О Славянстве и истинном Православии.

Друзья! Выставляем для Вас статью от Евгения Тарасова!

«Славяне – внуки Богов, а не рабы божьи!»

Ведическое Православие.

В наши дни широко распространено мнение, что РПЦ представляет собой Православие, иногда даже опускается термин самого Христианства, подразумевая, что это есть тождественно, естественно, не беря в учёт само Славянство. По мнению клириков РПЦ Славянство здесь вообще ни причём.

В сентябре 2010 года, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Россия», патриарх Кирилл явно увлёкся и открыл своё истинное лицо — лицо космополита: https://www.youtube.com/watch?v=VYvPHTYGwVs

«… А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи (выходцы из просвещённого греко-римского мира Кирилл и Мефодий), принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие…».

Но так ли это на самом деле?

Конечно же нет – это на самом деле грубая ложь! И думать так – это или крайнее невежество, или определенно злонамеренное искажение правды.

Есть большая и славная история у Славян! Давно поставлена под сомнение версия о появлении славянского государства примерно тысячу лет назад. Вот мнение известнейшего учёного, крупнейшего русского археолога и историка двадцатого века академика Академии наук СССР и Российской академии наук Б.А. Рыбакова: «Говоря об истинных славянских богах, мы отчётливо представляем даты зарождения культа того или иного бога. Бога Ра — около 50 тысяч лет назад. Бога Велеса – около 40 тысяч лет назад. Славянская Богиня Макошь занимает в этом ряду такое же древнее место — около 40 тысяч лет назад».

Славянство — это древнейшая мировая Вера на нашей планете. Основным стержнем Славянства является Древнерусская Ведическая Культура. Славяне — это арийцы — русы — русские, придерживающиеся Древнерусской Ведической Веры, которые славят Правь — законы Космоса и Природы — всеобщий закон Сварога, управляющий миром. Славить Правь — это славить Бога. Славить Правь — это и есть Православие. Как видим, так называлась уже в ту далёкую пору Вера наших Предков. Славянство дало основу всем ныне существующим мировым религиям.

РПЦ же представляет собою всего лишь одну из многих сектуальных разновидностей Христианства наряду с другими, имеющими право на существование, как впрочем, и другие конфессии и веры.

Но поскольку в настоящее время наше прошлое стало плотно наполняться порочными мифами, подобно вышеприведённым, то важно узнать более детально о понятии «Православие», которое действительно является неотъемлемой составляющей национального признака Славянских народов.

Выясним истинное содержание древних слов «Правь» и «Славь», которые составляют основу приведенного понятия, состоящего из двух корней.

Исконное Славянское слово «Правь» легло в основу таких священных понятий, как: ПРАВда, ПРАВило, сПРАВедливый, ПРАВедник, ПРАВитель и другие. Все эти слова ассоциируются у нас со Светом – Добром. Причина этого в том, что в древности Мир, где жили Вышние Боги, назывался не иначе как ПРАВь.

.

Следовательно, слова, которые имеют корень «Прав», связаны с Богом, божественным, а потому имеют позитивное значение. В Прави находятся Родные Боги и Души Светлых Предков. Таким образом, Правь – это не только мир Богов, это Поконы, по которым живут люди и Боги.

Вера Предков в Правь никогда не исчезала, её невозможно побороть, ведь она является живой Душой НаРода. Ни принуждение, ни пытки властей, ни сжигание на костре не вынудили наш НаРод принять чужую веру.

Потому инородцы, подменив понятия, и присвоив себе традиционные названия и обряды, тем самым начали подгонять их под собственное рабовладельческое вероучение, которое действует и по сей день.

Так, наш Бог Сварог стал Саваофом, Великая Матушка Лада именовалась исключительно Богоматерью, от многих имен Велеса остались только Власий и Василий, Перуна переименовали в Илью, но оставили Громовержцем, от Даждьбога остался только эпитет Сын Божий, Световита превратили в Святого Витая и тому подобное…

Это, в конечном счёте, повлекло постепенную утрату смысла Родных обрядов и названий, искривление и упрощение Ведической Веры наших Предков. Но как бы не было тяжело, Роды Волхвов сберегли Веру в неизменном виде, зная, что наступит время Великого Возрождения.

Сегодня многие Славяне осознали начало нового Вселенского подъёма и расцвета Ведической духовности. Традиция говорит, что священное понятие «Правь» – это совокупность Божественных Поконов, которые Правят Вселенной.

Вторая составляющая словосочетания «Православие» – «Славь» – это имя Богини Славы-Славуни – жены Богумира.

Богумир продолжил дело своих деда и отца Перуна и Тарха Перуновича Даждьбога. Он объединил Русов в Великую Державу, раскинувшуюся чуть ли не на всю Евразию и простоявшую тысячелетие.

