Если потоп был, почему не все здания засыпаны?
10:15. 19 февраля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очередной ролик с Youtube-канала "История. Здравый смысл и никакой магии."
Это ролик 3-ий в серии, остальные можно найти на канале. Данный же ролик интересен в первую очередь тем, что в нём автор рассказывает о фактах нахождения костей под выпавшим слоем грунта. Причём оказывается, что это не единственный подобный случай.
Это ролик 3-ий в серии, остальные можно найти на канале. Данный же ролик интересен в первую очередь тем, что в нём автор рассказывает о фактах нахождения костей под выпавшим слоем грунта. Причём оказывается, что это не единственный подобный случай.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com