Лесосады – решение проблем голода и бедности

Омар Ндао, как и многие коренные жители и фермеры Сенегала, знает из своего горького опыта, что современный, принятый в Сенегале способ хозяйствования на земле ведёт их к гибели.

Сенегальские фермеры традиционно выращивали арахис, сорго, просо и кукурузу, используя метод монокультурных посадок и подсечно-огневого земледелия. Деревья же было принято отдавать на корм скоту. И так бедные почвы превращались в безжизненный песок. Молодежь уезжала из страны, а голод стал ежедневной реальностью.

Однако в 2003 году активные местные жители и фермеры, осознавшие экологическую катастрофу, при поддержке организации «Trees for the Future» (Деревья во имя будущего), стали создавать продуктивные лесосады. Организация «Trees for the Future» занимается изучением климатических и природных особенностей, а также продовольственных и экономических потребностей местных жителей, на основании чего составляет устойчивый план развития той или иной территории, привнося на неё передовые эффективные пермакультурные технологии и обучая им местных жителей. Центром всех хозяйств являются деревья, ведь они – основа жизни. В результате такого прорыва не только продовольственное обеспечение, но и все сферы жизни населения стали улучшаться. «Trees for the Future» на сегодняшний день консультирует и занимается сопровождением порядка 3000 фермеров в Сенегале. Лесосадовое хозяйство решает проблему голода, опустынивания, а главное – люди остаются на своей земле, вместо того, чтобы становиться беженцами.