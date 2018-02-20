Победоносцев о представительской власти и основных нравственных качествах парламентария

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Как я уже говорила, нахожусь в процессе написания книги под названием «Государство чести», продолжаю делиться с вами мыслями. В любой стране, где есть парламент, принято его ругать. Какими только словами граждане не костерят депутатов! Думаете, это только у нас так? Нет, так было вообще всегда! К концу XIX века основные европейские страны и Америка управлялись «народными представителями», для которых народ находил все новые и новые ругательства.

Значит ли это, что парламентарии действительно таковы, какими кажутся обычному избирателю? Вообще-то, я знакома с довольно большим количеством наших депутатов. Милые интеллигентные люди, достаточно компетентные. Может, и не идеальные (а кто идеален?) — но глупых либо особо безнравственных среди них нет. Как же тогда объяснить эффект «взбесившегося принтера» и многие другие «прелести» парламентаризма?

Культуролог и философ Эмиль Дюркгейм уже давно показал: любая социальная конструкция — это не просто сумма составляющих её людей. Она существует и действует по своим принципам. То есть, умные и хорошие люди, объединившись определенным образом, могут вместе вести себя не умно и не хорошо — как бы не старались.

А выборный орган власти в большой стране — как раз такая конструкция: из чего её не свинчивай, все равно получится плохо. Это показал Константин Победоносцев — один из самых влиятельных русских политиков времен Александра III, член Государственного Совета, правовед, мыслитель, воспитатель Великих Князей, включая цесаревича. На его книгу «Великая ложь нашего времени» я буду ссылаться неоднократно.

Победоносцев отметил, что «демократические» выборы, действительно, производят своеобразный отбор. Но вовсе не самых умных или самых нравственных, не самых честных, не тех, кто наиболее готов послужить Отечеству. И даже не тех, кто готов удовлетворить потребности избирателей. Основная проблема — некомпетентность избирателя, причем некомпетентность совершенно неизбежная. Во-первых, в своей массе избиратели не являются специалистами по управлению государством (что естественно). А во-вторых, избиратели не могут лично знать тех, кого выбирают. Повторяю: речь о большой стране, а не о выборах, к примеру, сельского старосты.

В результате для попадания в представительский орган кандидату надо обладать двумя качествами: хитростью и красноречием. Точно те же качества необходимы для продавливания своих решений на парламентских заседаниях. Таким образом, люди в парламент могут попасть, конечно, и умные, и нравственные, но проявить им для этого надо совсем иные качества. Причем Победоносцев делает акцент на умении и готовности нравиться тем, кого сам презираешь. То есть, на лицемерии и на том, что сегодня бы назвали «политическим чутьем».

Да, Дюркгейм, конечно, более «безжалостен» к социальным конструкциям, чем Победоносцев. По Дюркгейму и вовсе не важно, из кого «свинчена» конструкция. Важно, как она «свинчена». Но Победоносцев показал, под кого изначально делалась конструкция, именуемая парламентом. Под хитрецов, лжецов, лицемеров, чью внутреннюю убежденность заменяет идеология и у кого на месте готовности служить стране — красноречие.

Сейчас можно добавить, что красноречие уже не нужно, его отдали на откуп профессионалам в области PR. Также важно, что Победоносцев говорил именно о больших государствах. Чуть позже Петр Столыпин — отнюдь не демократ — уточнил, что самодержавие должно дополняться демократией на уровне земств, на местном, низовом уровне. Собственно, существует версия, что Столыпина убили левые террористы именно потому, что он у них «перебивал повестку». Фактически, не позволял восторжествовать лжи о «политических переменах» над нормальным стремлением людей самим решать свои текущие проблемы.

Столыпина у нас сегодня превозносят, хотя общество организуют совсем не по-столыпински: у местных властей практически нет полномочий. Победоносцева же и вовсе стараются не вспоминать: он до сих пор исключительно актуален и при том считается «неудобным». Хотя, уверена, куда неудобнее лгать людям в лицо, изображая «представительскую власть» там, где естественным, уместным и честным было бы лишь самодержавие.

Автор: Анна Шафран

Источник: nstarikov.ru