Кургинян: весь мир ждет, когда русские предложат новый проект

«Пока русские не предложат новый фантастический проект — они не выживут», — заявил лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян 17 февраля в эфире телепередачи «Право знать!» на канале ТВЦ.

«Русское мессианство и русское выживание совпадают. <...> Никакого умеренного позиционирования внутри существующей системы для русских не существует. Они либо пойдут в сторону мессианства, либо на ликвидацию. Они лишние в этом устройстве мира — это страшно», — заявил Кургинян.

Лидер движения «Суть времени» отметил: «С моей точки зрения, единственный народ, который создал по-настоящему новый уклад, вот не капиталистический, — это русские. Восточная Европа скопировала нас. Для Азии коммунизм — это одна из масок национально-освободительной борьбы. Что на Кубе — коммунизм? Корея — там коммунизм? Там корейское национальное устройство».

«Русские действительно это создали, исходя из глубочайшей традиции, вот из этого нестяжательства, из этого своего представления о том, что такое благо. Из этого своего ощущения, что вещизм ожесточает сердце. Они создали этот уклад, они ошиблись во многом, но эти ошибки исправимы, и мир до сих пор ждет этого», — подчеркнул Кургинян.

«В Индии я провожу большую очень контртеррористическую конференцию, девушка в очень хорошем сари из высшей касты лет 25 подходит ко мне и спрашивает: „Говорят, что вы хотите восстановить Советский Союз?“ Я говорю: „Да. И что? Почему вы так страстно спрашиваете?“ „Потому, что я не хочу жить и знать, что СССР не будет, я не хочу так жить“, говорит мне индийка из высшей касты», — отметил политолог.

«То есть все ждут, что, может быть, русские какой-то другой путь человечеству укажут. А кто будет указывать? Кто продлит историю? Я Латинскую Америку плохо знаю, но я точно знаю, что это сделает не Индия и не Китай. Запад уже не может. Возникает надежда на то, что русские выведут мир из тупика», — сказал Кургинян.

Напомним, 7 ноября на торжественном съезде «Сути времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Москве Сергей Кургинян заявил, что люди в России и во всех странах мира должны знать, что «мы не предали наших мертвых и наши идеалы». Он также отметил, что герои Революции, герои Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни за счастье и свободу своей Родины, не забыты, их дело продолжено.