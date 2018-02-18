Почему докрещенский период истории Руси был большой головной болью советских историков и идеологов

На Руси рабства никогда не было. Пленные воины, назывались челядью, жили в одном доме и ели за одним столом. Рабство для своего народа на территории Московии, ввёл Пётр, названный «великим». Отработав несколько лет «раб» освобождался и мог или уехать на свою землю или остаться. Многие оставались и обзаводились семьёй. Никакая страна мира, не может похвастаться подобным отношением к пленным.

Социальная справедливость, равенство и интересы каждого члена общества была в основе русской культуры до крещения. Социализм, в полную силу. «Он сидел [князь Святослав] на веслах и греб, как все, ни чем среди других не выделяясь.»