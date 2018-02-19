Ваши фотографии — открытый доступ к вашей энергетике

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Селфи. Селфи, размещённые в соцсетях.А кто ввёл в моду эту, как выясняется, нездоровую тенденцию? Запад.Простите, а вы когда-нибудь что-нибудь реально полезное для человека и при этом исходящее от Запада – видели? Мне что-то не припоминается…

Как фотографии влияют на энергетику и здоровье человека?! Почему следует внимательно относиться к своим фото, размещенным в интернете, а также к своим напечатанным фотографиям (и фото своих детей), отданным другим людям. Почему не следует размещать на видных местах в своем доме фотографии умерших родственников.

Энергетический вампиризм и «подключения» через фото. Магические воздействия и бытовая магия с помощью фотографий. Можно ли «стереть» себя с фотографии, сделанной в прошлом?!

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com