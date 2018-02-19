Билл Гейтс и элита не вакцинируют своих детей

Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах,< ![CDATA[ ]]> заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей».< ![CDATA[]]>

«Я не знаю, как сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез отказался вакцинировать своих детей», – сказал врач на закрытом медицинском симпозиуме в Сиэтле, добавив: «Они были замечательными детьми, очень умными и жизнерадостными, и он сказал, что все будет в порядке, и им не нужны никакие прививки».

Согласно очевидцам, эти слова вызвали волну негодования среди врачей на симпозиуме, с обвинениями его в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, когда он говорил об этом только с другими врачами, он не нарушал врачебного кодекса поведения.

У Гейтса трое детей с женой Мелиндой – Дженнифер, Рори и Фиби – родились они между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они невакцинированы и совершенно здоровы.

Новость о том, что Билл Гейтс не прививает своих детей, несмотря на то, что он является самым активным участником кампании по обязательной вакцинации, не должна никого удивлять. Исследования показывают, что элита не прививает своих детей. Но в то же время они настаиваю, чтобы простой народ вакцинировал своих детей.

Элита не делает прививок

По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.

Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.

< ![CDATA[ ]]> По данным CNN< ![CDATA[]]>, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.

В исследовании, < ![CDATA[ ]]> опубликованном в American Journal of Public Heath< ![CDATA[]]>, было рассмотрено более 20000 калифорнийских школ, и обнаружено, что отказы от вакцинации были в два раза чаще среди детей, посещающих частные элитные школы.

«Очень богатые и привилегированные родители многое знают о вакцинах и они не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровье их собственных детей. Их беспокоят побочные реакции, в том числе аутизм».

Билл Гейтс конечно не дурак колоть своих детей ядовитым компотом, который сам разрабатывает и прекрасно знает, что вакцины создаются для депопуляции населения.

1. Вспомним хотя бы его Программу вакцинации полиомиелита.

< ![CDATA[ ]]> Программа вакцинации полиомиелита Билла Гейтса искореняет детей, а не полиомиелит.< ![CDATA[]]>

“Центром контроля заболеваний, подтверждается, что ОПВ, или устная вакцинация против полиомиелита миллионам детей во всем мире, заставляет их развивать полиомиелит вакцинного происхождения, от которого они гибнут.

Вместо того, чтобы ввести запрет на вакцинацию, как и следовало ожидать, CDC решил в своей мудрости, что лучший способ для решения этой проблемы заключается в поддержании высоких темпов вакцинации во всех странах!“

2.< ![CDATA[ ]]> Но самое откровенное его признание< ![CDATA[]]> прозвучало на конференции в Калифорнии в 2010 году, когда Гейтс приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом своей благотворительности — снижением численности населения.

Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи “Обновляясь к нулю!”. Наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на четвертой с половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: “Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов.”

На простом английском языке один из самых влиятельных людей в мире четко сказал, что он ожидает вакцины, которые будут использоваться для сокращения прироста населения. Когда Билл Гейтс говорит о вакцинах, он знает, о чем говорит. В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $ 10 млрд (около € 7,5 млрд) на разработку и доставку новых вакцин для детей.

3. В 2016 году Гейтс окончательно признал, что < ![CDATA[ ]]> вакцины создаются для депопуляции населения< ![CDATA[]]>.

Так, что нет ничего удивительного в том, что люди “в теме” не делают прививок своим деткам.

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