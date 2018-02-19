Дух Времени – три фильма





ФИЛЬМ 1: ДУХ ВРЕМЕНИ / Zeitgeist. (2007 г.)

Что объединяет библейский миф, теракты 11 сентября и кредитную систему во главе с центробанком? Ложь, которая служит на протяжении веков порабощению человечества.

Кто и для чего создает религии?

Кто стоит за терактами 11 сентября?

Кто и как зарабатывает на войнах?

На кого работает средний американец 4 месяца в году?

Почему война с терроризмом может продолжаться вечно?

Для чего нужны СМИ и индустрия развлечений?

Какое будущее готовит планете мировое правительство?





Фильм Питера Джозефа дает уникальный анализ многочисленных фактов манипуляции общественным сознанием с древнейших времен по настоящее и заставляет задуматься, а таков ли мир, каким нас научили его представлять? И хотя фильм рассказывает о происходящем в Америке, он помогает русскому человеку понять принципы и технологии глобальной политики и найти аналогии в нашей истории. Каковы были цели крещения Руси, кому был выгоден теракт в Беслане, на кого работает ЦБ РФ?

Осознав суть происходящего, вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы самостоятельно.

www.zeitgeistmovie.com







ФИЛЬМ 2: ДУХ ВРЕМЕНИ: Приложение / Zeitgeist: Addendum. (2008 г.)

Вся правда о том, что на самом деле происходит в мире, как на самом деле работают банки, валютные фонды, кто тормозит развитие технологий, что делают нефтяные магнаты и остальные ведущие корпорации, всплыла на свет и теперь доступна каждому человеку. Фильм показывает очень много неожиданных вещей, которые активно продвигают США и другие страны мира.





Например, как свергнуть правительство той или иной страны при помощи экономических убийц, как спровоцировать противника на первый удар, используя провокации. Как СМИ способно "сесть на уши" и заставить человека верить во все, что показывает телевизор, как без помощи военных действий уничтожить сразу двух противников, как подкупить ООН и т.д. все это вы увидите собственными глазами.







ФИЛЬМ 3: ДУХ ВРЕМЕНИ: Следующий шаг / Zeitgeist Moving Forward. (2011 г.)

Фильм Питера Джозефа, в котором рассматривается вопрос необходимости выхода из существующей социально-экономической системы. Раскрываемая в фильме тема выходит за пределы вопросов культурного релятивизма и традиционной идеологии, и для обозначения основных точек эмпирической взаимосвязи человечества и природы, экстраполирует неизменные ценности естественных законов на новую парадигму устойчивого социально-экономического развития, которая называется "ресурсоориентированная экономика".





В настоящий момент Корпоратократия устанавливает в мире Корпоративную Диктатуру. Как говорил французский историк Фернан Бродель: «Капитализм — враг рынка. На рынке капиталисты (они же глобалисты) борются за монополию.» Подробнее по ссылке: В настоящий момент Корпоратократия устанавливает в мире Корпоративную Диктатуру. Как говорил французский историк Фернан Бродель: «Капитализм — враг рынка. На рынке капиталисты (они же глобалисты) борются за монополию.» Подробнее по ссылке: http://www.globoscope.ru/content/arti

(Zeitgeist), тем не менее просмотр этой ленты даётЭтот фильмвошёл в Золотой фонд познавательных материалов человечества.

Источник: ss69100.livejournal.com