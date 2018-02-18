Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2018
- 14:51 В Сирии убит неонацист, воевавший на Донбассе за ВСУ (ФОТО).
- 09:26 Пора признать победу Асада и менять нашу стратегию в Сирии, — СМИ США.
- 06:30 Провал Пентагона: ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя.
- 05:30 Сирия: Новая химатака и агрессия НАТО против Дамаска.
В Сирии убит неонацист, воевавший на Донбассе за ВСУ (ФОТО)
В Сирии убит голландец Сьорд Хеегер, ранее принимавший участие в карательной операции на Донбассе в составе украинских нацбатов. В САР он воевал на стороне проамериканских курдских вооружённых формирований.
Сообщается, что Хеегер погиб в провинции Дейр эз-Зор 15 февраля в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля смертника ИГИЛ*.
«Время для неудобной истины: бывший сборщик мусора из Нидерландов Сьорд Хеегер, который погиб в боях за YPG, также воевал на Украине в составе неонацистской группировки. У него была сильная ненависть к мусульманам и иммигрантам (как иронично), но умер в Сирии. Здесь он носил нашивку с Оджаланом», — пишет медиа-активист сирийской оппозиции Малькольм Скитлз.
Известно, что 22-летний гражданин Нидерландов был нацистом, из-за чего отправился воевать на Украину, где принял участие в карательной операции на Донбассе в составе одного из киевских нацбатальонов. После этого Хеегер отправился в Сирию, где присоединился к проамериканским курдским вооружённым группировкам.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Пора признать победу Асада и менять нашу стратегию в Сирии, — СМИ США
Белому дому необходимо отказаться от односторонних действий в Сирии и перейти к инклюзивной и многосторонней дипломатии, пишет National Interest.
По мнению экспертов, администрации президента США необходимо отреагировать на изменение ситуации в ближневосточном государстве и разработать новую стратегию действий.
Во-первых, издание предупреждает о двух серьезных рисках эскалации конфликта вокруг Сирии. В результате инцидента со сбитым израильским истребителем F-16 возросла угроза возможных военных действий между Израилем и его соседями, в частности, Сирией и Ираном.
Другим очагом обострения является северо-запад Сирии, где турецкие военные проводят операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.
В данной ситуации, как пишет NI, растет угроза прямого военного столкновения турецких и американских сил в связи с тем, что США активно поддерживают курдские формирования.
Во-вторых, National Interest предлагает американским властям признать два значительных факта — поражение террористической группировки ИГИЛ* и победу правительственных сил в гражданской войне при поддержке России и Ирана.
В этих условиях, как отмечает издание, администрации Дональда Трампа необходимо сделать то, что она еще никогда не делала, — отказаться от попытки взять ситуацию под контроль за счет собственных усилий и союзников и перейти к инклюзивной и многосторонней дипломатии для снижения риска эскалации ситуации в Сирии.
В частности, США необходимо оказать давление на Израиль с целью изменения его политики в Сирии.
При этом NI сетует, что на сегодняшний день большую часть дипломатических усилий по сирийскому урегулированию предпринимают Россия, Турция и Иран, а не США. Связано это, как подчеркивают эксперты, с тем, что Москва и Тегеран не заинтересованы в бесконечном конфликте в Сирии.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Провал Пентагона: ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя
После ликвидации основных сил ИГИЛ в Ираке и Сирии боевики начали перемещаться на территорию других стран.
Сейчас членов террористической организации можно найти в Ливии, Египте, Сомали.
Вероятнее всего, местом расположения новой штаб-квартиры террористической организации станет Афганистан. Это повод поговорить о том, каковы корни ИГИЛ в стране и каковы могут быть последствия миграции туда боевиков группировки.
Начало
Появление группировки ИГИЛ* в Афганистане относится к 2015 году и связано с массовой миграцией боевиков из северных районов Пакистана под давлением местных спецслужб. Основную массу составляли этнические пуштуны из числа членов пакистанского «Талибана»*, преимущественно принадлежавшие к племенным группам оракзаи и африди, частью выходцы из окрестностей Пешавара.
Основная масса боевиков, которые не были готовы примкнуть к афганским талибам, попыталась отвоевать себе место в провинции Нангархар. К тому моменту регион был разделен множеством вооруженных группировок, поэтому новой силе удалось достаточно быстро установить контроль над несколькими уездами. Со временем группировка проникла также в южные провинции Нуристан и Кунар, а затем и на север страны.
