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Наука шагнула вперед, а психология безнадёжно отстала. Сергей Алексеев

22:26. 19 февраля 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

soz

Важная информация будущего скрыта внутри нашего языка... Почему в век стремительного развития технологий человек продолжает жить чувствами, эмоциями, переживаниями? Почему мы до сих пор используем средневековые психологические техники? Зачем нужно заглядывать в историю? Как понять, кто мы?

Где хранится ключ к разгадке этих тайн? Как расшифровать информацию, скрытую в языке? Писатель Сергей Алексеев рассуждает, как подготовить человека к новому миропониманию и пробудить в нём страсть к познанию своего собственного «я». Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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