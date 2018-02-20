О Славянстве и истинном Православии.
Друзья! Выставляем для Вас статью от Евгения Тарасова!
«Славяне – внуки Богов, а не рабы божьи!»
Ведическое Православие.
В наши дни широко распространено мнение, что РПЦ представляет собой Православие, иногда даже опускается термин самого Христианства, подразумевая, что это есть тождественно, естественно, не беря в учёт само Славянство. По мнению клириков РПЦ Славянство здесь вообще ни причём.
В сентябре 2010 года, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Россия», патриарх Кирилл явно увлёкся и открыл своё истинное лицо — лицо космополита: https://www.youtube.com/watch?v=VYvPHTYGwVs
«… А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи (выходцы из просвещённого греко-римского мира Кирилл и Мефодий), принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие…».
Но так ли это на самом деле?
Конечно же нет – это на самом деле грубая ложь! И думать так – это или крайнее невежество, или определенно злонамеренное искажение правды.
Есть большая и славная история у Славян! Давно поставлена под сомнение версия о появлении славянского государства примерно тысячу лет назад. Вот мнение известнейшего учёного, крупнейшего русского археолога и историка двадцатого века академика Академии наук СССР и Российской академии наук Б.А. Рыбакова: «Говоря об истинных славянских богах, мы отчётливо представляем даты зарождения культа того или иного бога. Бога Ра — около 50 тысяч лет назад. Бога Велеса – около 40 тысяч лет назад. Славянская Богиня Макошь занимает в этом ряду такое же древнее место — около 40 тысяч лет назад».
Славянство — это древнейшая мировая Вера на нашей планете. Основным стержнем Славянства является Древнерусская Ведическая Культура. Славяне — это арийцы — русы — русские, придерживающиеся Древнерусской Ведической Веры, которые славят Правь — законы Космоса и Природы — всеобщий закон Сварога, управляющий миром. Славить Правь — это славить Бога. Славить Правь — это и есть Православие. Как видим, так называлась уже в ту далёкую пору Вера наших Предков. Славянство дало основу всем ныне существующим мировым религиям.
РПЦ же представляет собою всего лишь одну из многих сектуальных разновидностей Христианства наряду с другими, имеющими право на существование, как впрочем, и другие конфессии и веры.
Но поскольку в настоящее время наше прошлое стало плотно наполняться порочными мифами, подобно вышеприведённым, то важно узнать более детально о понятии «Православие», которое действительно является неотъемлемой составляющей национального признака Славянских народов.
Выясним истинное содержание древних слов «Правь» и «Славь», которые составляют основу приведенного понятия, состоящего из двух корней.
Исконное Славянское слово «Правь» легло в основу таких священных понятий, как: ПРАВда, ПРАВило, сПРАВедливый, ПРАВедник, ПРАВитель и другие. Все эти слова ассоциируются у нас со Светом – Добром. Причина этого в том, что в древности Мир, где жили Вышние Боги, назывался не иначе как ПРАВь.
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Следовательно, слова, которые имеют корень «Прав», связаны с Богом, божественным, а потому имеют позитивное значение. В Прави находятся Родные Боги и Души Светлых Предков. Таким образом, Правь – это не только мир Богов, это Поконы, по которым живут люди и Боги.
Вера Предков в Правь никогда не исчезала, её невозможно побороть, ведь она является живой Душой НаРода. Ни принуждение, ни пытки властей, ни сжигание на костре не вынудили наш НаРод принять чужую веру.
Потому инородцы, подменив понятия, и присвоив себе традиционные названия и обряды, тем самым начали подгонять их под собственное рабовладельческое вероучение, которое действует и по сей день.
Так, наш Бог Сварог стал Саваофом, Великая Матушка Лада именовалась исключительно Богоматерью, от многих имен Велеса остались только Власий и Василий, Перуна переименовали в Илью, но оставили Громовержцем, от Даждьбога остался только эпитет Сын Божий, Световита превратили в Святого Витая и тому подобное…
Это, в конечном счёте, повлекло постепенную утрату смысла Родных обрядов и названий, искривление и упрощение Ведической Веры наших Предков. Но как бы не было тяжело, Роды Волхвов сберегли Веру в неизменном виде, зная, что наступит время Великого Возрождения.
Сегодня многие Славяне осознали начало нового Вселенского подъёма и расцвета Ведической духовности. Традиция говорит, что священное понятие «Правь» – это совокупность Божественных Поконов, которые Правят Вселенной.
