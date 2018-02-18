13 исчезнувших дней. Загадка «Старого Нового Года»

Как известно, в России празднуют два Новых Года – один, как и во всём мире, наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, второй, «Старый Новый Год» – наступает в ночь с 13 января на 14 января.

История происхождения «Старого Нового Года» такова: революционные события 1917 года привели к власти большевиков, было создано правительство, названное Советом Народных Комиссаров (Совнарком), и оно выпустило целую серию декретов.

В том числе, 26 января 1918 года, был выпущен и декрет об изменении действующего календаря:

«Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря»:

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого: 1) Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14 февраля, второй день — считать 15-м и т. д. 2) Сроки всех обязательств, как по договору, так и по закону, которые наступили бы, по до сих пор действовавшему календарю, между 1 и 14 февраля, считать наступившими между 14 и 27 февраля, путём прибавления к каждому соответствующему сроку 13 дней… 10) До 1 июля сего года писать после числа каждого дня по новому календарю в скобках число по до сих пор действовавшему календарю. Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Помощник Нар. Комис. по Иностранным Делам Чичерин.

Народные Комиссары: Шляпников, Петровский, Амосов, Оболенский.

Секретарь Сов. Нар. Комис. Горбунов.

Из этого следовало, что 1 января 1919 года – начинался Новый год по новому стилю, а 14 января 1919 года – было 1 января по старому стилю, т.е. «Старый Новый Год».

Намного позже, во второй половине 20 века, когда празднование Нового Года войдёт в привычную колею и станет доброй семейной традицией, «Старый Новый Год» начнут отмечать, как повод собраться без помпы со старыми друзьями, ещё раз посидеть за общим столом, завершая праздничный период.

Зачем же советскому правительству понадобилось менять календарь, сдвигать даты и исключать 13 дней из 1918 года?

Официальное объяснение, на первый взгляд, выглядит вполне логичным – переходили с Юлианского календаря на Григорианский, вслед за всей Европой. В тексте самого Декрета, как Вы можете видеть, слова «Григорианский календарь» не используются, используется термин «западноевропейский календарь».

Меня всегда устраивало это объяснение, до того самого момента, пока я внимательно не прочитал статьи о введении Григорианского календаря в западноевропейских станах. Я заметил, что переход на Григорианский календарь у большинства европейских стран состоялся задолго до 20 века.

Давайте посмотрим, что говорит нам официальная история о том, когда европейские страны переходили от юлианского к григорианскому календарю.

В 16 веке (1582-1587) перешли на Григорианский календарь:

Австрийские земли: Бриксен, Зальцбург и Тироль (за 5 октября 1583 следовало 16 октября 1583), Каринтия и Штирия (за 14 декабря 1583 следовало 25 декабря 1583)

Чешские земли Богемия и Моравия (за 6 января 1584 следовало 17 января 1584)

Рим, Ватикан, другие итальянские государства (за 4 октября 1582 следовало 15 октября 1582)

Центральные провинции Франции (за 9 декабря 1582 следовало 20 декабря 1582)

Германские земли, мелкие княжества (католические) – различные даты в 1583-1585 годах

Королевство Венгрия (за 21 октября 1587 следовало 1 ноября 1587)

Голландские провинции Зеландия, Брабант и “Генеральные Штаты” (за 14 декабря 1582 следовало 25 декабря 1582), Лимбург и южные провинции (в настоящее время Бельгия) (за 20 декабря 1582 следовало 31 декабря 1582)

Королевство Люксембург (за 14 декабря 1582 следовало 25 декабря 1582)

Польша (за 4 октября 1582 следовало 15 октября 1582)

Португалия (за 4 октября 1582 следовало 15 октября 1582)

Испания (за 4 октября 1582 следовало 15 октября 1582)

Швейцария, кантоны Люцерн, Ури, Швиц, Цуг, Фрайбург, Золотурн (за 11 января 1584 следовало 22 января 1584)

В 17 веке перешли на Григорианский календарь:

Пруссия (за 22 августа 1610 следовало 2 сентября 1610 )

Швейцария, кантон Вале (за 28 февраля 1655 следовало 11 марта 1655)

Швейцария, кантон Вале (за 28 февраля 1655 следовало 11 марта 1655) Французская земля Эльзас (за 5 февраля 1682 следовало 16 февраля 1682)

Страсбург (февраль 1682)

В 18 веке перешли на Григорианский календарь:

Дания, включая Норвегию (за 18 февраля 1700 следовало 1 марта 1700)

Германские земли, протестантские государства (за 18 февраля 1700 следовало 1 марта 1700)

