Благая весть для Японии и России

Источник: regnum.ru

Прекратить бесплодное пикирование по островам и начать взаимовыгодно работать.

В 2008 году известный японский профессор-экономист Кэнъити Омаэ опубликовал книгу «Шок России», которая была с интересом встречена и комментировалась в Стране восходящего солнца. В книге ученый призывал серьезным образом обратить внимание на перспективы торгово-экономического сотрудничества с северным соседом, не «опоздать на автобус», как говорят в Японии, в условиях, когда европейские государства, Китай, Корея и другие страны Восточной Азии успешно осваивают российский рынок.

Следует отметить, что в своих воззрениях профессор Омаэ не одинок. Доводилось беседовать на эту тему с видными японскими политиками, политологами и бизнесменами, которые всерьез озабочены падением конкурентоспособности Японии и сокращением японских инвестиций в экономически усиливавшиеся страны Восточной Азии. При этом многие дают понять, что не отвечающий в полной мере возможностям двух соседних стран — Японии и России — объем торгово-экономических отношений можно было бы значительно увеличить в интересах обоих государств. При этом следует понимать, что в недавнем прошлом, да кое-где и сейчас, сдерживающим моментом для японского бизнеса являются не столько неурегулированные политические проблемы, сколько отсутствие в России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекательного инвестиционного климата. В Японии до сих пор помнят широко «разрекламированные» случаи 90-х годов, когда доверчивых японских инвесторов примитивно, извините за жаргон, «кидали».

Политическая нестабильность, законодательная чехарда, поголовная коррупция, разгул организованной преступности — всё это долгие годы отпугивало японских бизнесменов, привыкших к понятным и безопасным правилам ведения международной торговли и экономического сотрудничества с зарубежными странами.

Сколько раз приходилось слышать в Японии: «Наведите в стране порядок, создайте условия для взаимовыгодной работы, и японский бизнес, включая мелкий и средний, потянется к вам. Для такого бизнеса, кстати, наилучшими были советские времена, когда торговля велась надежно, оплата за поставленные товары поступала точно в срок, мы могли вовремя погашать взятые в японских банках кредиты для финансирования сделок. Случаи банкротства по вине советской стороны были крайне редки».

Подтверждением сказанному является то, что как только в России приступили к наведению порядка в отношении условий работы на российском рынке иностранных компаний, японский капитал не пожелал оказаться обойденным на этом рынке корпорациями других стран. Ибо японский бизнес весьма рационален. Он независимо от политической конъюнктуры идет туда, где ожидается надежная прибыль.

Примером того является достигнутое соглашение о создании совместного российско-японского предприятия для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России. Оно подписано в рамках проходящего в эти дни Российского инвестиционного форума в Сочи Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Как сообщает РИА Новости, создание совместной компании является практическим шагом, направленным на реализацию ранее достигнутых договоренностей о развитии сотрудничества в рамках российско-японской инвестиционной платформы, сформированной с целью привлечения японского капитала в проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта (СПВ). Совместная компания станет «одним окном» для японских инвесторов и обеспечит комплексную поддержку японского бизнеса в части информационного сопровождения, бизнес-планирования, взаимодействия с государственными органами власти на всех этапах реализации проектов — от получения статуса резидента ТОР и СПВ до ввода новых предприятий в эксплуатацию.

По информации ФРДВ, совместные инициативы направлены на внедрение современных и эффективных технологий, импортозамещение, а также на экспорт продукции. В частности, японские инвесторы заинтересованы в строительстве на Дальнем Востоке медицинских центров, деревообрабатывающих предприятий, заводов по производству строительных материалов, расширении мощностей действующих сельскохозяйственных комплексов.

Согласно данным ФРДВ, ряд проектов при участии японских инвесторов уже реализуются на Дальнем Востоке России. В частности, в ТОР «Надеждинская» компания «Мазда соллерс Манюфэкчуринг Рус» запускает производство двигателей, резидент ТОР «Хабаровск» компания JGC Evergreen реализует проект по строительству круглогодичных теплиц.

Вот на что нужно направлять энергию политиков и предпринимателей двух стран, а не на бесплодные попытки «додавить» партнера, вынудить его на политические и даже на немыслимые в наше время территориальные уступки. Тем более, как показали события последних дней, российское руководство всё яснее дает понять японской стороне, что будущее двух стран не в продолжении конфронтации в угоду сознательно подогревавшимся в годы «холодной войны» реваншистским настроениям, а в подлинном добрососедстве, гарантирующем мир, безопасность и реальную выгоду от сотрудничества народов-соседей.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru