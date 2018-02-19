Придворные либералы устроят народу “весёлую жизнь”. Леонид Ивашов.

В Москве прошла встреча Владимира Путина с его доверенными лицами на предстоящих выборах президента России, которые назначены на 18 марта. В ней приняли участие почти 500 человек — учёные, спортсмены, врачи , деятели культуры и искусства (Евгений Петросян, Тимати, Гарик Харламов).

Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов .