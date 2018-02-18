Ахиллесова пята России, это экономика… Агенты влияния США засели на всех властных этажах

Слово либерал, давно уже приобрело ругательную окраску и означает национального предателя, являющегося агентом влияния иностранного государства.

Конечно не всё так плохо… Пройдя через лихие 90-е и не сломавшись, мы приобрели солидный запас прочности! Но сейчас он стремительно истончается. Мир может развиваться, лишь непрерывно развиваясь и совершенствуясь. И желание почивать на лаврах, приведёт к неизбежной деградации и упадку. В истории полно примеров, когда могущественные империи, разгромившие своих недругов и что самое главное, добившиеся расцвета своих граждан, внезапно рассыпались в прах. Самый яркий образец, это Римская империя. Но её постоянно приводят в пример лишь потому, что она ближе всего от нас во временном масштабе.

Но были и майя, и египетская цивилизация, а так же скрытые во тьме веков великие китайские династии. И ещё много, много других. Да что далеко ходить, совсем недавно в бозе почил СССР, прекративший развиваться и погрузившийся в застойное болото. И вероятнее всего, это была лишь первая ласточка. Англосаксонский мир чувствует, что он следующий на очереди и отчаянно сопротивляется. Но и ему неизбежно придётся пройти через катарсис и очиститься. Ну ладо, спустимся на грешную землю. Поскольку половинчатые реформы, через которые прошла Россия вовсе не гарантируют нам процветания.

Тем более, что и они наталкиваются на чудовищное противодействие, которое всё усиливается. И либеральные методы, которыми действовал наш президент до сей поры, больше не приносят никакого эффекта. А поскольку речь идёт о нашем с вами выживании, то неизбежно закручивание гаек. Тем более, что на Западе их закрутили уже давно… Свобода слова, демократия, правовые основы давно канули в лету. Что же осталось — спросите вы? Ни-че-го! Сплошное лицемерие и фарисейство. Вера в Бога, давно превратилась в красивую обёртку, скрывающую под собой воинствующий атеизм. Но жить без веры, это идти супротив человеческой природы.

Даже в Советском Союзе исповедовавшем атеизм, была предпринята попытка построить псевдорелигию. Вспомните рубленый профиль Ленина, сопровождающийся фразой: “Ленин - жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!” А так же “Моральный кодекс строителя коммунизма”, практически слово в слово повторяющий Нагорную проповедь Христа. Но произошло то, что произошло и сейчас Россия может повторить путь СССР. Что будет полнейшей катастрофой не только для нас, но и для всего мира. Впрочем вернёмся к экономике. Когда Советский Союз развалился, то его независимая финансовая система, тоже приказала долго жить.

И мы встроились в западную, в роли нелюбимого пасынка. Который всё делает так, как ему прикажут, но получает за это лишь пинки и зуботычины. Путин несомненно осознаёт, откуда нашей экономической системе угрожает опасность. Приняв бразды правления Россией в 2000 г., он первым делом решил переподчинить правительству ЦБ РФ. Но не тут-то было! Ни одна из фракций, входивших в то время в Госдуму, его не поддержала. Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни “Единство”. Впоследствии переродившееся в “Единую Россию”. О чём это говорит? Это свидетельствует о том, что проамериканское лобби в то время, было ещё крайне сильно.

А в роли председателя правительства, трудился агент влияния США, (не к ночи упомянутый!) Миша 2%. Или Михаил Касьянов… С тех пор минуло 17 лет и что изменилось? На смену открытому предателю, пришёл закамуфлированный, или Алексей Кудрин. То есть мы шило, поменяли на мыло. И тут цены на нефть пробили потолок и на нас посыпался “золотой дождь”. Как всегда бывает в таких случаях, все немного расслабились и Кудрину даже удалось убедить правительство и президента, что массированный вывод денег из нашей экономики, это залог нашего будущего развития! Но дьявол не может не соврать.

И Кудрин выступил именно в роли дьявола-искусителя. А сам тем временем готовил плацдарм для введения против нашей страны, всеобъемлющих санкций. И они не заставили себя долго ждать. Кстати, я хотел бы подчеркнуть, незаслуженно забытую позитивную роль Медведева, который вышвырнул Кудрина с поста министра финансов России. Перефразируя слова героя Булгакова, можно с уверенностью сказать: “Взять бы его за такие доказательства финансовой целесообразности — да года на 3 в лагеря!” Но сейчас не 37 год, а жаль… Их место давно на нарах. И единственное, чего опасаются Кудрин, Греф, Чубайс и им подобные — внесения их в санкционный список лиц, с запретом на въезд в США.

Что для них смерти подобно. Они настолько оторвались от российских реалий и встроились в мировую экономику, что за океаном им самое место. В связи с приближающимися президентскими выборами, я хотел бы пожелать будущему президенту вспомнить про академика Сергея Глазьева и вывести его наконец из тени. И на основании его рецептов, составить план спасения нашей экономики и вывода её из рецессии. И Крым здесь может сыграть роль катализатора. Поскольку ЦБ, Сбербанк и другие филиалы МВФ боятся туда соваться, дабы не угодить под санкции, то экономическое возрождение России, вполне можно начать с Крыма.

Глазьев высказал довольно интересную мысль, насчёт введения цифровых рублей с элементами криптовалюты. Их невозможно будет использовать не по целевому назначению, а самое главное — украсть! И Крым идеальная площадка для этого глобального эксперимента, с которого может начаться подлинное возрождение России. В которое лично я, верю. Иначе все жертвы были напрасными. И дополнительный оптимизм мне придаёт то, что Путин так же признал данное предложение интересным и заслуживающим внимания. Ах, да неужто ли подобное возможно? Спросите вы, и я отвечу — да! Но для этого, на всех ключевых постах, должны находится патриоты. Для которых Россия, это не очередной бизнес-проект!

P.S. Сейчас каждый последующий ход американцев, лишь ухудшает положение на шахматной доске. И нам самое главное не спешить, янки всё сделают за нас. И то что Россия игнорирует все эскапады “мирового жандарма”, доводит их до белого каления и заставляет совершать невынужденные ошибки. И скоро ситуация завершится нашей победой, я в этом уверен!