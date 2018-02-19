НЕФАКТ. Выпуск №94

Подвиги легендарного генерал-майора кавалерии Льва Доватора много лет были засекречены. Лишь спустя десятилетия можно понять, почему Гитлер назначил за его поимку гигантское вознаграждение, а Сталин присвоил ему звание Героя Советского Союза.



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Источник: www.youtube.com