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В России ответили на “требование” Польши, возместить “экскурсию” Сусанина с польскими “туристами”

19:14. 18 февраля 2018 Просмотров - 384 4 коммент. Опубликовал:

О планах потребовать с России денежную выплату за события 1613 года объявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына

Схетына: Польша на личном опыте сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния»
Схетына: Польша на личном опыте сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния»
 
 
Во время Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что Россия уже 500 лет «проводит агрессивную политику».
 
Якобы, она противопоставляет себя миру, но еще ни разу никому ничего не компенсировала. По его словам, Польша на личном опыте (впрочем, как и Окраина с Прибалтикой - прим. Кирилла) сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния».
 
Чего только стоит поступок крестьянина Ивана Сусанина, который завел в дремучий лес и «погубил много тысяч поляков». Среди них были чьи-то родственники и даже мои прадеды, - добавил Схетына.
 
В соцсетях это заявление восприняли иронично-снисходительно, учитывая, что нынешнюю конфронтацию Москвы и Варшавы, а также многочисленные русофобские, а подчас просто идиотские,  высказывания польских официальных лиц, многие их которых вызывают лишь презрительную улыбку.
 
Не будет ничего удивительного, если Польша подаст протест на "отвратительный сервис"  во время зимнего купания в Чудском озере в 1242 году»?     (Хотя при чём тут поляки, спросите вы,  но как известно давно - "Поляк не даст себе в кашу (за)дуть,  но в чужую кашу дунет завсегда" - прим. Кирилла).
 
 
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Ранее сообщалось, что в правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) заявили о праве потребовать с России "репарации" по Рижскому договору об окончании Советско-польской войны от 1921 года.  К тому же Варшава уже выражала намерение взыскать и с Германии ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны....
 
 
Кстати, а как вы думаете - дождёмся  "претензий"  от Германии, за то самое, "зимнее купание 1242 года в Чудском озере"?   ... (хотя вряд ли, немцы всё-же поумнее поляков будут)

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взято отсель

Метки: немецкие рыцари, польша, речь посполитая, Сусанин, Чудское озеро
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4 коммент.»

  • 1845 1654
    strelez 18 февраля 2018 в 19:57 Ссылка Пометить
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    Вряд ли немцы заходят выглядеть подобными идиотами, как поляки. Но эти, даже не отморозки, а трудно слово толерантное подобрать, кроме мата, не постеснялись выставить себя на весь крещеный и басурманский мир недоумками.
    Думаю, что пора монголам голову поднимать. А что, идиотский пример заразителен.

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    • 22 22
      Алекс Сневар strelez 18 февраля 2018 в 20:27 Ссылка Пометить
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      Да уж, стоит только начать и к России соберется за компенсацией огромная очередь из потомков неудачливых цивилизаторов, столь не гостеприимно встреченных и уложенных под зелёное одеяло.

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  • 633 561
    alex2013 18 февраля 2018 в 21:21 Ссылка Пометить
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    Как переводится на русский “Схетына”, не уж то скотина?

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  • 1870 1315
    София 18 февраля 2018 в 22:04 Ссылка Пометить
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    А разве мы их звали на Русь, умоляли прийти, а потом вероломно не оказали гостеприимства? Этот идиотизм – заявка на оправдание агрессии. Скоро американцы будут в претензии к России за то, что мы оказываем им сопротивление!

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