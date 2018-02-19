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Если потоп был, почему не все здания засыпаны?

10:15. 19 февраля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:
Очередной ролик с Youtube-канала "История. Здравый смысл и никакой магии."

Это ролик 3-ий в серии, остальные можно найти на канале. Данный же ролик интересен в первую очередь тем, что в нём автор рассказывает о фактах нахождения костей под выпавшим слоем грунта. Причём оказывается, что это не единственный подобный случай.

Tags: засыпанные города, искажение, история, катастрофа

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: засыпанные города, искажение, история, катастрофа
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