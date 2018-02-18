Дурной пример заразителен…;))

Нетаньяху видимо покусал Порошенко и он решил повторить известную клоунаду с обломками волновахского автобуса, которыми размахивал Порошенко в 2015 году.Тогда все закончилось позорно для Порошенко, так как на видео взрыва было видно, что автобус накрыло взрывом после того, как гражданский наступил на украинскую мину у обочины.Нетаньяху притащил обломки дрона, который, как утверждает Израиль, был иранского происхождения и был сбит над территорией Израиля незадолго до того, как ПВО Сирии сбила израильский F-16.Министр иностранных дел Ирана отреагировал в духе "Все это настолько несерьезно, что я даже не буду опускаться до комментариев на эту тему" и вообще, если Израиль будет докапываться до Ирана, то Иран ответит так, что мало никому не покажется. Израиль впрочем тоже не скупился на угрозы. Вот и поговориили.А все началось с известной пробирки, которой когда-то Колин Пауэлл судорожно тряс на заседании СБ ООН,

Источник: colonelcassad.livejournal.com