Вновь сформированная группировка, принявшая название «Провинция Хорасан ИГИЛ», смогла в ходе ожесточенной борьбы с «Талибаном» и официальными властями установить контроль над группой аграрных районов на юго-востоке страны. В 2016–2017 гг. боевики вышли на север, в провинции Кундуз, Фарбьяб и Джаузджан.
По оценкам исследования «Би-би-си», к концу 2017-го ИГИЛ присутствовало в общей сложности в 30 афганских уездах на территории семи провинций страны.
Террорист
Секрет успеха
Основной причиной военных успехов ИГИЛ в республике стало привлечение на свою сторону боевиков-иностранцев, в особенности из постсоветских республик. В северных областях Афганистана среди боевиков традиционно много этнических узбеков, таджиков и туркмен, и местных уроженцев, и выходцев из бывшего СССР.
Первоначально они появились в рядах ИГИЛ в результате союза с «Исламским движением Узбекистана»* и «Союзом исламского джихада»*, объединявших экстремистов, покинувших страны СНГ еще в 1990–2000-е гг. Позже к ним стали присоединяться боевики-талибы, по каким-то причинам разрывающие отношения со своей организацией.
В последние два года в рядах группировки стали появляться боевики из Сирии и Ирака, бежавшие из региона в результате наступления сирийской армии и готовящие для своей организации «запасной аэродром». Также к ИГИЛ присоединилось несколько террористических группировок из Пакистана.
В конечном итоге в рядах ИГИЛ появилась «иностранная фракция», участвовавшая даже в борьбе за пост «эмира» группировки. Во главе «иностранцев», по последним данным, находился некий Муавия Хорасани, предположительно уроженец Узбекистана.
Его фракция хотя и проиграла борьбу за контроль над организацией в ходе «выборов» летом 2017 года, а власть удержал клан Баджавари (судя по всему, этнические пуштуны из пакистанского Пешавара).
Однако «иностранцы» встали во главе ИГИЛ в северных районах, включая Дарзаб (Джаузджан), Кохистан (Фарьяб), Ханабад (Кундуз).
Рост популярности
По отзывам многих местных наблюдателей, ИГИЛ в военном отношении опаснее и «Талибана», и официальных силовых структур, постепенно наращивает популярность среди части населения.
Афганские боевики
Основная причина — резерв квалифицированных кадров из зарубежья. Большинство из них на родине получило как минимум среднее образование, часть — среднее специальное и даже высшее.
Практически все прошли военную подготовку либо еще на родине в ходе срочной службы, либо в Сирии под руководством офицеров иракской армии, перешедших на сторону ИГИЛ. На фоне массовой неграмотности среди афганских граждан эти кадры — мощный козырь в руках любой террористической организации.
Прежде всего, это более широкие возможности в сфере пропаганды. Боевики-иностранцы могут как минимум достаточно внятно писать и говорить, имеют минимальную теологическую подготовку, а кроме того, могут использовать наработки еще иракского и сирийского периода, которые активно распространялись в интернете.
Современный «Талибан» мало что может противопоставить «картинке», кропотливо созданной пропагандистами ИГИЛ в ходе войны, кроме ссылок на опыт правления в 1990-е годы, который уже основательно подзабыт афганской молодежью.
ИГИЛ между тем начинает в Афганистане свою работу с идеологии.
Например, присутствие в Джаузджане началось именно с создания в сельских районах салафитских медресе, через которые боевики пропагандировали собственную идеологию. Группировка всеми силами пытается продавить свои теологические построения и ликвидировать или запугать богословов-противников.
Боеспособность
С чисто военной точки зрения боевики-иностранцы дают ИГИЛ подготовленный сержантский и офицерский состав. Боевиков, имеющих не только общую стрелковую подготовку, но и тактические знания, навыки использования артиллерии, создания укрепленных позиций, элементов противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.
По меркам российской или американской армии навыки скромные. Однако в сравнении с национальной афганской армией или афганскими талибами их багаж знаний достаточно значим.
Афганские военные
Например, если бы в ходе боев за Кундуз 2015 года отряды боевиков имели тот же уровень подготовки, что в Алеппо или Мосуле, то операция по освобождению города была бы гораздо более тяжелой и рисковала как минимум затянуться.
Проблема в том, что боевики-иностранцы активно делятся опытом с местными членами отрядов ИГИЛ.
По имеющимся данным, на текущий момент действуют минимум три лагеря подготовки террористической организации в Кунаре и Джаузджане, а также минимум один лагерь в Чамане (пакистанский Белуджистан).
В ходе занятий ведется боевая подготовка с использования различных видов оружия, включая пулеметы и минометы. Отрабатывается штурм укрепленных позиций силами до взвода, взаимодействие с легкой бронетехникой на базе трофейного автопарка, скрытое проникновение в здания.