Голландские провинции: Гронинген (за 31 декабря 1700 следовало 12 января 1701), Гелдерланд (за 30 июня 1700 следовало 12 июля 1700), Утрехт и Оверюссель (за 30 ноября 1700 следовало 12 декабря 1700), Фрисланд (за 31 декабря 1700 следовало 12 января 1701), Дрент (за 30 апреля 1701 следовало 12 мая 1701)

Швейцария (Цюрих, Берн, Базель, Женева) (за 31 декабря 1700 следовало 12 января 1701)

Великобритания и доминионы (за 2 сентября 1752 следовало 14 сентября 1752)

Швеция, включая Финляндию (за 17 февраля 1753 следовало 1 марта 1753)

Герцогство Лотарингия (за 16 февраля 1760 следовало 28 февраля 1760)

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Швеция 1687 год

В Швеции переход происходил очень любопытно.

Швеция решила постепенно перейти от юлианского к григорианскому календарю, не вводя високосных годов с 1700 по 1740-й гг.

Таким образом 11 лишних дней должны были быть исключены, и 1 марта 1740 переход на григорианский календарь должен был быть завершен. (Однако в этот промежуток календарь в Швеции не совпадал бы ни с одним календарем!)

Таким образом, 1700 год (который в юлианском календаре был високосным) в Швеции не был високосным. Однако, по ошибке 1704 и 1708 стали високосными годами. Это привело к потере синхронизации как с юлианским, так и с григорианским календарями, и было решено вернуться к юлианскому календарю. Для этого в 1712 году был добавлен лишний день, и этот год стал двойным високосным годом! Таким образом, в 1712 году в Швеции в феврале было 30 дней.

Позднее, в 1753 г., Швеция перешла на григорианский календарь, пропустив 11 дней, как и другие страны.

В 20 веке на Григорианский календарь перешли:

Албания (декабрь 1912),

Болгария (1916),

Россия (1918),

Эстония (1918),

Румыния (1919),

Югославия (1919),

Греция (1924),

Турция (1927).

Ну что, читатель, Вас ещё ничего не насторожило?

А я обратил внимание на два момента:

Страны и земли переходили на Григорианский календарь большими группами в 2 исторических периода с 1582 по 1587 годы (сразу после объявления реформы Папой Григорием XIII) и в период с 1700 по 1701 годы. Сразу возникает вопрос: как выстраивались деловые отношения между странами-соседями в условиях, когда более ста лет у них отличались даты? А может быть всё было проще – 1582 (i582) год у католиков был 1700-м годом у протестантов (т.е. были 2-е разные системы летоисчисления) и страны переходили на новый календарь одновременно?

В 1700 году царь Пётр Алексеевич проводит календарную реформу в России. < ![CDATA[ ]]> После 31 декабря 7208 года по календарю от Сотворения Мира наступает 1 января по календарю от Рождества Христова. < ![CDATA[]]> Но, < ![CDATA[ ]]> как нам говорят историки < ![CDATA[]]> , это переход на Юлианский календарь!

И что получается? Все наши западноевропейские соседи перешли или переходят на Григорианский, а царь-реформатор, активно выстраивающий торговые, дипломатические и культурные связи со странами западной Европы, решительно меняющий отношение светской власти с церковью, ЗАЧЕМ-ТО переходит на морально устаревший Юлианский календарь…

Может всё-таки дело в том, что историки нас вводят в заблуждение? Может быть Пётр Первый вводит в России в 1700 году именно Григорианский календарь?

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Это же логично – перейти на единую календарную систему со всеми христианскими странами Европы. Особенно если учесть, что Албания, Болгария, Румыния, Югославия, Греция и Турция в те времена – это единое государство, – Оттоманская Порта (Турция). Преобладающая религия, в которой, – магометанство (ислам). Эти территории управляются не христианскими правителями и им переходить на календарь «от Рождества Христова» нет никакого интереса.

И вот тут возникает закономерный вопрос:

Если в России начали жить по Григорианскому календарю в 1700 году, то как возникла разница в 13 дней, которая была исправлена лишь в 1918 году?

Может быть в России, также, как и в Швеции, рассчитывали погасить разницу в датах между Юлианским и Григорианским календарями, за счёт исключения високосных дней в течение 40 лет, но не смогли исполнить это в течение намеченного срока и в конце концов вынуждены были использовать Юлианский календарь?

Или после реформы Петра произошла неизвестная нам контр-реформа календаря, в результате которой произошёл переход на Юлианский календарь?

А Вы что думаете?