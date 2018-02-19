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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2018

10:31. 19 февраля 2018 Просмотров - 2,179 Нет комментариев Опубликовал:

О теракте в Кизляре



О теракте в Кизляре.

1. Очередной рядовой теракт совершенный боевиком ИГИЛ ("черные" уже взяли на себя ответственность) напоминает о том, что вилаят "Кавказ" продолжает действовать на территории республик Северного Кавказа. Это далеко не единственный теракт в регионе за последние месяцы (и скорее всего далеко не последний), но пожалуй самый громкий. Исполнен в духе "европейской" практики ИГИЛ – исполнитель-одиночка убивает случайных гражданских . Не обязательно, что такой исполнитель ездил воевать в Сирию или Ирак в составе северо-кавказских отрядов ИГИЛ, опыт пропаганды и индоктринации ИГИЛ показывает, что подготовить стрелка/смертника вполне можно и дистанционно, если найти персонажа с подходящим психотипом и грамотно с ним поработать. Ставка на такую методологию осуществления терактов у ИГИЛ носит системный характер, так как зачастую выявить одиночку на этапе подготовки к теракту сложнее, нежели организованную группу, которая планируют более масштабную атаку, что затрудняет спецслужбам борьбу с такими террористами-одиночками.

2. Сами атаки являются попыткой реализовать стадию пре-территориального контроля ИГИЛ, когда боевики решают задачи поиска опорных точек в местной общественно-экономической среде и запугивания населения, для подготовки к преобразованию власти местного виртуального вилаята в реальный контроль над территорией, где боевики вытеснив структуры власти, устанавливают шариат и ставят свою администрацию, которая пытается собирать налоги и регламентировать жизнь местного населения сообразно представлениям ИГИЛ. У нас на Северном Кавказе спецслужбы в целом не дают боевикам реализовать задуманное, уничтожая прежде всего орг.структуру и главарей, что мешает реализации сценариев вроде тех, которые ИГИЛ осуществил на Синае, в Ливии, Афганистане, Филиппинах, где в силу слабости местных органов власти и спецслужб, появились целые районы, куда власть государства не распространялась и где боевики получили возможность эксплуатировать местное население и ресурсы подконтрольной территории в интересах развития своего регионального вилаята формально замкнутого на руководство ИГИЛ. Тем не менее, повторяющиеся атаки на военных и полицию, а также убийства гражданских, служат достаточно характерным маркером того, что боевики не оставляют надежды подорвать контроль силовых структур над происходящим в республиках Северного Кавказа и перейти ко 2-й стадии формирования вилаята Кавказ. Это борьба идет уже несколько лет и ее прекращение в среднесрочной перспективе не ожидается.

3. Применительно к Дагестану, действия боевиков облегчает высокий уровень коррупции, в том числе и в местных силовых структурах, низкий уровень жизни, сложная социально-экономическая обстановка, наличие питательной почвы для продвижения джихадистский идей среди деятельной молодежи.
С другой стороны, действия боевиков затрудняет комплексная работа силовых структур и ослабление международной базы поддержки северо-кавказских боевиков вследствие военного разгрома Халифата в Сирии и Ираке, ввиду чего возможности получать деньги, оружие и специалистов существенно сократились. Текущая антикоррупционная кампания в Дагестане, также скорее всего скажется на эффективности работы государственных структур в вопросах противодействия боевикам. Эффективность борьбы с сетевой пропагандой ИГИЛ и системами дистанционного индоктринирования последователей на данный момент оценить затруднительно, хотя вполне очевидны попытки российских спецслужб усилить контроль над социальными сетями и закрытыми каналами обмена информацией, через которые боевики с Кавказа имеют возможность вступать в контакты с боевиками в других странах, стремясь к созданию связной коммуникационной сети повышающей эффективность деятельности террористов.

4. По сути, разгром ядра ИГИЛ в Сирии и Ираке не отменяет стратегических задач по уничтожению подчинявшихся режиму в Ракке региональных вилаятов, которые по-прежнему несут в себе как текущую террористическую угрозу, так и долгосрочную угрозу восстановления могущества ИГИЛ (возможно, при поддержке спецслужб других государств заинтересованных в использовании инфраструктуры ИГИЛ для решения задач межгосударственной конкуренции). Применительно к России, то помимо виртуального вилаята Кавказ, прямую угрозу России несут вилаят Хорасан в Афганистане (который в числе прочего работает над продвижением своего влияния в Средней Азии) и вилаят Синай (причастный к гибели российского авиалайнера и нападающий на туристов в Египте). Если на Северном Кавказе с вилаятом Кавказ предстоит разбираться самостоятельно, то вилаятом Синай сейчас активно занимается Египет (с которым у России налажено сотрудничество по линии ОПК и спецслужб), а в Афганистане у России всегда сохраняется опция по вооружению Талибана для войны против ИГИЛ, о чем представители Талибана уже не раз просили как Россию, так и Китай.

В целом, война с ИГИЛ будет продолжаться и займет это явно не один год.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВАЖНО: ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Кизляре

ВАЖНО: ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Кизляре | Русская весна

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в дагестанском Кизляре.

Об этом сообщило новостное агентство террористов «Амак».

В Кизляре в ходе праздничных мероприятий, посвященных Прощёному воскресенью, террорист расстрелял собравшихся из охотничьего ружья.

Пять человек погибло.

Личность боевика установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения Халил Халилов.

Террорист в 2017 году примкнул к запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадыров сделал заявление по теракту в Кизляре

Кадыров сделал заявление по теракту в Кизляре | Русская весна

Рамзан Кадыров потрясён кровавым событием в Кизляре.

Я потрясён кровавым событием в Кизляре. В результате открытого местным жителем из охотничьего ружья огня погибли и пострадали люди. Этому нет и не может быть никакого оправдания. 

Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей. 

Это преступник, уголовник, убийца, которого следует привлечь к ответственности по всей строгости закона. Я считаю, что особенно важно установить, кто и с какой целью надоумил его взять в руки оружие и расстрелять людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания. 

Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу.

Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами! Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние. 

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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