Богумир женился на Славе — дочери бога Мана, внучке бога молитв Бармы, правнучке самого Бога Рода. Ему была предназначена великая роль. Ведь в давние времена, за много тысяч лет до наступления Тёмных времен (Ночи Сварога) произошла великая сеча и междоусобица в роде земном. Восстали души, в кривду впали и пожелали повергнуть Свет Белый себе под ноги. Великую беду та междоусобица Земле принесла, повсюду остались следы от страшных потрясений.

Не было тогда верха ни за родами Славных, ни за Кривдой, но сталась великая беда: погибли в сече поконоколенники (первопредки, волхвы — давшие начало новым Арийским Родам, такими были, например, Арий и др.), прервалась цепь Радения, потерял род земной Покон Рода Всевышнего. Тогда стали старотцы глаголить к СВА, чтобы сошли боги в Явь раскрыть мудрость свою.

И сошли боги на Землю, и увидели Великие Родичи на землях нынешней Руси людей добрых и честных, что Род свой от Сокола-Рода выводили. И был сей Род смелым и мужественным, к труду стремящимся.

Светлы умом были люди, жили они в мире и согласии, старотцов слушаясь, на богов родных делами своими равняясь.

Вот за то, что старотцы родным богам внимали и славили их верно, заветы исполняя, и дали боги людям старшего в роду — Отца Богумира. Стал он Спасом — человеком в Яви будучи, с богами всегда сопряжённым и хранящим в себе сознание и силы божеские.

Дали Сварог с Ладой Богумиру и жене его Славе верные заветы, Мудрость Веры и Веды Православной, что оборвалась со времён Старотца Мира.

Получается, что возродителями Рода Славян стали Богумир и Слава. По преданию — это Сварог и Лада сошли на землю для восстановления знаний, воссоздания Рода Славян. Далее были и другие Спасы, которые приносили знания и передавали их народу.

Целью духовного развития в Русской Родной Православной Вере является ясное осознание законов Мироздания (законов Прави, Покона), что позволяет душе сотворить собственный мир, и это помогает ей достичь наивысшего проявления.

Свою жизнь Богумир посвятил тому, чтобы научить Роды Славных семейному ладу. Они с матушкой Славой положили начало науке, которая называется Родоладом. Да иначе и быть не могло, потому что они были душами, которые несли в себе великую силу Сварога и Лады, Светоносных Небесных Супругов.

Род — начало, прародитель и создатель всего сущего, Явного и Неявного, живого и неживого, Вышний Вседержитель, Всеединый бог. Имя его живёт в таких словах, как Родитель, Родной, Рождать, Родина, наРод, приРода, поРода, уРожай, Родник и многих других. Но в первую очередь, Род — это творческая, призывающая к жизни, производящая сила вообще, он — основа всего!

Получается, что Родолад — это система взглядов на создание семьи, предназначение мужчины и женщины, мужа и жены. Она говорит об обязанностях родителей и детей, об обустройстве пространства любви и о том, как поддерживать Огонь в семейном очаге, о долге перед родом и обществом.

Родолад — это понимание и проведение родовых праздников, обрядов, сохранение традиций, поддерживающих культуру семьи, умение общаться и жить в гармонии с энергиями и стихиями Всемирья — богами. Наука Родолад мудро и методично помогала девочке стать девушкой, женщиной, матерью, а мальчику — юношей, мужчиной, отцом…

Согласно священным славяно-арийским писаниям у каждого человека есть своё предназначение. Так Отец Сварог — Вышний бог телесного мира — создал Вселенную, а его жена — Мать богов Лада — наполнила её любовью и гармонией. Каждый мужчина творит мир своей семьи, создаёт и добывает блага, а женщина — Берегиня, наводит порядок — даёт лад всему тому, что сотворил её муж. Такие семьи являются носителями духовной силы народа. Счастливая семья — основа Рода, а процветающие Роды обеспечивают процветание Родины!

Восстановив Покон Рода Всевышнего и передав его своим потомкам, Спас Богумир вместе со Славой воссоздали священную общность Арийских народов. Всех русов-славян объединяет не только кровь, но и высокодуховное происхождение. Все вместе потомки славяно-арийцев составляют Семью Душ, Духовный Род Славных, который чтит единого и многопроявленного Бога Богов — Род Всевышнего!

И с тех пор каждый потомок Богумира и Славы, всё Славянство несёт в себе ту Изначальную Божественную Искру!

Таким образом, само содержание понятия «Православие» дословно понимается как «Правь Славление», а мировоззренческое глубинное — как «Правь Мира Вышних Богов». Именно в таком понимании употребляется слово «Православие» в Родной Ведической Вере Русов.

Употребление имени Славянской богини Славы и названия Мира Славянских Богов Прави в названии чужой религии — верх хитрости и подмены понятия.

Православие – это духовный путь Славянских народов, даже сейчас это слово существует только в языках наших братских народов.

А англосаксы, своим искусственным, корявым языком, внедрённым при переформатировании Европы с помощью латиницы, как эсперанто, — вообще извратили это понятие, спустив его до понятия рабов.

