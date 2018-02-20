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ПИСЬМО ПОТОМКУ

00:31. 20 февраля 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

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Потомок мой, настанет время,
И ты прочтешь мои творенья
И на себя обрушишь бремя
Ожесточенной старины.
Поймешь ты вряд ли перекосы,
В которых мучились вопросы,
Когда пускали под откосы
Не поезда, а цвет весны.
 
Вассалы падали в объятья
Лишь тех, кто слал на них проклятья,
О чем пытался рифмовать я
Наперекор веленью муз.
Кипели страсти хаотично,
Вели себя все неприлично,
Уничтожая истерично
Объединявший их Союз.
 
В те дни предатели и воры,
Свои покинувшие норы,
Вдруг стали символом авроры
И узаконились в Кремле.
А одурманенные люди
Внимали жадно словоблудам,
Не разумея, что иуды
Утопят родину во зле.
 
Оперативно ренегаты,
Лишив трудящихся зарплаты,
Переводили деньги в Штаты
И в зоны с признаком «оффшор».
Гнела разруха повсеместно;
Что будет завтра – неизвестно;
Но власть имущим было лестно
Плодить в Отечестве позор.
 
Во имя мнимого эдема
Они легли под дядю Сэма,
Чтоб доказалась теорема
О сотнях видах колбасы.
В итоге, мощь страны угробив,
Зачах  народ в бессильной злобе:
Ведь жалких пенсий и пособий
Едва хватало на трусы.
 
Безумно следуя советам
Врагов заморских, их клевретам,
Народ нашел себя раздетым
В навязанной гламура тьме.
Душе противно в мире глянца.
Не верь вовек американцам
И всем прозападным засранцам:
У них лишь доллар на уме.
 
Для них все люди – словно рыбы:
Они их ловят, чуя прибыль,
И обрекают на погибель
В котле, кипящем над костром.
Они везде внедряют подлость
И лицемерие, и пошлость
И насаждают однополость
В святыню брака и содом.
 
Слаб человек – сильны соблазны,
Они хитры, змееобразны
И превращают низость в праздник,
Любой морали вопреки.
Им вслед ломаются законы
И оскверняются иконы,
И в плоть вселяются драконы,
И все живут не по-людски.
 
Но знай, потомок мой далекий,
В края, где властвуют пороки,
Приходят изредка пророки
И жгут глаголами сердца.
Не вмиг поветрие благое
Привносит в массы дух левкоя,
Но объясняет, шельмовское
Не вправе длиться без конца.
 
Запомни накрепко, потомок,
Не колбаса на дне котомок,
А голос правды, пусть негромок,
Спасет планету от гнилья.
Не повторяй былых ошибок
И будь умом и делом гибок.
Когда фундамент хил и зыбок,
То дом разрушит даже тля.
 
Как жаль, что в разных мы столетьях,
И не смогу тебя узреть я,
Но все ж надеюсь на бессмертье
Того, что взято не взаймы,
Что ты прочтешь мое посланье,
Тем дав мне знать, что мирозданье
Под гнетом противостоянья
Избегло ядерной зимы.
 
Не изменяй себе в хорошем
И не ходи, куда не прошен,
Но помни рухнувшее в прошлом
И в битвах праведных не трусь.
Не будь противником сконфужен,
Не променяй свой род на ужин,
Не исчезай, когда ты нужен,
И береги святую Русь.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, стихи
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