Вторая составляющая словосочетания «Православие» – «Славь» – это имя Богини Славы-Славуни – жены Богумира.
Богумир продолжил дело своих деда и отца Перуна и Тарха Перуновича Даждьбога. Он объединил Русов в Великую Державу, раскинувшуюся чуть ли не на всю Евразию и простоявшую тысячелетие.
Богумир женился на Славе — дочери бога Мана, внучке бога молитв Бармы, правнучке самого Бога Рода. Ему была предназначена великая роль. Ведь в давние времена, за много тысяч лет до наступления Тёмных времен (Ночи Сварога) произошла великая сеча и междоусобица в роде земном. Восстали души, в кривду впали и пожелали повергнуть Свет Белый себе под ноги. Великую беду та междоусобица Земле принесла, повсюду остались следы от страшных потрясений.
Не было тогда верха ни за родами Славных, ни за Кривдой, но сталась великая беда: погибли в сече поконоколенники (первопредки, волхвы — давшие начало новым Арийским Родам, такими были, например, Арий и др.), прервалась цепь Радения, потерял род земной Покон Рода Всевышнего. Тогда стали старотцы глаголить к СВА, чтобы сошли боги в Явь раскрыть мудрость свою.
И сошли боги на Землю, и увидели Великие Родичи на землях нынешней Руси людей добрых и честных, что Род свой от Сокола-Рода выводили. И был сей Род смелым и мужественным, к труду стремящимся.
Светлы умом были люди, жили они в мире и согласии, старотцов слушаясь, на богов родных делами своими равняясь.
Вот за то, что старотцы родным богам внимали и славили их верно, заветы исполняя, и дали боги людям старшего в роду — Отца Богумира. Стал он Спасом — человеком в Яви будучи, с богами всегда сопряжённым и хранящим в себе сознание и силы божеские.
Дали Сварог с Ладой Богумиру и жене его Славе верные заветы, Мудрость Веры и Веды Православной, что оборвалась со времён Старотца Мира.
Получается, что возродителями Рода Славян стали Богумир и Слава. По преданию — это Сварог и Лада сошли на землю для восстановления знаний, воссоздания Рода Славян. Далее были и другие Спасы, которые приносили знания и передавали их народу.
Целью духовного развития в Русской Родной Православной Вере является ясное осознание законов Мироздания (законов Прави, Покона), что позволяет душе сотворить собственный мир, и это помогает ей достичь наивысшего проявления.
Свою жизнь Богумир посвятил тому, чтобы научить Роды Славных семейному ладу. Они с матушкой Славой положили начало науке, которая называется Родоладом. Да иначе и быть не могло, потому что они были душами, которые несли в себе великую силу Сварога и Лады, Светоносных Небесных Супругов.
Род — начало, прародитель и создатель всего сущего, Явного и Неявного, живого и неживого, Вышний Вседержитель, Всеединый бог. Имя его живёт в таких словах, как Родитель, Родной, Рождать, Родина, наРод, приРода, поРода, уРожай, Родник и многих других. Но в первую очередь, Род — это творческая, призывающая к жизни, производящая сила вообще, он — основа всего!
Получается, что Родолад — это система взглядов на создание семьи, предназначение мужчины и женщины, мужа и жены. Она говорит об обязанностях родителей и детей, об обустройстве пространства любви и о том, как поддерживать Огонь в семейном очаге, о долге перед родом и обществом.
Родолад — это понимание и проведение родовых праздников, обрядов, сохранение традиций, поддерживающих культуру семьи, умение общаться и жить в гармонии с энергиями и стихиями Всемирья — богами. Наука Родолад мудро и методично помогала девочке стать девушкой, женщиной, матерью, а мальчику — юношей, мужчиной, отцом…
Согласно священным славяно-арийским писаниям у каждого человека есть своё предназначение. Так Отец Сварог — Вышний бог телесного мира — создал Вселенную, а его жена — Мать богов Лада — наполнила её любовью и гармонией. Каждый мужчина творит мир своей семьи, создаёт и добывает блага, а женщина — Берегиня, наводит порядок — даёт лад всему тому, что сотворил её муж. Такие семьи являются носителями духовной силы народа. Счастливая семья — основа Рода, а процветающие Роды обеспечивают процветание Родины!
