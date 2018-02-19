Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2018
- 14:25 ВСУ ищут «дыры» в нашей обороне при помощи дронов после провальной атаки у Желобка, — НМ ЛНР.
- 12:35 “Дебальцевский котел” глазами очевидца.
- 12:35 ВСУ открыли огонь по Горловке, есть повреждения.
- 11:08 Жительница Донбасса: Нет никакого перемирия и никогда не было.
- Вчера 21:11 ВС ДНР передали гуманитарную помощь нуждающимся жителям Донецка.
ВСУ ищут «дыры» в нашей обороне при помощи дронов после провальной атаки у Желобка, — НМ ЛНР
ВСУ активизировали воздушную разведку в прифронтовой зоне с целью выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«Украинские каратели активизировали воздушную разведку на участке местности в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Трехизбенка», — сообщил он.
«Не исключено, что после неудачной провокации в районе Желобка противник пытается найти слабые места в нашей обороне с целью продолжения провокационных действий подразделений в отношении Народной милиции Республики», — подчеркнул подполковник.
Ранее он сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников готовят переход диверсантов в «серую зону».
Марочко также отмечал, что ВСУ вывели из строя 80% своих беспилотников, пытаясь переоборудовать их в ударные.
Напомним, в сентябре 2016 года Народная милиция ЛНР перехватила украинский боевой беспилотный летательный аппарат, который планировалось использовать для совершения теракта в Луганске.
Читайте также: «Драпать» — это по-украински (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Дебальцевский котел” глазами очевидца
К 3-й годовщине заверешния битвы за Дебальцево.
Плюс еще видео на тему в связи с 3-й годовщиной разгрома ВСУ под Дебальцево.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ открыли огонь по Горловке, есть повреждения
ВСУ сегодня утром открыли огонь по поселку Зайцево на севере Горловки. Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. мэра города Иван Приходько.
«Около 11:00 украинская сторона начала обстрел поселка Зайцево. Несколько минут назад в одном из домов по улице Есенина зафиксировано прямое попадание», — сказал Приходько.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня жители ДНР отмечают третью годовщину освобождения Дебальцево от украинской армии.
Читайте также: «Драпать» — это по-украински (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жительница Донбасса: Нет никакого перемирия и никогда не было
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВС ДНР передали гуманитарную помощь нуждающимся жителям Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com