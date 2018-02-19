Россия теряет лидерство в космосе?

Концептуал СМИ Недавний доклад корпорации "Энергия" говорит о том, что Россия теряет лидерство на рынке пилотируемых аппаратов

Недавний доклад ракетно-космической корпорации “Энергия” говорит о том, что Россия теряет лидерство на рынке пилотируемых услуг. Спрос на пилотируемые и беспилотные программы в мире растёт, но Россия сокращает число полётов из-за возросшей конкуренции – США, Китай, Индия и Япония готовят свой космический транспорт. Однако, если в США космическая программа частно-государственная, то в Китае она развивается благодаря госфинансированию. Какой рецепт развития поможет России вернуть позиции – своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив “Основание” Алексей Анпилогов.



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