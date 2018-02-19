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Придворные либералы устроят народу “весёлую жизнь”. Леонид Ивашов.

12:40. 19 февраля 2018 Просмотров - 799 2 коммент. Опубликовал:

В Москве прошла встреча Владимира Путина с его доверенными лицами на предстоящих выборах президента России, которые назначены на 18 марта. В ней приняли участие почти 500 человек — учёные, спортсмены, врачи , деятели культуры и искусства (Евгений Петросян, Тимати, Гарик Харламов).

 Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.
 
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2 коммент.»

  • 97 71
    Viktop 19 февраля 2018 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Мир нашел способ проверять ауру человека к принадлежности к тёмным сущностям(опыт Кейптаунского университета). Тем у кого “жизнь удалась” аура темная- для которых обогащение является смыслом жизни. Коррупцию с такими чиновниками не искоренить. Вот бы просветить всю российскую власть на принцип “пылесоса” и всех кандидатов в президенты. Вот тогда бы мы узнали у кого душа дьявола. Увы,такой аппарат не будет преобретен нашей властью.

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  • 5670 4210
    Яра 19 февраля 2018 в 16:52 Ссылка Пометить
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    О повышении пенсионного возраста, источниках финансирования пенсий, высказываются П-тин, Грудинин, Болдырев.
    https://vk.com/nach_prezident?z=video-133282269_456239440%2Fe6df21b704ef439a1e%2Fpl_wall_-133282269

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