По делам их узнаете их

Есть ли сегодня в России проблемы? Безусловно, причём проблем – масса. Не будем забывать, что мы живём в капиталистической стране, входящей () в качестве сырьевого придатка в мировую капиталистическую систему.Может ли Россия, входящая в эту самую систему, не иметь серьёзных социальных проблем? Нет,Зато в России более 130.000 долларовых миллионеров. Это с ними, при их поддержке горячие патриотические головы собираются строить социализм?Добавьте в эту группу довольных капитализмом подавляющее большинство из 5.700.000 сотрудников ФСО ФСБ и спецподразделений, МЧС, МВД, УФСИН и Прокуратуры.Также не забудьте приплюсовать порядка 2.700.000 таможенников, налоговиков и чиновников лицензирующих и контролирующих организаций.



*

А ведь ещё в армию противников социализма следует прибавить депутатов с их оплачиваемой обслугой (1.827.000), а также практически то же число адвокатов и нотариусов.Мы даже не упоминаем о более миллиона бойцов частных охранных предприятий (ЧОПов).Сколько на круг выходит? Без упомянутых бойцов – более 12 миллионов человек. Причём всё это – хорошо организованная сила, часть которой уже вооружена.Они захотят добровольно делиться своим нажитым? Менять условия, которые и дальше позволяют им паразитировать на 20 миллионах человек, занятых на производстве? На 32-х миллионах пенсионеров? На почти таком же числе детей?Заметим, что в царской России начала прошлого века такой статистики, что в абсолютных цифрах, что в процентном отношении к числу жителей империи – не наблюдалось.Автор отнюдь не против социализма, наоборот: СССР – это была замечательная, светлая, чистая, образованная и справедливая страна. Если по большому счёту. И, конечно, очень бы хотелось переделать нынешний капиталистический придаток под названием РФ в СССР-2.0.Однако автор понимает, что в нынешних условиях, т.е. с учётом приведённой выше статистики, повторить Октябрь – это нереально. Хуже того, любые попытки такого рода попросту приведут к развалу нынешней России. Потому что социалистический переворот без гражданской войны не получится ввиду мощной силы, ратующей за сохранение капитализма.А если война – значит распад страны неизбежен. Мы же все помним позорные Хасавюртовские соглашения, которые должны были привести к отделению части России!!! Равно как и мощнейшие центробежные процессы конца 90-х по отделению краёв, областей от Российской Федерации!Следовательно, любой политический деятель, который обещает за 5-10 лет заново отстроить социализм в России – либо лгун, либо провокатор. В любом случае – сволочь.А что можно сделать в нынешних условиях? Только одно: формировать глобальный тренд на социализм. Т.е. с учётом исторического опыта России, её СССР проводить собственную глобальную политику. Ибо не ослабив внешнего давления на страну, что-либо менять в ней самой заведомо обречено на неудачу.Некоторые комментаторы на различных ресурсах любят говорить, мол, глаза боятся – руки делают. Да, поговорка верна, но лишь тогда, когда имеющиеся ресурсы позволяют достичь цели. Если ресурсов недостаёт, то это путь к поражению. Вот зачем пулемётчику пулемёт, если нет ни одного патрона??!Сказанное выше не означает, что ничего в стране не надо пытаться изменить. Надо. Необходимо. Но… с учётом имеющихся ресурсов. Людских, финансовых, экономических, военных, а главное – учитывая то, что есть в головах людей.Если люди неверно оценивают ситуацию, если не видят недостаток соответствующих ресурсов, если не замечают, насколько мощно давит окружающая среда на страну, а требуют, чтобы им преподнесли социализм прямо завтра, да ещё на блюдечке, – это прямой путь в социальный ад.Всё, что при нынешних внутренних и международных условиях может сделать патриотическая часть нынешней власти – это постепенно, не раскачивая ситуацию ни в стране, ни в мире – менять эволюционно жизнь в стране, создавать за её пределами условия для оздоровления ситуации на планете.Если же оценивать деятельность Путина, то резонно задать себе вопрос: на чей счёт отнести десятки тысяч закрышихся средних и крупных предприятий страны? Это результат инерционного характера социальных процессов, развернувшихся в девяностых годах, или злая воля Путина, который желает развалить Россию?Кстати, а желает ли Владимир Владимирович России и её жителям зла? Хорошо на этот вопрос ответила Татьяна Четвертакова, перечислившая некоторых факты, о которых возбуждённо критикующие власть иные патриоты предпочитаютумалчивать.

Скажите Путину спасибо за спасение страны!

За 17 лет Путин сделал для экономики России следующее:

- увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы – в 30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-е);

- увеличил золотовалютные резервы в 48 раз.

- вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию, разорвав кабальные соглашения о разделе продукции (СРП);

- национализировал 65% нефтяной и 95% газовой промышленности и многое другое;

- поднял сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

- увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии – в 14 раз;

- снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз;

- отменил Хасавюртовское соглашение – чем отстоял целостность России, запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне…

Отмена СРП – соглашения, по которому Америка грабила Россию с 90 годов в обмен на кредиты и поддержку Ельцину – это великое достижение Путина!

Путин боролся за его отмену 4 года при помощи многих последовательных поправок. Отмена СРП вызвала лютую ненависть у к Путину со стороны Америки, так как та лишилась возможности грабить наши недра.

Почему Путин не все может изменить сразу? Почему делает остановки? Почему ему приходится идти на временные соглашения?

Да потому что господа демократы в 90-е годы утопили Россию, продали ее и дали возможность паразитам жить за счет наших природных богатств. Приняли тысячу предательских законов, в том числе Конституцию 1993 года, и ослабили страну настолько, что ей трудно было в начале 2000-х напрямую сопротивляться Америке.

Потому Путину и пришлось лавировать и делать все постепенно, не в одно мгновение, но в одном направлении – и сейчас он продолжает тот же труд. И всё это небезопасно…

К примеру Каддафи поплатился жизнью за попытку смены расчетной валюты доллара на другую: теперь нет ни богатой цветущей Ливии ни Каддафи…

Наши люди в большинстве своем не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить большинство продуктов, не могли без боли и страха отправлять детей в армию…

Была чеченская война – а конца-краю ей видно не было…

Города сидели без отопления, газа и воды, с печками-буржуйками, чьи трубы выходили в окна… Не было зарплат, рэкет, открытая стрельба в городах. Об улучшении жилья, ремонтах и тому подобном никто даже не думал, рады были, что еще живы…

Сейчас всё радикально изменилось. Большинство стало жить на порядок лучше, дворы переполнены машинами, дома отремонтированы, уже с трудом можно найти старые оконные рамы и входные двери… Из магазина даже среднестатистический человек несет переполненную сумку с продуктам, молодым семьям компенсируют часть стоимости жилья, выплачивается материнский капитал и пособие по родам…

И теперь, когда стали забываться 90-е, мы начали забывать, сколько сил вложил Путин в нашу страну и легко поддаемся на любую провокацию. Да, не все еще живут хорошо, много чего еще надо сделать, но это не повод предавать человека, который спас страну от полного краха!

Так давайте помогать ему своим трудом, а не брюзжать и не пенять на то, что он не положил нам в рот всего, чего душа желает!