Радиопередачу прервали, когда зашла речь о программе Грудинина

Разговор в студии начался с обсуждения событий президентской кампании. Юрий Афонин отметил, что сценарий выборов как референдума о доверии действующему президенту уже сломан. В многочисленных голосованиях в интернете кандидат коммунистов и патриотов Павел Грудинин неизменно лидирует. А ведь в одном из таких голосований – на сайте president-rf.ru – уже приняло участие около 200 тысяч человек! Конечно, голосования в интернете не являются в полной мере репрезентативными. Но их масштаб таков, что игнорировать это уже невозможно. Сегодня за победу на выборах борются Павел Грудинин и Владимир Путин. И никто другой.

Юрий Афонин, проехавший вместе с Павлом Грудининым многие регионы страны, рассказал, что ни одному другому кандидату сегодня не удается собирать залы, вмещающие 1,5-2 тысячи человек. При этом для сотен людей, не поместившихся в зал, приходится организовывать видеотрансляцию встречи в холле, а порой даже на улице. А вот другие кандидаты, как видно из теленовостей, ходят на рынки, беседуют на улице с пятью бабушками, в лучшем случае – выступают перед парой сотен студентов, собранных административным путем.

Широкая поддержка Грудинина вызывает реакцию в виде жесточайшего информационного прессинга со стороны зависимых от власти СМИ. Практически все сюжеты о Грудинине, выходящие на телеканалах, имеют жестко негативный характер. Ввиду такой очевидной необъективности, КПРФ направила в ЦИК целый ряд заявлений о нарушениях закона со стороны средств массовой информации. Но Центризбирком долго «складировал» эти заявления, не рассматривая, а потом заявил, что КПРФ... вообще не имеет права их подавать, так как не участвует в выборах. «Мы продублировали эти заявления от Грудинина, но ЦИК продолжает тянуть, – рассказал Юрий Вячеславович, – а ведь прежде чем подать иск в суд на бездействие избирательной комиссии, мы должны добиться принятия ею хоть какого-то решения».

«А разве не любой пиар на пользу?», – спросил ведущий программы Владимир Карпов, имея в виду, что, беспрерывно атакуя Грудинина, СМИ лишь помогают ему. «Может быть, и так, – ответил зампред ЦК КПРФ. – Но закон должен соблюдаться, особенно государственными органами. Как мы можем ожидать соблюдения закона от наших граждан, если его нарушает сама власть? Но вы во многом правы: черный пиар противникам Грудинина не поможет». Юрий Афонин отметил, что целый ряд политтехнологов, которые сегодня брошены властью на борьбу с Грудининым, организовывали грязные кампании против КПРФ еще в 1996 и 2003 годах. Но они «застряли» в той эпохе. Они до сих пор думают, что, «промыв» людям мозги через телевизор, они могут добиться нужного результата. Они забыли, что сейчас информация стремительно распространяется через интернет. Одно лишь интервью Павла Грудинина на канале Юрий Дудя на ютубе посмотрели уже более 4 миллионов человек!

Как подчеркнул Юрий Афонин, телевизионщики со своей бесконечной шарманкой про «заграничные счета Грудинина» совершенно ушли от обсуждения будущего страны на ближайшие 6 лет. А ведь людям интересно именно их будущее. Мы широко распространяем программу «20 шагов Павла Грудинина», сказал Юрий Вячеславович, и хотели бы увидеть ее сравнение с программой действующего президента на дебатах кандидатов.

Затронули также вопрос об инициативе Александра Шохина, президента Российского союза промышленников и предпринимателей (широко известного также как «профсоюз олигархов»): освободить всех предпринимателей от ответственности за уклонение от налогов в прошлом, если сейчас они согласятся «выйти из тени».

Юрий Афонин отметил, что коммунисты сегодня четко различают малый и средний бизнес с одной стороны и крупный олигархический бизнес с другой. Малый и средний бизнес подвергаются явно излишнему административному давлению. Складывается дикая ситуация: государство тратит на контроль над малым бизнесом больше денег, чем получает с него в виде налогов и сборов. То есть одновременно душится предпринимательство и содержатся тысячи лишних чиновников. Вот для малого бизнеса можно рассмотреть вопрос об амнистии по налоговым нарушениям. Тем более, что эти нарушения часто связаны с отсутствием у малых предпринимателей «лишних» денег на наем квалифицированных бухгалтеров и налоговых консультантов. Юрий Афонин рассказал, что в одной из поездок по стране к нему подошел предприниматель и сказал: «Мы создаем рабочие места для своих семей, для своих друзей, но, как только мы регистрируемся как предприниматели, государство начинает смотреть на нас как на врагов». А когда государство все-таки поддерживает бизнес, то почти вся поддержка достается крупным корпорациям, отметил Юрий Вячеславович. Так, в сельском хозяйстве львиную долю субсидий получают крупнейшие агрохолдинги, тесно связанные с властью. Такое отношение государства приводит к тому, что малый бизнес все чаще поддерживает Компартию и ее кандидатов. Зампред ЦК КПРФ подчеркнул, что Компартия видит в развитии малого бизнеса альтернативу олигархическому капитализму, что сочетание разных форм собственности составляет один из секретов стремительного развития современного Китая.

Но такая позиция КПРФ, сказал Юрий Афонин, совершенно не означает, что надо простить все нарушения крупнейшим компаниям, которые вывели в оффшоры десятки триллионов рублей. Такая «индульгенция» будет воспринята ими как разрешение и дальше выводить деньги за рубеж. Напротив, надо тщательно изучить всю историю приватизации 90-х годов, когда огромная общенародная собственность была приватизирована за ничтожную часть ее реальной стоимости. И если какие-то компании, например, не выполнили свои обязательства по залоговым аукционам, сыгравшим в той приватизации ключевую роль, то это безусловно является основанием для национализации их собственности.

Юрий Афонин отметил, что в ближайшие дни КПРФ внесет в Госдуму 12 законопроектов, которые фактически направлены на выполнение важнейших положений программы Павла Грудинина. Одним из них будет закон о национализации, в котором будет четко описано, какие именно предприятия должны вернуться в общенародную собственность.

Но на рассказе об этом пакете законодательных инициатив КПРФ программа внезапно была прервана, хотя не прошло еще и половины обычного времени передачи. Ведущий сослался на «изменение сетки вещания».