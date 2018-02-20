«Корпускулярно-волновая» модель развития истории Руси-России (окончание)

Период № 3. 1929–1977.

Постепенное убывание материально-духовной энергии «волны» развития СССР до минимума в 1977 году . Период совпал с приходом Сталина к власти и курсом на агрессивное укрепления Советской власти, насилием над крестьянством, поиском и уничтожением «врагов народа». Погибли миллионы людей…



Точка 7. 1965 год.

В разделе «Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х – 80-х годов» читаем: «Главной особенностью социально экономической жизни 60–80-хх годов были постоянные поиски новых путей развития, с которыми партийное руководство так и не смогло окончательно определиться. В 60-х годах правительство ещё делало попытки сохранить реформаторские импульсы периода Хрущёва, однако, начиная с 70-х годов, этот процесс окончательно остановился.

Промышленная реформа 1965 года.

Экономическая реформа, которая была принята в 1965 году, стала самым масштабным преобразованием в послевоенный период СССР. Разработкой реформы занимался А. Н. Косыгин, хотя основы были заложены ещё правительством Хрущева.



Преобразования затронули промышленность, сельское хозяйство, сферы строительства и управления. Изменения произошли в управлении промышленностью частично опровергалась плановая система, оценкой деятельности предприятий становилось не количество изготавливаемой продукции, а объёмы её реализации. Финансирование предприятий, занимающихся строительством, осуществлялось при помощи беспроцентного кредитования. Итоги реформы.



Предприятия, которые были переведены на новую систему, значительно улучшили показатели производительности. Топливно-энергетический комплекс стал стержнем экономики государства: СССР занял ведущие в мире позиции по производству нефти и газа. В период проведения реформы значительно окреп военно- промышленный комплекс.



В погоне за паритетом с США, Советское государство начало массовое производство баллистических ракет и ядерных ракет средней дальности. Возрос и научно- технический потенциал государства. В этот период возникли новые отрасли в советской промышленности микроэлектроника, роботостроение и атомное машиностроение.

Несмотря на видимый рост экономики, руководству СССР не удалось закрепить результатов проведенной реформы и уже к началу 70-х годов объёмы производства начали неуклонно падать.

Точки 8, 9. 1977–79 годы. Существенное инерционное продолжение спада до возникновения окончательного «брежневского» застоя (период Ж).

Период № 4. 1977 – 2001.

Период дальнейшего упадка и без того низкой материально-духовной энергии СССР и РФ до отрицательных значений. Остановка в развитии.



Эпоха Генсека Л. И. Брежнева. Многократная смена руководства страной. Безвременье. Эпоха правления М. С. Горбачёва. Ростки новой идеологии: гласность, перестройка, демократия. На «дне» спада, естественный крах СССР. Беловежское соглашение, развал СССР (1991). Образование РФ, в тяжелейших условиях правление Б. Н. Ельцина. «Криминальный» этап в развитии страны. Передел сфер влияния и незаконная приватизация государственного имущества.

Точка 10. 1989 год.

Об этом периоде читаем следующее: «В декабре 1989 г. принимается программа экономических реформ, предусматривающая поэтапный переход к регулируемой рыночной экономике.



Но неожиданно выяснилось, что вновь созданные кооперативы и совместные предприятия, пользуясь несовершенством социально-рыночной системы, резко активизировали не всегда законную деятельность по получению прибыли не за счёт новых производств или повышения производительности труда, а использования недостатков в управлении и других внеэкономических способов обогащения . Резко усилился теневой сектор экономики, превратившийся в широкомасштабный криминальный бизнес, жаждавший своей будущей легализации.



Ситуация ещё более осложнилась в результате аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении, потребовавших колоссальных средств и ресурсов на ликвидацию последствий. Сказалась также неудачная антиалкогольная кампания, увеличившая бюджетный дефицит .



Единственное, в чём режим М. С. Горбачёва достиг заметных результатов, – кадровая политика. Горбачёв осуществил тотальную смену кадров, которая привела в ряде случаев к резкому снижению компетенции политического руководства .