Восстановив Покон Рода Всевышнего и передав его своим потомкам, Спас Богумир вместе со Славой воссоздали священную общность Арийских народов. Всех русов-славян объединяет не только кровь, но и высокодуховное происхождение. Все вместе потомки славяно-арийцев составляют Семью Душ, Духовный Род Славных, который чтит единого и многопроявленного Бога Богов — Род Всевышнего!
И с тех пор каждый потомок Богумира и Славы, всё Славянство несёт в себе ту Изначальную Божественную Искру!
Таким образом, само содержание понятия «Православие» дословно понимается как «Правь Славление», а мировоззренческое глубинное — как «Правь Мира Вышних Богов». Именно в таком понимании употребляется слово «Православие» в Родной Ведической Вере Русов.
Употребление имени Славянской богини Славы и названия Мира Славянских Богов Прави в названии чужой религии — верх хитрости и подмены понятия.
Православие – это духовный путь Славянских народов, даже сейчас это слово существует только в языках наших братских народов.
А англосаксы, своим искусственным, корявым языком, внедрённым при переформатировании Европы с помощью латиницы, как эсперанто, — вообще извратили это понятие, спустив его до понятия рабов.
Так, например, слово Slav, Slavs – переводится с английского на русский, как Славянин, Славяне, в тоже время уже Slave, Slaves – это раб, рабы, и произносятся практически одинаково. Думается, что это сделано не случайно нашими заклятыми «друзьями», или как их называет нынешняя властная «элита» — своими партнёрами…
Когда мы именуем себя исповедниками Славянской Веры, то определяем свой путь в Явном мире, направленный на Единение Рода Небесного и Рода Земного. Именуясь исповедниками Ведического Православия, мы определяем направление нашего духовного развития – на Единение с Вышними Богами Прави.
Однако, если мы обратимся к истории Христианской церкви и спокойно, основательно, без всяких предвзятостей ознакомимся с нею, то легко получим ответ на вопрос: откуда же взялось так называемое «православное христианство»?
Летописи Х-XIV веков убедительно свидетельствуют, что Христианство пришло на Русь из Греции под названием «вера Христова», «новая вера», «истинная вера», «греческая вера», а чаще всего — «правоверная вера христианская».
Особо следует обратить внимание на то, что впервые слово «православие» встречается в «Послании митрополита Фотия Псковского» 1410-1417 годов, то есть через 422 года после внедрения Христианства на Руси. А словосочетание «православное христианство» и того позже – в Псковской первой летописи 1450 года, через 462 года после крещения Руси. Это, естественно о многом говорит и вызывает серьёзное удивление.
Если слово «православие» действительно имеет отношение к Христианству, как утверждают нынешние клирики РПЦ, то почему его не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия?
Следовательно, можем отметить, исходя из фактов, подтверждённых документами, написанными в летописях монахами: «православными» христиане стали лишь 597 лет назад. И 422 года они называли себя только «правоверными». И это подтверждается также тем, что греческое слово «ортодоксия» в переводе на русский означает — «правоверие». У греков «ортос» — правильное, «прямое», а «доксос» – «мысль», «убеждение», «вера». Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут не иначе как «ортодоксы».
Странным выглядит церковный перевод слова «ортодоксия» – «православие», потому что слово «слава» по-гречески произносится как «кюдос», отсюда название древнего города Кидония на Крите, которое переводится «Славное». Поэтому, если восточные христиане действительно «православные», само вероисповедание должно именоваться как минимум «ортокюдос».
Развязка этого противоречия нам известна. Греко-ортодоксия (правоверное христианство) в XVI в., после захвата Русинских земель Польшей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять Ведические духовные обычаи Русов.
В первую очередь они превратили «правоверную веру христианскую» в «святое православие». А затем они перестали бороться с ведическими обычаями и приняли как своё писание: культ Предков, Зелёные святки, Купальские святки, Покров, Калита, Коляда, Стреча (Сретенье) и другие.
Нам же, нынешним Русам, для того чтобы возобновить Лад и Единство с Родными Богами, надо начинать с постижения духовного богатства, которое сохранили для нас наши Предки – сущности Истинного Православия – Родной Ведической Православной Веры — Славянства.
Вера наша испокон веков была и останется вечно Православной, потому что всегда указывает нам путь к Родным Богам Прави. Православными извечно были наши отцы, деды и прадеды, и нам быть такими же!
