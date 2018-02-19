Дух Времени – три фильма
19:04. 19 февраля 2018 Просмотров - 305 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отнюдь не разделяя философию движения „Дух Времени” (Zeitgeist), тем не менее просмотр этой ленты даёт огромное количество фактологического материала.
Этот фильм уже вошёл в Золотой фонд познавательных материалов человечества.
ФИЛЬМ 1: ДУХ ВРЕМЕНИ / Zeitgeist. (2007 г.)
Фильм Питера Джозефа дает уникальный анализ многочисленных фактов манипуляции общественным сознанием с древнейших времен по настоящее и заставляет задуматься, а таков ли мир, каким нас научили его представлять? И хотя фильм рассказывает о происходящем в Америке, он помогает русскому человеку понять принципы и технологии глобальной политики и найти аналогии в нашей истории. Каковы были цели крещения Руси, кому был выгоден теракт в Беслане, на кого работает ЦБ РФ?
ФИЛЬМ 3: ДУХ ВРЕМЕНИ: Следующий шаг / Zeitgeist Moving Forward. (2011 г.)
В настоящий момент Корпоратократия устанавливает в мире Корпоративную Диктатуру. Как говорил французский историк Фернан Бродель: «Капитализм — враг рынка. На рынке капиталисты (они же глобалисты) борются за монополию.» Подробнее по ссылке: http://www.globoscope.ru/content/arti…
Этот фильм уже вошёл в Золотой фонд познавательных материалов человечества.
ФИЛЬМ 1: ДУХ ВРЕМЕНИ / Zeitgeist. (2007 г.)
Что объединяет библейский миф, теракты 11 сентября и кредитную систему во главе с центробанком? Ложь, которая служит на протяжении веков порабощению человечества.
Кто и для чего создает религии?
Кто стоит за терактами 11 сентября?
Кто и как зарабатывает на войнах?
На кого работает средний американец 4 месяца в году?
Почему война с терроризмом может продолжаться вечно?
Для чего нужны СМИ и индустрия развлечений?
Какое будущее готовит планете мировое правительство?
Фильм Питера Джозефа дает уникальный анализ многочисленных фактов манипуляции общественным сознанием с древнейших времен по настоящее и заставляет задуматься, а таков ли мир, каким нас научили его представлять? И хотя фильм рассказывает о происходящем в Америке, он помогает русскому человеку понять принципы и технологии глобальной политики и найти аналогии в нашей истории. Каковы были цели крещения Руси, кому был выгоден теракт в Беслане, на кого работает ЦБ РФ?
Осознав суть происходящего, вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы самостоятельно.
www.zeitgeistmovie.com
ФИЛЬМ 2: ДУХ ВРЕМЕНИ: Приложение / Zeitgeist: Addendum. (2008 г.)
Вся правда о том, что на самом деле происходит в мире, как на самом деле работают банки, валютные фонды, кто тормозит развитие технологий, что делают нефтяные магнаты и остальные ведущие корпорации, всплыла на свет и теперь доступна каждому человеку. Фильм показывает очень много неожиданных вещей, которые активно продвигают США и другие страны мира.
Например, как свергнуть правительство той или иной страны при помощи экономических убийц, как спровоцировать противника на первый удар, используя провокации. Как СМИ способно "сесть на уши" и заставить человека верить во все, что показывает телевизор, как без помощи военных действий уничтожить сразу двух противников, как подкупить ООН и т.д. все это вы увидите собственными глазами.
Например, как свергнуть правительство той или иной страны при помощи экономических убийц, как спровоцировать противника на первый удар, используя провокации. Как СМИ способно "сесть на уши" и заставить человека верить во все, что показывает телевизор, как без помощи военных действий уничтожить сразу двух противников, как подкупить ООН и т.д. все это вы увидите собственными глазами.
ФИЛЬМ 3: ДУХ ВРЕМЕНИ: Следующий шаг / Zeitgeist Moving Forward. (2011 г.)
Фильм Питера Джозефа, в котором рассматривается вопрос необходимости выхода из существующей социально-экономической системы. Раскрываемая в фильме тема выходит за пределы вопросов культурного релятивизма и традиционной идеологии, и для обозначения основных точек эмпирической взаимосвязи человечества и природы, экстраполирует неизменные ценности естественных законов на новую парадигму устойчивого социально-экономического развития, которая называется "ресурсоориентированная экономика".
В настоящий момент Корпоратократия устанавливает в мире Корпоративную Диктатуру. Как говорил французский историк Фернан Бродель: «Капитализм — враг рынка. На рынке капиталисты (они же глобалисты) борются за монополию.» Подробнее по ссылке: http://www.globoscope.ru/content/arti…
Источник: ss69100.livejournal.com