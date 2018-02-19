Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2018

ВСУ активизировали воздушную разведку в прифронтовой зоне с целью выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Украинские каратели активизировали воздушную разведку на участке местности в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Трехизбенка», — сообщил он.

«Не исключено, что после неудачной провокации в районе Желобка противник пытается найти слабые места в нашей обороне с целью продолжения провокационных действий подразделений в отношении Народной милиции Республики», — подчеркнул подполковник.

Ранее он сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников готовят переход диверсантов в «серую зону».

Марочко также отмечал, что ВСУ вывели из строя 80% своих беспилотников, пытаясь переоборудовать их в ударные.

Напомним, в сентябре 2016 года Народная милиция ЛНР перехватила украинский боевой беспилотный летательный аппарат, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске.

Читайте также: «Драпать» — это по-украински (ВИДЕО)