Мы ни с кем не боремся и никому себя не противопоставляем. Разные культы пользуются и терминами, и даже символикой наших Предков, ну что же пусть пользуются. Только у образованных и культурных людей всегда есть при себе первоисточники – это Наследие наших Великих Предков.
Понимание и восприятие всего этого богатства сделает нас сильнее, ибо Истинная Вера – это Веда Прави — знания о Мире, Вселенной и Поконов Русских Богов. Именно это так нужно сейчас — для Единства и Силы Славянского Рода!
Сейчас же, к сожалению, с нами ещё со всеми не всё в порядке…
Смотрю вокруг и больно мне, во что мы Русскую Державу превратили?! Живём мы на своей Святой Земле которую нам наши Предки подарили, они её как жизнь любили и, защищая своей кровью окропили. Её пролиты были реки во времена той давней, да и новой сечи, когда стояли как один и горожанин и крестьянин. Ну а сейчас во что мы Род свой обратили?! Шакалов стаю к власти допустили. Они на нас лишь набивают свой карман, продают то, что было создано большим трудом, жизни наши продают, плюя на всех, на свой НаРод, что ставил Русь, что был всегда непобеждённый. Я Русский, Славянин и тем горжусь! Горжусь Землёй, той на которой был рождённый! В ней вольный Русский Дух и никогда тот Дух не будет угнетённый! И знаю я, что сквозь года своих сынов Россия Мать с колен поднимет и Русский Дух, собрав всех в славную святую рать, шакалье бремя это скинет и заживёт наш Русский Род, как жил в те тысячелетия творенья и будет жизнью славить он своё Славянское Наследье!..
Евгений Тарасов.
P.S. от Администрации: надеемся, что мы не задели ничьи чувства, помните, друзья, у каждого свое мнение!
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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“Конечно же нет – это на самом деле грубая ложь! И думать так…” – да так не патриарх думал, а греки и патриарх озвучил их мысли о славянах! Атор, вам сколько лет? Если вы взрослый человек, то должны понимать, что текст надо читать полностью – от начала до конца; видео надо смотреть полностью – от начала до конца. А то можно выглядеть полным дураком… даже в своем не детском возрасте…;))
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“РПЦ представляет собой Православие, иногда даже опускается термин самого Христианства, подразумевая, что это есть тождественно, естественно, не беря в учёт само Славянство. По мнению клириков РПЦ Славянство здесь вообще ни причём.” – да, ни причем! Слово “православие” ни какого отношения к славянам не имеет.
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И зачем врать про Рыбакова – о про “бога Ра” не писал и не мог писать, потому что такого бога у славян не было ВООБЩЕ! И бога Рода как главного бога славян он выел только благодаря ошибочному переводу исходного текста – не был бог Род у славян главным, да и вообще его не было.
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“Славить Правь — это и есть Православие” – дикое вранье, но неоязы на него ведутся… Почему только Правь славите, а Навь, Явь не славите? Вы же всех богов должны славить? Да и правила словообразования ни кто не отменял – если “правь славить”, то должна быть соединительная буква “Е” – “правЕславие”, а не “правОславие” – у славян с языком все нормально было в отличии от их безграмотных “потомков”.
Ну можно и дальше продолжать…;))
Очередная неоязовская бредятина, однако…
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слово ,,православие,, есть почему то, только у славян, у других народов его нет. По Пыжикову крестились в католическую ветвь, официально от греков, однако у них нет таких слов. Есть греческое ,,ортодоксальный,, как звучит, так и пишется (в смысле латиницей). Словарь переводит ,,ортодоксальный,, двумя вариантами ,,правоверный,, и ,,православный,,. При этом ,,православный,, применяют только к РПЦ, а ,,правоверный,, к остальным религиям. Не кажется это странным? Почему не говорят ,,православный мусульманин,, или ,,православный иудей,,? А правь славят, потому, что там ,,наши боги, суть предки наши,,. В кратце так.
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“слово ,,православие,, есть почему то, только у славян” – да, у славян-христиан, да согласен! Приведите места в исторических текстах где слово “православный” применяется по отношению к язычникам… Жду!
