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В России построят 2000 заводов (Время-вперёд! #279)

16:44. 18 февраля 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/t7ULl0Tjg4Y

Ролик нашей студии «Германия отвернулась от Украины и Польши в пользу России»
https://youtu.be/OB0O_JpoJok

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

На обложке выпуска работа фотографа Романа Шаленкина: http://www.shalenkin.ru/

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Источник: www.youtube.com

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