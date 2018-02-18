Вмешательство США в политику других стран официально доказано: громкое интервью бывшего ЦРУшника

На днях несколько российских граждан получили обвинения от американских прокуроров в якобы вмешательстве в политические процессы в США. В частности, претензии касались выборов в президенты, на которых в итоге победил Дональд Трамп.

После этого заявления в сети появилось крайне занятное интервью бывшего агента Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который решил расставить все точки над “I” в этой запутанной ситуации.

Так, Стивен Холл ушел в отставку в 2015 году, он отдал этому делу 30 лет своей жизни. В его обязанности входило руководство так называемыми «российскими операциями», в ходе которых совершенно точно оказывалось влияние на выборы в России. Более того, из слов Холла следовало, что ЦРУ вмешивается во внутренние политические процессы с самого конца Второй мировой войны.

Если обратиться к истории, американцы занимаются этим с 1947 года, то есть с самого момента основания ЦРУ. Тогда они прибегали к самым простым методам влияния, используя плакаты, листовки, рассылки по почте, более того, они не гнушались дезинформацией в иностранных СМИ.

Здесь хочется сделать небольшое отступление и вспомнить старую русскую пословицу, что в своем глазу бревна не видят, а в чужом и соринку заметят. Получается, американцы горазды обвинять русских в том, что они не делали, а сами про свои прегрешения и не вспоминают. Ведь они, якобы, действовали по инструкции.

Выдвинутое россиянам обвинение – очередное подтверждение феномена американской агрессии, которая, как оказалось, бывает трех видов.

Первый вид – военное вмешательство на территорию страны с целью наведения «порядка». Яркий пример – Сирия, Ливия, Ирак.

Второй вид – работа ЦРУ по вмешательству в выборы и политические процессы других стран. Примером может служить Украина.

Третий вид – влияние на сознание общества через культуру массового потребления, в это число входит и порнография, и агрессивный кинематограф, и фаст-фуд.

Таким образом, стало очевидно, что американцы имеют прямые цели по очернению России и её граждан, а методов для этого у них предостаточно. Какие они преследуют цели? Пресловутую гегемонию, но это уже тема для отдельной статьи…