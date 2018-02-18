Во время Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что Россия уже 500 лет «проводит агрессивную политику».

Якобы, она противопоставляет себя миру, но еще ни разу никому ничего не компенсировала. По его словам, Польша на личном опыте (впрочем, как и Окраина с Прибалтикой - прим. Кирилла) сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния».

Чего только стоит поступок крестьянина Ивана Сусанина, который завел в дремучий лес и «погубил много тысяч поляков». Среди них были чьи-то родственники и даже мои прадеды, - добавил Схетына.

В соцсетях это заявление восприняли иронично-снисходительно, учитывая, что нынешнюю конфронтацию Москвы и Варшавы, а также многочисленные русофобские, а подчас просто идиотские, высказывания польских официальных лиц, многие их которых вызывают лишь презрительную улыбку.

Не будет ничего удивительного, если Польша подаст протест на "отвратительный сервис" во время зимнего купания в Чудском озере в 1242 году»? ( Хотя при чём тут поляки, спросите вы, но как известно давно - "Поляк не даст себе в кашу (за)дуть, но в чужую кашу дунет завсегда" - прим. Кирилла ).