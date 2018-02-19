НЕФАКТ. Выпуск №94
16:11. 19 февраля 2018 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал: brahman
Подвиги легендарного генерал-майора кавалерии Льва Доватора много лет были засекречены. Лишь спустя десятилетия можно понять, почему Гитлер назначил за его поимку гигантское вознаграждение, а Сталин присвоил ему звание Героя Советского Союза.
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Источник: www.youtube.com
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интересные факты . раньше как то прохладно к нему относился . какой то буденовец шашкой махал и все го то делов