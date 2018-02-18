Дурной пример заразителен
22:47. 18 февраля 2018 Просмотров - 293 2 коммент. Опубликовал: brahman
Нетаньяху видимо покусал Порошенко и он решил повторить известную клоунаду с обломками волновахского автобуса, которыми размахивал Порошенко в 2015 году.
Тогда все закончилось позорно для Порошенко, так как на видео взрыва было видно, что автобус накрыло взрывом после того, как гражданский наступил на украинскую мину у обочины.
Нетаньяху притащил обломки дрона, который, как утверждает Израиль, был иранского происхождения и был сбит над территорией Израиля незадолго до того, как ПВО Сирии сбила израильский F-16.
Министр иностранных дел Ирана отреагировал в духе "Все это настолько несерьезно, что я даже не буду опускаться до комментариев на эту тему" и вообще, если Израиль будет докапываться до Ирана, то Иран ответит так, что мало никому не покажется. Израиль впрочем тоже не скупился на угрозы. Вот и поговориили.
А все началось с известной пробирки, которой когда-то Колин Пауэлл судорожно тряс на заседании СБ ООН,
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Дурной пример заразителен…;))
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Это лишний раз показывает о деградации паразитической системы. Точно так же как кабалисты не понимают, что им никогда не победить волхвов. Нужно быть бдительными, ночные хищники на рассвете и они опаснее чем в ночи.