полумесяца, после чего продают гуманитарную помощь местным жителям, создавая невыносимые условия для жизни мирных жителей.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Последние полторы недели идет широкое обсуждение информации о том, что Сирийская Арабская Армия ведет переброску больших сил к столичному району Восточная Гута, для того чтобы начать масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях Дамаска.
Командование САА намерено изгнать всех боевиков и обеспечить безопасность жителей сирийской столицы, страдающих от постоянных минометных и ракетных обстрелов со стороны террористов.
«Отметим, что бандформирования в Восточной Гуте имеют мощную укрепленную линию обороны с бетонными сооружениями, широкими траншеями, длинными подземными туннелями и т. д. Это несомненно будет мешать стремительному продвижению Правительственных войск в этом районе, несмотря на их внушительный опыт преодоления такого рода препятствий», — пишет сирийское издание «Дамаск сейчас».
Армейцам потребуется использование мощного вооружения и военной техники, которые сейчас перебрасываются к Восточной Гуте.
Вчера и сегодня появились новые видеоролики и фотографии, демонстрирующие бронетехнику Сирийской Арабской Армии, находящуюся на пути к Дамаску, в кадр попало и тяжелое вооружение, которое ранее не применялось в сражениях Правительственных войск с террористами в окрестностях столицы:
— российские танки Т-90, которые характеризуются своей маневренностью и способностью участвовать в боевых действиях в самых сложных условиях. Эти танки имеют ряд систем, защищающих их от попадания различного вида ракет;
— 240-мм миномет (M-240), считающийся одним из самых тяжелых орудий в мире, способный вести огонь несколькими типами мин весом до 130 кг;
— системы залпового огня БM-30 «Смерч» — одна из самых мощных установок залпового огня в мире, с пусковой установкой на 12 300-мм ракет.
Также на кадрах можно увидеть большое количество бронетехники и артиллерии: танки Т-72, БМП, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», вся эта военная техника не раз доказала свою огромную эффективность в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике.
Близится «Час Икс» в Восточной Гуте
Приближается переломный момент в Восточной Гуте, так как подразделения Сирийской Армии заканчивают концентрацию вокруг этого пригорода Дамаска.
Отряды «Тигров» развернулись в западной части Восточной Гуты, в то время как 4-я механизированная дивизия и Республиканская Гвардия САА концентрируются на востоке.
Сообщается, что основная цель заключается в том, чтобы в конечном итоге вынудить боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и «Ахрар Аш-Шам» бежать из окрестностей Дамаска.
Это будет непростая задача, так как исламисты «Файлак Ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе хорошо вооружены.
«Полк Ар-Рахман» «Свободной сирийской армии» является главным союзником «Аль-Каиды»* (ХТШ) в Восточной Гуте, и их отказ изгнать эту джихадистскую группировку вывел их из соглашения о прекращении огня.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Вот честно скажу: совершенно ничего не понимаю в событиях в Сирии. Информации практически ноль. Ни целей, ни чётко определённых и практически достижимых задач не вижу. И судить не берусь. С моей точки зрения, моя позиция – единственно верная для патриота России. Это – не футбольный матч, чтобы “болеть за своих”. Нет так “своих”. И Лейбл “НАШИ”, как в 90ые, на “правильных” уже не наклеешь, т.к. сценарий не определён. Это просто провал глобальных постановщиков.
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Главное что бы бармалеев меньше было.