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НЕФАКТ. Выпуск №94

16:11. 19 февраля 2018 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

Подвиги легендарного генерал-майора кавалерии Льва Доватора много лет были засекречены. Лишь спустя десятилетия можно понять, почему Гитлер назначил за его поимку гигантское вознаграждение, а Сталин присвоил ему звание Героя Советского Союза.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Sergey Bulkin 19 февраля 2018 в 17:09 Ссылка Пометить
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    интересные факты . раньше как то прохладно к нему относился . какой то буденовец шашкой махал и все го то делов

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