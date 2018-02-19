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Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2018

15:00. 19 февраля 2018 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ ищут «дыры» в нашей обороне при помощи дронов после провальной атаки у Желобка, — НМ ЛНР

ВСУ ищут «дыры» в нашей обороне при помощи дронов после провальной атаки у Желобка, — НМ ЛНР | Русская весна

ВСУ активизировали воздушную разведку в прифронтовой зоне с целью выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Украинские каратели активизировали воздушную разведку на участке местности в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Трехизбенка», — сообщил он.

«Не исключено, что после неудачной провокации в районе Желобка противник пытается найти слабые места в нашей обороне с целью продолжения провокационных действий подразделений в отношении Народной милиции Республики», — подчеркнул подполковник.

Ранее он сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников готовят переход диверсантов в «серую зону».

Марочко также отмечал, что ВСУ вывели из строя 80% своих беспилотников, пытаясь переоборудовать их в ударные.

Напомним, в сентябре 2016 года Народная милиция ЛНР перехватила украинский боевой беспилотный летательный аппарат, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске.

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К 3-й годовщине заверешния битвы за Дебальцево.



Плюс еще видео на тему в связи с 3-й годовщиной разгрома ВСУ под Дебальцево.

















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ВСУ открыли огонь по Горловке, есть повреждения

ВСУ открыли огонь по Горловке, есть повреждения | Русская весна

ВСУ сегодня утром открыли огонь по поселку Зайцево на севере Горловки. Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. мэра города Иван Приходько.

«Около 11:00 украинская сторона начала обстрел поселка Зайцево. Несколько минут назад в одном из домов по улице Есенина зафиксировано прямое попадание», — сказал Приходько.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня жители ДНР отмечают третью годовщину освобождения Дебальцево от украинской армии.

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