К началу 1987 г. было заменено 70% членов Политбюро, 60% секретарей обкомов КПСС. Однако все кадровые и иные перестановки и преобразования не могли в принципе обеспечить экономический эффект, ибо для этого нужно было проводить широкомасштабную экономическую реформу под контролем сильной центральной власти. М. С. Горбачёв не имел сколько-нибудь серьёзного научного представления о содержании необходимых реформ и даже этим гордился.



Он писал, что нельзя «навязывать обществу готовые схемы и загонять жизнь, реальную действительность в прокрустово ложе схем» .



Исходя из этого положения, М. С. Горбачёв считал главным сам факт, что «процесс пошёл», забывая о том, что надо иметь конкретные ориентиры и ясные суждения о том, куда этот процесс идёт, чёткие представления о темпах движения, его пределах и опасностях.



М. С. Горбачёв допустил серьёзнейший стратегический просчёт, начав политическую реформу, развёртывание идеологического плюрализма, прежде чем добился сколько-нибудь заметных успехов в экономических преобразованиях.

Точка 11. 2001 год. «Дно ямы» развития.

Крайняя усталость и потеря здоровья Б. Н. Ельциным. Передача власти В. В. Путину. Продолжение застоя примерно до 2007 года. (периоды К, Л). Обновление правления. Начало постепенного выхода из кризиса.

Точка 12. 2013 год.

В политике благие изменения. Читаем: «В ходе всероссийского единого дня голосования 8 сентября впервые после отмены в 2004 году проводились прямые выборы глав регионов. По этой процедуре избирались руководители субъектов в Москве, Московской и Владимирской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Хакасии и Магаданской области, а также на Чукотке. В Ингушетии и Дагестане главы республик избирались парламентским голосованием.



Также прошли выборы в региональные парламенты в 16 субъектах РФ, мэров избирали в столицах 12 регионов, в 16 региональных столицах прошли выборы городских собраний.

Главной сенсацией единого дня голосования стала победа харизматичного оппозиционера Евгения Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга».

В экономике развитие несущественное : «Пожалуй, самым разочаровывающим итогом 2013 года стало сползание в экономический застой. На протяжении года снижались как темпы роста промышленности, так и ВВП. Если в начале года ещё казалось, что экономика вот-вот разгонится и из состояния «технической рецессии» войдёт в фазу роста, то уже весной тональность заявлений финансовых властей сменилась.



Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев набрался смелости признать, что показатели будут гораздо хуже ожиданий. Как заявил недавно президент Владимир Путин, рост ВВП в 2013 году составит всего 1,4–1,5%. Для сравнения: в 2012 году он равнялся 3,4%, и тогда российские власти строили оптимистические планы на 2013 год».

Период № 6. 2001 – 2025 .

Начало медленного восхождения. Период правления президента РФ В. В. Путина. Постепенный выход материально-духовной энергии России из глубокого инерционного застоя. Особенно во внешней политике. Накапливание материально-духовной энергии для нового цикла развития. В этот период и предшествующее десятилетие возможное рождение выдающихся личностей для продвижения нового цикла, а с ним и нового витка развития России.

А что в заканчивающемся 2017 году?

Поддерживает ли жизнь гипотезу развития России, выдвинутую автором? На саммите «20» в Гамбурге летом 2017 года министр финансов Антон Силуанов заявил:«Экономика РФ в 2017 году достигнет динамики развития еврозоны, далее надо двигаться к цели мировых темпов роста ВВП».



Читаем: «Сегодня двое коллег подошли и были очень позитивно настроены в отношении наших успехов в макроэкономике, информации о том, что у нас темпы роста ВВП 2% – это примерно такой же темп роста, как в еврозоне", – рассказал Силуанов журналистам на брифинге в кулуарах саммита G20.

«В этом году мы как раз достигнем динамики развития экономики еврозоны, ну а в дальнейшем уже будем двигаться к повышению темпа роста до мировых", – отметил он, напомнив, что они в этом году составят 3,6% от ВВП.

Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019–2020 годов.

По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2017 года вырос на 0,5% в годовом выражении. По итогам первых пяти месяцев года, по оценкам Минэкономразвития, экономика вышла на рост в 1,3% к аналогичному периоду прошлого года; в мае ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

Банк России ожидает, что экономика во втором квартале 2017 года продемонстрирует темпы роста на уровне 0,9–1,3% в годовом выражении, в третьем – около 1,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин более оптимистичен и рассчитывает увидеть уже осенью динамику ВВП выше 2%. По его словам, последние статистические данные позволяют с некоторой уверенностью говорить о том, что по итогам года экономика покажет рост в 2%».

