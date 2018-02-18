США занимаются рекрутингом осужденных российских хакеров

«Схема здесь не связана с виновностью или невиновностью», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по IT-технологиям Игорь Ашманов, комментируя приговор, вынесенный в США двум россиянам, обвиненным в хакерстве. По мнению эксперта, «американцы занимаются рекрутингом – ловят по миру хакеров, большей частью русских, и заставляют на себя работать».

Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил россиянина Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы за киберпреступления и кражу финансовой информации. При этом другой россиянин, проходивший обвиняемым по тому же делу, Дмитрий Смилянец получил 4 года и 3 месяца, после чего был немедленно освобожден в зале суда, так как уже отбыл этот срок.

Владимир Дринкман был арестован в Нидерландах в 2012 году по запросу властей США и выдан американской стороне. «Практика похищения россиян в третьих странах является незаконной и противоречит двусторонним договоренностям о взаимной правовой помощи по уголовным делам», – заявили ТАСС в посольстве России в Вашингтоне.

В 2015 году Дринкман признал вину в причастности к мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 млн номеров кредитных и дебетовых карт. Но также в ходе следствия обвиняемый заявлял, что не верит в честное разбирательство и справедливый приговор. Следователи «представляют меня как лидера группировки, которая разрушала финансовую инфраструктуру США в течение десяти лет», заявил Дринкман агентству Bloomberg.

В случае с делом Дринкмана и Смилянца, где один получил 12 лет, а другой – год и 4 месяца, «легко догадаться, кто пошел на сделку», полагает специалист в области информационных технологий, управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

«Бессмысленно обсуждать, было ли верным предъявленное обвинение и действительно ли они виноваты. Схема там с виновностью не связана», – считает Ашманов. По его мнению, «американцы таким образом занимаются просто рекрутингом. Они ловят по миру хакеров, большей частью русских, и заставляют их на себя работать».

Предъявляется такое обвинение, чтобы «звучало как можно страшнее», отметил собеседник. Так, например, россиянину Александру Виннику, который был задержан летом прошлого года в греческом городе Салоники и которого пытаются экстрадировать в США, предъявлено обвинение в отмывании 4 млрд долларов. Это «оглушительная чушь», подчеркнул Ашманов, пояснив, что «парень вообще инженер».

На месте по делу экстрадиции, будь то Испания, Греция и т.д. , никто не рассматривает по существу. Предполагается, что по существу будут рассматривать после экстрадиции уже в США. «Поэтому дело рассматривается только в разрезе того, является ли это преступлением по законам Испании, Греции и другой страны, откуда экстрадируют», – рассказал эксперт.

Дальше по этому обвинению человека выдергивают в США, говорят, дескать, смотри, у тебя обвинение на 30 лет минимум. Но если ты идешь на сделку с правосудием, ты получишь 5 или 7 лет, потом быстро выйдешь по УДО и будешь на нас работать. «В результате дело по существу не рассматривается даже в США. Напуганные такими гигантскими сроками люди, как правило, идут на сделку. И все. Дальше уже не нужно расследовать, проверять улики, он же признался», – отметил эксперт. «Это худшие примеры правосудия, которые только бывали в истории», – подчеркнул он.

Человек признает себя виновным в выдуманном обвинении, все получают звездочки на погоны, а он сколько-то сидит, получает грин-карту, выходит и его заставляют работать на АНБ – это «стандартная схема», отметил Ашманов.

В качестве примера собеседник приводит дело российского программиста Дмитрия Зубахи, получившее большой резонанс в 2013 году: «Мы его вытащили с Кипра, когда американцы хотели его точно так же экстрадировать». По словам собеседника, Зубаху обвиняли «за старые грехи пятилетней давности, а у меня он работал программистом, это был мой сотрудник», ​ отметил собеседник, пояснив, что поэтому решил за него вступиться, нанял адвокатов и так далее. Зубаха 9 месяцев просидел в тюрьме на Кипре, и в конце концов «мы его вытащили в Россию», рассказал Ашманов. Американцы привезли бумаги, обвинявшие в том, что позаконам Кипра это не являлось преступлением, так через месяц «бумаги подменили, вписав туда другое обвинение», рассказывает Ашманов.

Аналогичный случай с Винником, подчеркивает собеседник: «Сначала какое-то нелепое обвинение, которое вообще заставило греков удивляться, потом обвинение подменили и сказали, что он отмыл 4 миллиарда долларов».

Главное, что после ему за это вменяют минимум 30–40 лет тюрьмы, и «они ему прямо об этом говорят, либо ты договариваешься с нами, либо ты получишь эти 30–40 лет», резюмировал эксперт.

Источник: nstarikov.ru