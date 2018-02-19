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Дух Времени – три фильма

19:04. 19 февраля 2018 Просмотров - 305 Нет комментариев Опубликовал:
Отнюдь не разделяя философию движения „Дух Времени” (Zeitgeist), тем не менее просмотр этой ленты даёт огромное количество фактологического материала.

Этот фильм уже вошёл в Золотой фонд познавательных материалов человечества.





ФИЛЬМ 1: ДУХ ВРЕМЕНИ / Zeitgeist. (2007 г.)
Что объединяет библейский миф, теракты 11 сентября и кредитную систему во главе с центробанком? Ложь, которая служит на протяжении веков порабощению человечества.
Кто и для чего создает религии?
Кто стоит за терактами 11 сентября?
Кто и как зарабатывает на войнах?
На кого работает средний американец 4 месяца в году?
Почему война с терроризмом может продолжаться вечно?
Для чего нужны СМИ и индустрия развлечений?
Какое будущее готовит планете мировое правительство?


Фильм Питера Джозефа дает уникальный анализ многочисленных фактов манипуляции общественным сознанием с древнейших времен по настоящее и заставляет задуматься, а таков ли мир, каким нас научили его представлять? И хотя фильм рассказывает о происходящем в Америке, он помогает русскому человеку понять принципы и технологии глобальной политики и найти аналогии в нашей истории. Каковы были цели крещения Руси, кому был выгоден теракт в Беслане, на кого работает ЦБ РФ?
Осознав суть происходящего, вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы самостоятельно.
www.zeitgeistmovie.com


ФИЛЬМ 2: ДУХ ВРЕМЕНИ: Приложение / Zeitgeist: Addendum. (2008 г.)
Вся правда о том, что на самом деле происходит в мире, как на самом деле работают банки, валютные фонды, кто тормозит развитие технологий, что делают нефтяные магнаты и остальные ведущие корпорации, всплыла на свет и теперь доступна каждому человеку. Фильм показывает очень много неожиданных вещей, которые активно продвигают США и другие страны мира.


Например, как свергнуть правительство той или иной страны при помощи экономических убийц, как спровоцировать противника на первый удар, используя провокации. Как СМИ способно "сесть на уши" и заставить человека верить во все, что показывает телевизор, как без помощи военных действий уничтожить сразу двух противников, как подкупить ООН и т.д. все это вы увидите собственными глазами.



ФИЛЬМ 3: ДУХ ВРЕМЕНИ: Следующий шаг / Zeitgeist Moving Forward. (2011 г.)
Фильм Питера Джозефа, в котором рассматривается вопрос необходимости выхода из существующей социально-экономической системы. Раскрываемая в фильме тема выходит за пределы вопросов культурного релятивизма и традиционной идеологии, и для обозначения основных точек эмпирической взаимосвязи человечества и природы, экстраполирует неизменные ценности естественных законов на новую парадигму устойчивого социально-экономического развития, которая называется "ресурсоориентированная экономика".


В настоящий момент Корпоратократия устанавливает в мире Корпоративную Диктатуру. Как говорил французский историк Фернан Бродель: «Капитализм — враг рынка. На рынке капиталисты (они же глобалисты) борются за монополию.» Подробнее по ссылке: http://www.globoscope.ru/content/arti

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Зомбирование, капитализм, ложь, общество, правительство, религия, рынок, СМИ, США, человек
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