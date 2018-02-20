ПИСЬМО ПОТОМКУ

Потомок мой, настанет время,

И ты прочтешь мои творенья

И на себя обрушишь бремя

Ожесточенной старины.

Поймешь ты вряд ли перекосы,

В которых мучились вопросы,

Когда пускали под откосы

Не поезда, а цвет весны.

Вассалы падали в объятья

Лишь тех, кто слал на них проклятья,

О чем пытался рифмовать я

Наперекор веленью муз.

Кипели страсти хаотично,

Вели себя все неприлично,

Уничтожая истерично

Объединявший их Союз.

В те дни предатели и воры,

Свои покинувшие норы,

Вдруг стали символом авроры

И узаконились в Кремле.

А одурманенные люди

Внимали жадно словоблудам,

Не разумея, что иуды

Утопят родину во зле.

Оперативно ренегаты,

Лишив трудящихся зарплаты,

Переводили деньги в Штаты

И в зоны с признаком «оффшор».

Гнела разруха повсеместно;

Что будет завтра – неизвестно;

Но власть имущим было лестно

Плодить в Отечестве позор.

Во имя мнимого эдема

Они легли под дядю Сэма,

Чтоб доказалась теорема

О сотнях видах колбасы.

В итоге, мощь страны угробив,

Зачах народ в бессильной злобе:

Ведь жалких пенсий и пособий

Едва хватало на трусы.

Безумно следуя советам

Врагов заморских, их клевретам,

Народ нашел себя раздетым

В навязанной гламура тьме.

Душе противно в мире глянца.

Не верь вовек американцам

И всем прозападным засранцам:

У них лишь доллар на уме.

Для них все люди – словно рыбы:

Они их ловят, чуя прибыль,

И обрекают на погибель

В котле, кипящем над костром.

Они везде внедряют подлость

И лицемерие, и пошлость

И насаждают однополость

В святыню брака и содом.

Слаб человек – сильны соблазны,

Они хитры, змееобразны

И превращают низость в праздник,

Любой морали вопреки.

Им вслед ломаются законы

И оскверняются иконы,

И в плоть вселяются драконы,

И все живут не по-людски.

Но знай, потомок мой далекий,

В края, где властвуют пороки,

Приходят изредка пророки

И жгут глаголами сердца.

Не вмиг поветрие благое

Привносит в массы дух левкоя,

Но объясняет, шельмовское

Не вправе длиться без конца.

Запомни накрепко, потомок,

Не колбаса на дне котомок,

А голос правды, пусть негромок,

Спасет планету от гнилья.

Не повторяй былых ошибок

И будь умом и делом гибок.

Когда фундамент хил и зыбок,

То дом разрушит даже тля.

Как жаль, что в разных мы столетьях,

И не смогу тебя узреть я,

Но все ж надеюсь на бессмертье

Того, что взято не взаймы,

Что ты прочтешь мое посланье,

Тем дав мне знать, что мирозданье

Под гнетом противостоянья

Избегло ядерной зимы.

Не изменяй себе в хорошем

И не ходи, куда не прошен,

Но помни рухнувшее в прошлом

И в битвах праведных не трусь.

Не будь противником сконфужен,

Не променяй свой род на ужин,

Не исчезай, когда ты нужен,

И береги святую Русь.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