Кроме того, высказывается предположение, что через три года (начиная с 2020 г) в результате поступательного развития бюджет России окажется бездефицитным… И это вполне вероятно.

Итак, Россия готовится к новому историческому «вдоху» материально-духовной энергии, который начнётся в 2025 году.

Некоторые общие соображения по анализу «Корпускулярно-волновой» модели 12 цикла развития истории России.

1. Начиная, примерно с 1893 года и по 1929 год, на безусловном восхождении материально- духовной энергии, по нарастающей и с возрастающей частотой, произошли важнейшие исторические события России.

2. Подготовка к войне (1936–40 г) проходила на достаточно высоком уровне материально- духовной энергии, но Великая Отечественная война велась в условиях наметившегося спада энергии страны. И только благодаря титаническим усилиям советского народа под руководством КПСС удалось поддержать развитие СССР и добиться победы.

3. Послевоенное восстановление разрушенного войной хозяйства велось на ещё более низком потенциале развития. Запасы наработанной материально-духовной энергии истощились к 1965 году. Удивительно, что начавшееся освоение космического пространства в условиях общих «нехваток», дало позитивные результаты, конкурентную способность с богатейшими США. Опять-таки благодаря энтузиазму и титаническому труду Партии и Народа.

4. Правление Президента В. В. Путина началось в 2001 году в период теоретического начала медленного подъёма запущенного народного хозяйства. На самом деле признаки подъёма обнаружились только с 2007 года (выход из «ямы») и благодаря инерции сохранялись до «ключевой» точки 2013 года. И только после этого начался медленный подъём развития народного хозяйства.

5. Агрессивное, «хулиганское» отношение США к России последних лет, желание любым способом помешать развитию РФ, затормозить поступательное экономическое и политическое развитие России, является фактом нашего времени. И в целом подтверждает авторскую гипотезу «корпускулярно-волновой» модели развития истории России.

Послесловие

Рассматривая концовку 12 цикла развития России, нельзя не остановиться на предстоящем важнейшем общественно-политическом событии, а именно грядущих 18 марта 2018 года выборов Президента РФ. О чём «говорит» гороскоп Выборов, на что указывает? Обратимся к символическому гороскопу выборов.

В гороскопе положением планет подчёркнут VI дом и Х дом, то есть «трудовые будни и карьера-профессия» Выборов. Плутон, оседлавший аспект сотрудничества в гармоничном аспекте с Юпитером (VII дом), несёт под руководством обновлённого Президента коренные благотворные перемены в стране.



Основательный подъём народного хозяйства и жизненного уровня россиян проглядывает в стабильно-гармоничных аспектах по линиям Солнце-Юпитер, Венера – Восходящий Лунный узел и Марс – Уран. РФ явно находится на всевозрастающем подъёме. На предстоящие благие перемены в России указывают и картины-символы психоаналитика Дэйна Радьяра (3).

Так, в картине Солнца (28 градусов знака Рыбы) читается «полное удовлетворение основных потребностей индивидуума». Это значит потребностей обычного россиянина. Пусть не везде и не сразу… Но всё же!

Репутация выборов (17 градусов знака Рыбы) предполагает «способность всех великих социокультурных образов объединить членов общества в выражении превосходства».

Момент проведения выборов (22 градуса знака Рак) указывает на «жажду трансцендентного счастья в душе, открытой великим снам».

Что касается Сотрудничества (22 градуса знака Козерог), то обращается внимание на «понимание, что в поражении можно расти не менее, а может быть, даже и более, чем в победе». Нужны ли комментарии содержанию найденных картин? Вряд ли. И так всё ясно и понятно. В последнем утверждении читается неприглядная история санкций США против РФ… Но, тщетно. Россию не остановить в поступательном развитии.

…Итак, автором высказана гипотеза «Корпускулярно-волновой» модели развития истории Руси-России. Но теорий гипотеза станет только тогда, когда её постулаты подтвердятся при рассмотрении всех предыдущих циклов развития России. В следующей публикации будет рассмотрен цикл развития № 11 (1737 – 1881 годы).