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“правь славят, потому, что там ,,наши боги, суть предки наши” – я уже спросил – почему только правь славите – ваши боги и в нави есть и в яви есть, но вы только правь славите – ПОЧЕМУ? В кратце…
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А ты что, не в курсе, что в русском языке две соединительные буквы? Буква “Е” и буква “О”… С их помощью создаются сложные для тебя слова, например, тугОдум, малОпонимающий… Или завод моторОстроительный…
http://fb.ru/article/226931/soedinitelnyie-o-i-e-v-slojnyih-slovah-slojnyie-slova-v-russkom-yazyike-soedinitelnyie-glasnyie
Да тебе срочно тогда в 5 класс нужно…
Теперь уже и не знаю, поймёшь ли ты это:
Православие – Правь славление, т.е. прославление Мира Прави – Мира Богов, обретших Светье тело. Правильное восславление Всевышнего (Рамхи), а не иудейского племенного божка Саваофа-Иеговы-Яхве, пекущегося только об иудеях. Этот термин был присвоен христианами, которые утверждают, что право-славному христианству более тысячи лет и ссылаются на “Слово о законе и благодати митрополита Илариона”, где искажён перевод. Летописи Х-XIV вв. убедительно свидетельствуют, что христианство пришло на Русь из Греции под названием “вера Христова, новая вера, “истинная вера”, “греческая вера”, а чаще всего – “правоверная вера христианская”. Впервые слово “православие” встречается в “Послании митрополита Фотия Псковского” 1410-1417 гг., то есть через 422 года после внедрения христианства. А словосочетание “православное христианство” и того позже – в Псковской первой летописи под 1450 годом, через 462 года после крещения Руси-Украины. Вопрос. Почему слово “православие” не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия? Всё просто. Православными христиане стали в XVII веке при реформе патриарха Никона, который приказал внести изменения в летописях. Церковь, когда раскололась в 1054 году, то западная стала называться “Римско-Католическая, Вселенская” с центром в Риме, а восточная “Греко-Факолическая, Ортодоксальная (Правоверная)” с центром в Царьграде (Константинополе). С греческого “ортодоксия” значит “правоверие”. “Ортос” – значит “правильное”, “прямое”, “доксос” – “мысль”, “убеждение”, “вера”. Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут “ортодоксами”. Греко-ортодоксия в XVI веке, после захвата Русинских земель Поль-шей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять ведические духовные обычаи Русинов. В первую очередь они превратили “правоверную веру христианскую” в “святое православие”, и этим все подвиги дохристианского Православия приписали себе. Хотя Правь славящие никакого отношения к христианству не имеют. Эта церковная реформа при Никоне также была направлена на уничтожения двоеверия (Православия и Правоверия). Позже они перестали бороться с ведическими православными обычаями и приняли как свои: культ Предков, Зеленые святки, Купальские святки, Покрову, Калиту, Коляду, Стречу (Сретенье) и другие. Что и отмечает католическая церковь, что их восточный сосед набрался языческих культов. Эта церковная реформа при патриархе Никоне вызвала раскол на тех, кто поддержал церковную реформу Никона (никониане) и тех, кто не поддержал – раскольники. Раскольники Никона обвиняли в трёхязычной ереси и потакании язычеству, т.е. старой Православной Вере. 17 апреля 1905 году по указу царя раскольников стали называть старообрядцами. Себя они называют праведными христианами. Раскол ослаблял державу и во избежание крупномасштабной религиозной войны некоторые положения реформы Никона были отменены и вновь стал использоваться термин “правоверие”. Например, в Духовном регламенте лже-Петра I от 1721 года сказано: “А яко Христианский Государь, правоверия же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель…”. О Православии нет ни слова, также нет и в Духовных регламентах 1776 и 1856 годов. Сами христиане говорят, что их церковь называется православной, т.к. она правильно прославляет бога. Византийский монах Велизарий в 532 году (за 456 лет до крещения Руси) описывая русскую баню называет славян православными славенами и русинами.
Православный – славящий Правь и Славь – нижний небесный уровень, где обитают Души Предков. Т.е. мы православные, т.к. славим Правь и правим Славью.
Правь – Верхний небесный божественный уровень. Мир Светлых Богов и Предков наших, имеющих Светьи тела.
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Да, и еще, автор, хотелось бы увидеть древние тексты, где слово “православие” употребляется применительно к славянам-язычникам, а то в летописях (а это наши основные источники потому как других нет) оно употребляется применительно к христианам в том числе и славянского происхождения.