Изначально уровень подготовки курсантов этих лагерей невысок, однако систематические занятия с участием более опытных инструкторов могут его существенно повысить.
Перспективы
На текущем этапе ИГИЛ проигрывает с финансовой точки зрения. После разгрома в Сирии и Ираке эта террористическая организация лишилась доходов от незаконной добычи нефти, потеряла значительную часть вооружений и имущества.
Учитывая позицию большинства стран мира, оно не может рассчитывать на поддержку со стороны Пакистана и Ирана, которой пользуются многие фракции «Талибана».
В условиях Афганистана террористы могут компенсировать финансовые потери за счет участия в наркоторговле, выращивания опийного мака, производства и экспорта героина.
В настоящий момент в районах, контролируемых ИГИЛ, в Кунаре, Нангархаре и Джаузджане развернуты, иногда «с нуля», целые опийные плантации, принадлежащие группировке.
Наиболее интенсивной стала работа на опийном рынке в 2017 году, на фоне завершения военных действий в Сирии. В большинстве провинций, контролируемых ИГИЛ, производственные площади, засеянные опийным маком, выросли в 2–3 раза. Однако основную прибыль от наркоторговли приносит трафик и сбыт на удаленных рынках, так как разница в розничных ценах героина между Афганистаном и розничным рынком ЕС иногда бывает 100-кратной.
Целью ИГИЛ будет являться создание сети контрабанды и сбыта наркотиков за пределами страны, в том числе с опорой на спящие ячейки на территории Центральной Азии, Кавказа и Европы.
В Афганистане вполне осознают угрозу ИГИЛ, которая в достаточно короткое время может разрастись и превратиться в основную угрозу безопасности Афганистана.
В прошлом году США предприняли крупную операцию против ИГИЛ в Нангархаре, однако масштабные бомбардировки не привели к реальному уничтожению организации, несмотря на победные реляции Пентагона. Как раз вслед за атаками против группировки последовала череда кровавых терактов в Кабуле и других регионах страны.
На текущий момент у властей Афганистана, как и в случае с «Талибаном», хватает сил, чтобы на время вытеснить боевиков из того или иного района, но — не получается затем его удержать. Талибы не могут сосредоточить достаточное количество сил, чтобы нанести стратегическое поражение ИГИЛ.
В ближайшее время при сохранении текущих политических условий на быструю ликвидацию ИГИЛ в Афганистане рассчитывать нельзя. Существует вероятность ее дальнейшего усиления и превращения в международную криминально-террористическую сеть, которая действует у южных рубежей СНГ. И, к сожалению, эту угрозу предстоит учитывать в дальнейшем.
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Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: Новая химатака и агрессия НАТО против Дамаска
Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с использованием химического оружия.
Как сообщалось, есть подтвержденные данные из нескольких источников о том, что боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*) завезли в населенный пункт Кминас, который находится в 6 километрах от города Идлиб, на трех автомобилях два десятка баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.
Только пока не известно, каковы будут последствия этой провокации. Либо, как обычно в последнее время, постановочные кадры о последствиях применения, либо реальное применение и реальные жертвы среди мирного населения.
Съемочная группа уже засветилась в этом селе, куда боевики доставили отравляющее вещество.
Дислоцированные в этом селе представители скандально известной организации «Сирийская гражданская оборона» (Syrian Civil Defense), которую также в СМИ называют «Белые каски» (White Helmets), готовят учения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от химоружия.
Эти учения снимались на камеры, в перерывах между дублями люди общались на английском языке, а на микрофонах были чехлы с надписью скандально известного информационного агентства CNN. Итак, состав съемочной группы определен: «Белые каски», корреспонденты CNN, ну и конечно, для массовки террористы «Джебхат-ан-Нусра».
Против кого это будет направлено, тоже не вызывает никаких сомнений. Ну а кто же продюссирует эту провокацию, кто главный заказчик этих действий.
Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо вспомнить недавнее выступление президента Франции Макрона, который заявил о том, что, не задумываясь, отдаст приказ своей авиации бомбить Дамаск, если там обнаружится химическое оружие или выявятся факты его применения или производства.
Учитывая тот факт, что большинство европейских лидеров, включая уважаемого господина Макрона, являются марионетками в руках американской администрации, которая так и не обосновала свое присутствие в Сирии, все становится на свои места.
Пазлы сошлись. Можно строить разные прогнозы, где и как этот «хлор» теперь выстрелит, но нет сомнений в том, кому это в любых вариациях выгодно. И как обычно страдать от этих провокаций будут граждане Сирии.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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