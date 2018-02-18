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Кургинян: весь мир ждет, когда русские предложат новый проект

13:59. 18 февраля 2018 Просмотров - 326 4 коммент. Опубликовал:

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«Пока русские не предложат новый фантастический проект — они не выживут», — заявил лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян 17 февраля в эфире телепередачи «Право знать!» на канале ТВЦ.
 
«Русское мессианство и русское выживание совпадают. <...> Никакого умеренного позиционирования внутри существующей системы для русских не существует. Они либо пойдут в сторону мессианства, либо на ликвидацию. Они лишние в этом устройстве мира — это страшно», — заявил Кургинян.
 
Лидер движения «Суть времени» отметил: «С моей точки зрения, единственный народ, который создал по-настоящему новый уклад, вот не капиталистический, — это русские. Восточная Европа скопировала нас. Для Азии коммунизм — это одна из масок национально-освободительной борьбы. Что на Кубе — коммунизм? Корея — там коммунизм? Там корейское национальное устройство».
 
«Русские действительно это создали, исходя из глубочайшей традиции, вот из этого нестяжательства, из этого своего представления о том, что такое благо. Из этого своего ощущения, что вещизм ожесточает сердце. Они создали этот уклад, они ошиблись во многом, но эти ошибки исправимы, и мир до сих пор ждет этого», — подчеркнул Кургинян.
 
«В Индии я провожу большую очень контртеррористическую конференцию, девушка в очень хорошем сари из высшей касты лет 25 подходит ко мне и спрашивает: „Говорят, что вы хотите восстановить Советский Союз?“ Я говорю: „Да. И что? Почему вы так страстно спрашиваете?“ „Потому, что я не хочу жить и знать, что СССР не будет, я не хочу так жить“, говорит мне индийка из высшей касты», — отметил политолог.
 
«То есть все ждут, что, может быть, русские какой-то другой путь человечеству укажут. А кто будет указывать? Кто продлит историю? Я Латинскую Америку плохо знаю, но я точно знаю, что это сделает не Индия и не Китай. Запад уже не может. Возникает надежда на то, что русские выведут мир из тупика», — сказал Кургинян.
 
Напомним, 7 ноября на торжественном съезде «Сути времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Москве Сергей Кургинян заявил, что люди в России и во всех странах мира должны знать, что «мы не предали наших мертвых и наши идеалы». Он также отметил, что герои Революции, герои Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни за счастье и свободу своей Родины, не забыты, их дело продолжено.
 
 
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4 коммент.»

  • 536 324
    ФЕДОР ЗИМИН 18 февраля 2018 в 15:52 Ссылка Пометить
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    О каком русском проекте идёт речь? Согласно Конституции РФ в стране русских нет!?

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  • 2572 1546
    mary 18 февраля 2018 в 16:06 Ссылка Пометить
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    Я смотрела только что передачу” Право знать и рекомендую ее к просмотру обеим лагерям здесь.Нельзя не восхищаться умением говорить Кургиняна ,его знаниями в вопросах мировой культуры и истории.Слушая его невозможно отказаться от мысли ,”но ведь все правда и про предательство элит,и про гибель человечества при посткапитализме ,потому что нельзя будет жить так же хорошо,как людям в Европе и США ,людям в Китае и Индии ,а они уже рвутся ,претендуют.Нет средств для них,нет и все-это только для картинки на западе и сьев много стран,опять дефицит и опять надо резать очередного барана.И вот русские (в этом подвох его циничный -ни один проект революций от декабристов и далее, не предлагали русские,мы поле эксперимента мировых евреев)должны предложить человечный выход и Он таки есть у Падлика,читай Кургиняна.А так речь захватывает и ты веришь аргументам и они достаточно правдивы.Русским ,сказал он, уже никогда не выжить как русским ,ибо окружены,а вот как “россиянам “можно попробовать еще раз через коммуны и т.д.Нет уж,натворили ,пусть сами и выпутываются ,не надо нам роль мессии ,нам бы уцелеть.Теперь поняла ,почему так Твердый вскользь приговаривает,да черт с ним с Грудининым ,у нас ведь проект,у Них опять проект с и над нами.

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  • 498 236
    Калерия 18 февраля 2018 в 17:01 Ссылка Пометить
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    Русские свой проект обязательно предложат, когда Кургиняны сойдут на нет!

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