Так, например, слово Slav, Slavs – переводится с английского на русский, как Славянин, Славяне, в тоже время уже Slave, Slaves – это раб, рабы, и произносятся практически одинаково. Думается, что это сделано не случайно нашими заклятыми «друзьями», или как их называет нынешняя властная «элита» — своими партнёрами…

Когда мы именуем себя исповедниками Славянской Веры, то определяем свой путь в Явном мире, направленный на Единение Рода Небесного и Рода Земного. Именуясь исповедниками Ведического Православия, мы определяем направление нашего духовного развития – на Единение с Вышними Богами Прави.

Однако, если мы обратимся к истории Христианской церкви и спокойно, основательно, без всяких предвзятостей ознакомимся с нею, то легко получим ответ на вопрос: откуда же взялось так называемое «православное христианство»?

Летописи Х-XIV веков убедительно свидетельствуют, что Христианство пришло на Русь из Греции под названием «вера Христова», «новая вера», «истинная вера», «греческая вера», а чаще всего — «правоверная вера христианская».

Особо следует обратить внимание на то, что впервые слово «православие» встречается в «Послании митрополита Фотия Псковского» 1410-1417 годов, то есть через 422 года после внедрения Христианства на Руси. А словосочетание «православное христианство» и того позже – в Псковской первой летописи 1450 года, через 462 года после крещения Руси. Это, естественно о многом говорит и вызывает серьёзное удивление.

Если слово «православие» действительно имеет отношение к Христианству, как утверждают нынешние клирики РПЦ, то почему его не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия?

Следовательно, можем отметить, исходя из фактов, подтверждённых документами, написанными в летописях монахами: «православными» христиане стали лишь 597 лет назад. И 422 года они называли себя только «правоверными». И это подтверждается также тем, что греческое слово «ортодоксия» в переводе на русский означает — «правоверие». У греков «ортос» — правильное, «прямое», а «доксос» – «мысль», «убеждение», «вера». Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут не иначе как «ортодоксы».

Странным выглядит церковный перевод слова «ортодоксия» – «православие», потому что слово «слава» по-гречески произносится как «кюдос», отсюда название древнего города Кидония на Крите, которое переводится «Славное». Поэтому, если восточные христиане действительно «православные», само вероисповедание должно именоваться как минимум «ортокюдос».

Развязка этого противоречия нам известна. Греко-ортодоксия (правоверное христианство) в XVI в., после захвата Русинских земель Польшей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять Ведические духовные обычаи Русов.

В первую очередь они превратили «правоверную веру христианскую» в «святое православие». А затем они перестали бороться с ведическими обычаями и приняли как своё писание: культ Предков, Зелёные святки, Купальские святки, Покров, Калита, Коляда, Стреча (Сретенье) и другие.

Нам же, нынешним Русам, для того чтобы возобновить Лад и Единство с Родными Богами, надо начинать с постижения духовного богатства, которое сохранили для нас наши Предки – сущности Истинного Православия – Родной Ведической Православной Веры — Славянства.

Вера наша испокон веков была и останется вечно Православной, потому что всегда указывает нам путь к Родным Богам Прави. Православными извечно были наши отцы, деды и прадеды, и нам быть такими же!

Мы ни с кем не боремся и никому себя не противопоставляем. Разные культы пользуются и терминами, и даже символикой наших Предков, ну что же пусть пользуются. Только у образованных и культурных людей всегда есть при себе первоисточники – это Наследие наших Великих Предков.

Понимание и восприятие всего этого богатства сделает нас сильнее, ибо Истинная Вера – это Веда Прави — знания о Мире, Вселенной и Поконов Русских Богов. Именно это так нужно сейчас — для Единства и Силы Славянского Рода!

Сейчас же, к сожалению, с нами ещё со всеми не всё в порядке…

Смотрю вокруг и больно мне, во что мы Русскую Державу превратили?! Живём мы на своей Святой Земле которую нам наши Предки подарили, они её как жизнь любили и, защищая своей кровью окропили. Её пролиты были реки во времена той давней, да и новой сечи, когда стояли как один и горожанин и крестьянин. Ну а сейчас во что мы Род свой обратили?! Шакалов стаю к власти допустили. Они на нас лишь набивают свой карман, продают то, что было создано большим трудом, жизни наши продают, плюя на всех, на свой НаРод, что ставил Русь, что был всегда непобеждённый. Я Русский, Славянин и тем горжусь! Горжусь Землёй, той на которой был рождённый! В ней вольный Русский Дух и никогда тот Дух не будет угнетённый! И знаю я, что сквозь года своих сынов Россия Мать с колен поднимет и Русский Дух, собрав всех в славную святую рать, шакалье бремя это скинет и заживёт наш Русский Род, как жил в те тысячелетия творенья и будет жизнью славить он своё Славянское Наследье!..

Евгений Тарасов.

P.S. от Администрации: надеемся, что мы не задели ничьи чувства, помните, друзья, у каждого свое мнение!

Источник: slavyanskaya-kultura.ru