Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2018

Обстановка в ДНР остается напряженной – ВС ДНР

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Служу республике. Дебальцевский котел – самое крупное поражение ВСУ

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Прозрела даже ОБСЕ: Киев идет уничтожать Донбасс

Украинские военные значительно продвинулись в районе села Новоалександровка на западе Луганской области. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил накануне заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, во время поездки в область лично видел украинских солдат.

Кроме того, он рассказал, что на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.

По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном Киеву Тополином.

«Мы снова движемся по нарастающей спирали насилия», — подчеркнул глава миссии.

Напомним, 13 февраля секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов похвастался тем, что в течение 2017 года ВСУ продвинулись вперед на линии соприкосновения в Донбассе, на некоторых ее участках — на десять и более километров. По его словам, попытки ополченцев ДНР и ЛНР изменить конфигурацию на линии разграничения «закончились фиаско».

Впрочем, в ЛНР эти хвастливые заявления попросту высмеяли.

«Кроме как улыбки у меня данное заявление ничего не вызывает», — рассказал на брифинге официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Если Турчинов «сравнит карты 2015 и 2018 года, то сам убедится в абсурдности своего заявления», — подчеркнул он. «Хотя мы не исключаем, что у него своя индивидуальная система подсчетов, и как вариант он мог суммировать шаг влево или вправо каждого украинского военнослужащего».

Тем не менее, более серьезно к словам Турчинова отнеслись в России. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации заявил, что Россия рассчитывает, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине проверит заявление Турчинова о продвижении украинских силовиков в Донбассе.

«Рассчитываем, что СММ в соответствии со своим мандатом проверит это заявление, касающееся обстановки в области безопасности в Донбассе и даст ему соответствующую оценку. Видимо, господин Турчинов готовит общественное мнение к новой эскалации напряженности в Донбассе, которую Киев намерен спровоцировать в самое ближайшее время», — сказал он.

Совпадение ли, что ОБСЕ, которая до этого упорно закрывала глаза на продвижение украинских войск и подтягивание к линии соприкосновения техники, запрещенной «Минском», но и обстрелы мирных городов Донбасса украинскими карателями, внезапно «прозрела» после этого обращения Москвы?

Означает ли это, что в преддверие ожидаемой новой большой войны, ОБСЕ сможет наконец занять объективную позицию в конфликте?

И да, имели ли место быть серьезные продвижения украинских войск в «серой зоне»? Кому верить: Турчинову или Марочко?

— Поражаюсь умению ньюсмейкеров из ОБСЕ высасывать сенсации из пальца, — так заявление Хуга комментирует донецкий политолог, историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— В действительности же озвученная Хугом информация — это новость ни о чём. Что значат слова о якобы значительном продвижении украинской армии если главой миссии ОБСЕ ничего не сказано ни о её прежних позициях, ни о новых? Ну, видел он где-то украинских солдат — и что из этого? Конкретики ведь не озвучено никакой! А без фактов разговор получится беспредметным.



Что же касается продвижения украинских войск в «серой зоне» — то эта новость из разряда «удиви козу капустой»: все знают, что украинские военные время от времени пытаются взять в ней под свой контроль территории и даже населённые пункты. Чаще всего эти акции проходят по сценарию: «пришли — сфотографировались с флагом — ушли». Ведь «серая зона» — это те участки местности, нахождение войск в которых нецелесообразно, например, долины рек и прочие низменности: гораздо выгоднее занять высоту, удалённую на километр-другой вглубь своей территории, чем держаться за насквозь простреливаемую ложбину…

— Продвижения украинских войск действительно есть, — убежден директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

— Вопрос в другом: насколько далеко продвинулись ВСУ на территорию республик. Украинцы последовательно захватывают нейтральные территории. Самый вопиющий случай — захват села Гладосово и еще двух населенных пунктов в ДНР. Слова Турчинова — свидетельство того что одно из первых лиц украинского государства открыто признается в том, что Киев демонстративно нарушает условия Минских соглашений.

«СП»: — Что случилось с ОБСЕ на этот раз? «Внезапно» прозрели?

—Могу высказать предположение: по обе стороны фронта заговорили о готовящемся наступлении ВСУ и украинская сторона не особенно скрывает приготовлений к войне. Факты, как говорится, стали очевидны. К тому же представители ДНР-ЛНР и России передают в миссию ОБСЕ сведения о военной подготовке Украины. В этой ситуации было бы слишком нелепым «не замечать» очевидных приготовлений к войне такого масштаба. Возможно своими заявлениями ОБСЕ пытается затормозить наступление. Но это только предположение.

«СП»: — Насколько этот случай повлияет на дальнейшую работу ОБСЕ? Они и дальше будут замечать нарушения?

— Если я прав в своих умозаключениях, ОБСЕ будет пытаться сыграть роль миротворца, впрочем, не слишком активно и малоэффективно. Эта организация не в силах остановить возобновления полномасштабной войны в Донбассе, да и где бы то ни было.

«СП»: — Остановит ли заявление Хуга Киев? Или ему плевать?

—Киев прислушивается к Вашингтону, а не к ОБСЕ. Да и «патриотические» силы требует решительно «разобраться» с «сепаратистами» Донбасса. Даже если ОБСЕ встанет на сторону республик Донбасса и признает Украину зачинщиком конфликта, чего никогда не произойдет, эти внешние и внутриполитические интересы перевесят мнение европейской организации.

«СП»: — Как республикам реагировать на эти продвижения в серой зоне? Нужно ли вообще противодействовать?

— Могу сослаться на мнения командиров НМ ЛНР, которые я услышал в июне прошлого года на передовой. По их словам, когда бойцы отвечают огнем на огонь и не позволяют ВСУ захватывать нейтральные территории этим достигается две цели: во-первых, украинцам показывают зубы и учат быть осторожнее с применением силы; во-вторых, сохраняется нейтральная полоса, что затрудняет работу снайперов. По мнению этих командиров до 70 процентов потерь среди бойцов НМ ДНР и ЛНР — результат работы вражеских снайперов. Что стало возможным из-за заметного приближения позиций сторон в ходе захвата «серых зон». Это, так сказать, тактический уровень. На уровне стратегическом — готовиться к наступлению ВСУ, которое может произойти весьма скоро. Впрочем, эти слова не являются советом — озвученную истину в Донбассе понимают лучше нас с вами.

Дмитрий Родионов

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Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс

Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе, если Запад и Россия согласятся. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters. «Если мы увидим надлежащие условия, и, если мы признаем, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого», — сказал он. В докладе, подготовленном бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ готовятся к полномасштабному вторжению в Донбасс — обращение главы МГБ ЛНР

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