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Любишь ты побалаболить, доказательств требуешь, а сам НИЧЕГО не предоставляешь…
Еще за 400 лет ДО КРЕЩЕНИЯ Руси в 532 г. н.э. византийский монах Велизарий писал: «ПРАВОСЛАВНЫЕ словены и русины дикия люди и житие их дико и безбожно. Мужи и девки нагие вместе запираются в жарко натопленной избе и истязают телеса свои, сеча друг друга ветвями древесными нещадно до изнеможения, опосля выбегают нагие и прыгают в прорубь ледяную али сугроб. И охладившись вновь бегут в избу истязать себя прутьями».
Христиане до 1666 года были ортодоксами т.е. ПРАВОВЕРНЫМИ. В учебнике древне-русского языка есть текст из старообрядческого служебника: Сего еси исполнена земля роуская о правоверная вера христианская, т.е. не православная, а ПРАВОВЕРНАЯ. Ибо так переводится греческое слово ортодоксия, изначальная. И кроме того, регламент лже-Петра I (Петер Гольдштейн) – 1718 года там тоже сказано: Яко христианский государь, ПРАВОВЕРИЕ святой церкви креститель, учинил сей регламент.
А для чего Никон заставил переписывать книги, изменять правоверное на православное? Чтобы стереть в Московии и подконтрольных областях всякое упоминание о нас, и одновременно присвоить христианству все победы и достижения православия. Когда князь Александр Ярославич из Переславля, названный Невским, когда пришел в Новгород, христиане посадские мужики кричали ему: «Не хотим князя язычника!». А он им: «Не любовником я к вам пришел, а постоять за Святую Русь и Веру православную». Т.е. за старую Веру, дохристианскую. Православными христианами уже начали называть себя в конце XIX–начале XX века, когда они уже начали христианизировать православных людей.
Если ты внятно, а вокруг да около, пояснишь, почему до сих пор русичи справляют 9 и 40 дней по умершим, тогда поверю, что что-то знаешь…
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Велизарий это тогдашний фейк – давно разоблачен.
“9 и 40 дней по умершим, тогда поверю, что что-то знаешь…” – а твои знания на этот счет откуда – источник можешь дать, а то ведь и я могу придумать…
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Так есть упоминания слова “православный” применительно к язычникам и в связи с чем?
Правь славить можно., а как же навь и явь – не славите, а почему?
И как быть с соединительной буквой “Е”, если правь славите -”правЕславие” тогда, а пишите “правОславие” – ВРЕТЕ?
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Православие – Правь славление, т.е. прославление Мира Прави – Мира Богов, обретших Светье тело. Правильное восславление Всевышнего (Рамхи), а не иудейского племенного божка Саваофа-Иеговы-Яхве, пекущегося только об иудеях. Этот термин был присвоен христианами, которые утверждают, что право-славному христианству более тысячи лет и ссылаются на “Слово о законе и благодати митрополита Илариона”, где искажён перевод. Летописи Х-XIV вв. убедительно свидетельствуют, что христианство пришло на Русь из Греции под названием “вера Христова”, “новая вера”, “истинная вера”, “греческая вера, а чаще всего – “правоверная вера христианская”. Впервые слово “православие встречается в ”Послании митрополита Фотия Псковского” 1410-1417 гг., то есть через 422 года после внедрения христианства. А словосочетание ”православное христианство” и того позже – в Псковской первой летописи под 1450 годом, через 462 года после крещения Руси-Украины. Вопрос. Почему слово “православие” не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия? Всё просто. Православными христиане стали в XVII веке при реформе патриарха Никона, который приказал внести изменения в летописях. Церковь, когда раскололась в 1054 году, то западная стала называться ”Римско-Католическая, Вселенская” с центром в Риме, а восточная ”Греко-Факолическая, Ортодоксальная (Правоверная)” с центром в Царьграде (Константинополе). С греческого “ортодоксия” значит “правоверие”. “Ортос” – значит “правильное”, “прямое”, “доксос” – “мысль”, “убеждение”, “вера”. Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут “ортодоксами”. Греко-ортодоксия в XVI веке, после захвата Русинских земель Поль-шей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять ве-дические духовные обычаи Русинов. В первую очередь они превратили “правоверную веру христианскую” в “святое православие”, и этим все подвиги дохристианского Православия приписали себе. Хотя Правь славящие никакого от-ношения к христианству не имеют. Эта церковная реформа при Никоне также была направлена на уничтожения двоеверия (Православия и Правоверия). Позже они перестали бороться с ведическими православными обычаями и приняли как свои: культ Предков, Зеленые святки, Купальские святки, Покрову, Калиту, Коля-ду, Стречу (Сретенье) и другие. Что и отмечает католическая церковь, что их восточный сосед набрался языческих культов. Эта церковная реформа при патриархе Никоне вызвала раскол на тех, кто поддержал церковную реформу Никона (никониане) и тех, кто не поддержал – раскольники. Раскольники Никона обвиняли в трёхязычной ереси и потакании язычеству, т.е. старой Православной Вере. 17 апреля 1905 году по указу царя раскольников стали называть старообрядцами. Себя они называют праведными христианами. Раскол ослаблял державу и во избежание крупномасштабной религиозной войны некоторые положения реформы Никона были отменены и вновь стал использоваться термин “правоверие”. Например, в Духовном регламенте Петра I от 1721 года сказано: “А яко Христианский Государь, правоверия же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель…”. О Православии нет ни слова, также нет и в Духовных регламентах 1776 и 1856 годов. Сами христиане говорят, что их церковь называется православной, т.к. она правильно прославляет бога. Византийский монах Велизарий в 532 году (за 456 лет до крещения Руси) описывая русскую баню называет славян православными славенами и русинами.
