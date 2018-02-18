Легалиция ЧВК в странах ОДКБ
09:57. 18 февраля 2018 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В ближайшее время в странах ОДКБ будут легализованы частные военные компании.
Деятельность таких компаний станет легальной в случае принятия закона «О частной военно-охранной деятельности». Законопроект разрабатывался в стенах Института проблем безопасности и устойчивого развития, он уже направлен в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
При успешном рассмотрении закон позволит в национальных законодательствах стран-членов ОДКБ ввести нормы, легитимирующие деятельность коммерческих военизированных формирований. В соответствии с законопроектом, частные военные компании (ЧВК), или как общепринято их называть, «солдаты удачи», будут легитимизированы, а сами организации будут действовать только в интересах страны происхождения.
Частные военно-охранные компании будут осуществлять свою деятельность на основе лицензии, выдаваемой в порядке, установленном национальным законодательством стран-членов ОДКБ.
В проекте закона субъект, осуществляющий военно-охранную деятельность, именуется «частная военно-охранная организация». Это связано с тем, что в нормативно-правовых актах стран-членов ОДКБ отсутствует термин «компания», но при этом в отношении юридических лиц, будь то коммерческие и некоммерческие структуры, используется термин «организация».
Согласно документу, заказчиками услуг ЧВК смогут выступать:
- государственные органы исполнительной власти;
- зарубежные правительственные организации на основе двусторонних соглашений;
- международные организации.
Вместе с тем, в законопроекте указаны два немаловажных пункта:
- во-первых, «солдаты удачи» стран-членов ОДКБ будут иметь статус некомбатантов;
- во-вторых, будет существовать запрет на участие сотрудников ЧВК в боевых действиях на стороне одной из конфликтующих сторон.
Отличительной особенностью частных военных компаний (ЧВК) стран-членов ОДКБ от их зарубежных аналогов является то, что они смогут одновременно выполнять как военные, так и охранные услуги. Разработчики законопроекта предусмотрели и социальный пакет для «солдат удачи». Так, согласно документу, частная военно-охранная деятельность будет засчитываться в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством государства происхождения и государства территориальной юрисдикции.
Кроме того, сотрудники ЧВК будут подлежать «обязательному страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, похищения и требований о выкупе в связи с выполнением (оказанием) ими военно-охранных работ (услуг), в том числе на территории иностранного государства».
Сотрудником частной военной охранной компании может быть физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, прошедшее профессиональное обучение, сдавшее квалификационный экзамен и заключившее в установленном законом порядке контракт с частной военно-охранной компанией.
http://armiya.az/ru/news/128769 – цинк
PS. Очевидно, что история с Дейр-эз-Зором придаст ускорение вопросу в законодательных инстанциях, хотя подвижки в этом направлении наблюдались еще осенью прошлого года, когда вопрос был вновь актуализирован депутатами Госдумы и министром иностранных дел РФ Лавровым.
PS. Относительно самой истории, то пока нет более-менее внятной картины причин произошедшего (есть ряд противоречащих друг друг версий), поэтому больше обсуждают вопрос потерь. На воскресенье официальная позиция РФ 5 погибишх граждан РФ, у американцев ссылающихся на источники в Пентагоне – около 100 (без четкого разделения на сирийцев и русских). В остальном же продолжает гулять обилие версий от 5, 14, 15 погибших граждан РФ, до 200-300.
Фото и видео с места событий пока что не наблюдается. Появился список 74 фамилий пропавших без вести, по поводу подлинности которого сейчас идут споры. В сети пока циркулируют фамилии 9 погибших. В общем, продолжает ждать поступления фактуры, при граничном разбросе от 5 до 600.
В любом случае, факт гибели существенного кол-ва граждан РФ под ударами США очевиден, что служит лишним напоминанием о идущей Холодной войне, которая на ряде ТВД вполне себе горячая. Полагаю, что большая часть подробностей о том, что это была за операция и кто несет за нее ответственность (а ведь такой человек/несколько лиц – наверняка есть), станет известна уже после конца сирийской войны.
У американцев наверняка есть видео ударов (БПЛА и ударные вертолеты как правило ведут фиксацию своих действий), но они их придерживают. – либо в рамках кулуарной договоренности с РФ, либо же придерживают к выборам в РФ.
Стоит отметить очевидные попытки сделать эту историю фактором предвыборной кампании и американцы вполне могут этой историей воспользоваться, если конечно уже не достигнута договоренность ее похоронить.
Источник: colonelcassad.livejournal.com