Православный – славящий Правь и Славь – нижний небесный уровень, где обитают Души Предков. Т.е. мы православные, т.к. славим Правь и правим Славью.
Правь – Верхний небесный божественный уровень. Мир Светлых Богов и Предков наших, имеющих Светьи тела.
А соединительных букв, к твоему сведению, 2 – “О” и “Е”… Например, – тупОумный, недОразвитый, моторОстроительный… Ещё примеры нужны? Если нет, то учи матчасть…
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“…помните, друзья, у каждого свое мнение!” – хотелось бы аргументированных, обоснованных мнений, а не с бодуна…;))
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А этих тоже будешь отрицать?
«Он послужил нам хорошо, этот миф о Христе»
(Лев 10-й, Папа Римский.)
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Патриарх Фотий после очередного успешного нападения русского флота на Константинополь в 860 году (обрати внимание на дату — это было до официального крещения Руси):
«Народу возлюбленному и богоизбранному не должно надеяться на крепость рук своих, величаться силою мышц своих, опираться на запасные ружья, а надобно овладеть и господствовать над руссами с помощью всевышнего».
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13 ноября 1991 года Абрам Моисеевич Ридигер (В Эстонской газете была фотография его «Свидетельства о рождении» – Абрам Моисеевич Ридигер. В 16 лет поменяли на Алексий Михайлович.), более известный, как Алексий второй, перед раввинами города Нью-Йорка сказал следующее:
- «Шалом вам братья. Во имя бога любви и мира, бога отцов наших Авраама, Исаака и Якова»…
– Христиане потому отделяются от иудеев, что они не вполне христиане. А иудеи потому отделяются от христиан, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собой иудейство, а полнота иудейства есть христианство”.
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Папа Иоанн Павел II: В апреле 1986 года папа впервые в истории католической церкви переступил порог синагоги, где, сидя рядом с верховным раввином Рима, произнёс фразу, ставшую одним из наиболее цитируемых его высказываний: «Вы — наши возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья». Теперь понятно, что это за христиане и кто их старшие братки?
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«Кто почитает Иисуса Христа, почитает еврейство» – Папа Бенедикт ХVI (Ратцингер)
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Папа Римский Франциск I побил все рекорды «юдофилии», проявленные его предшественниками. Он согласился, что «внутри каждого христианина сидит еврей», и заявил, что «нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои еврейские корни» — «не в расовом, а в религиозном смысле», пояснил понтифик. Подчеркнув сохраняющееся присутствие иудаизма в христианстве, Франциск пошел дальше Иоанна Павла II, назвавшего евреев «старшими братьями» христиан. Франциск сказал, что ежедневно молится словами псалмов Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии как христианин.
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А эти тут причем?
Это действия людей, а против учения что можешь сказать?
Или действия и учения одно и тоже?
Тогда являются ли колебания Арджнуны выполнять повеление Кришны или нет учением Кришны?
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Кстати, Ридигер старинная шведская фамилия, а не еврейская, как ты, наверное, думал…;))
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Твоё, как всегда, туманное видение – это ещё не последняя инстанция..