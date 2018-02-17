Здания, занесенные грунтом. Часть 21
19:49. 17 февраля 2018 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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В этой части рекомендую ознакомиться с важной информацией и примерами на видео от западных наблюдателей: просто обывателей и ученых. Оказывается, в странах с частыми землетрясениями известен феномен liquefaction (сжижение почвы). Он приводит к просадке зданий, выходу водно-глинистых масс на поверхность, затоплению территорий. Эти механизмы могли быть причинами занесения старых зданий 19 в.
1.
Но в начале – еще несколько примеров и мыслей на эту тему:
Обсуждение темы потопа и занесенных глиной строений в западных ресурсах.
Западные исследователи тоже заинтересовались фактом занесенных строений. Приятно то, что ветка началась с указания этого видео, где автор Филипп Дружинин комментирует мою статью на английском.
***
Если предположить, что города специально засыпали доступным грунтом – глиной и супесью, то читатели предложили еще одну логичную версию: для чего это сделали (кроме поднятия уровня для предотвращения затопления в паводки в городах, стоящих у берегов рек).
jaguaroff_yc: Сравните ситуацию с Киевом в р-не Подола. Там тоже, между прочим, свирепствовала “моровая язва” в 1770г. Возможно, что стоит посмотреть на это с точки зрения санитарных мероприятий? Так сказать, проработать город/наличие засыпанных зданий/ наличие “чумы” в истории.
Возможная причина засыпки городов: глину пучит при ее промерзании. Это свойство воды расширяться при замерзании в лед. По-этому, как версия, что бы не промерз грунт ниже фундамента, что бы его не выдавило и стены не начали трескаться при этих подвижках – насыпали 1-3 м грунта для теплоизоляции. Следовательно в этой версии вывод такой: эти строения изначально были построены в ином климате, без таких суровых зим.
***
2. С-Петербург. Обратите внимание на правый нижний угол! Развалины, остатки строений?
***
***
Многие начинают думать, размышлять на эту тему. Чего советую официальным историкам. Недавно смотрел итальянский документальный фильм про древние строения Рима (шел на канале Эврика). Вот этот фильм:
Так в нем через практически каждые 5 мин. показывают древние дома, пристани, мозаичные полы, расположенные на глубине минус 2-3 этажа от современного уровня земли. Древнюю канализацию Рима (клоаку) сначала забыли, но в 16в. построили еще одну над ней и лишь в 19в. раскопали входы в нее. Как это понимать? И ведущий в фильме ни разу не задался вопросом: откуда столько глины, заваливший весь Рим? Культурные слои, ага! Современная р.Тибр не способен на такой катаклизм. Ведущий говорил про факт, что в Риме в пик его расцвета жило до 1 млн. жителей, но резко снизилось население в начале н.э. И вплоть до 19в. в нем уже жило всего 30 тыс. человек. Готовые пазлы даже в рамках одного фильма выдают! Но сложить – ума не хватает или смелости?
3. Пригороды Рима
***
Часто задают вопросы: ну, допустим, произошел катаклизм. И, возможно, повторно в 19в. Почему нет упоминаний и кому выгодно скрывать это? Ответы есть, но они спрятаны глубоко. Их нужно раскапывать, анализируя исторические процессы альтернативным взглядом. Учитывая интересы неких сил и, конечно, произошедший катаклизм.
Посмотрите этот ролик, оцените мысли, которые заложил в него автор:
Для тех, кто не поймет посыл, подсказки: кто и на чьи деньги начал отстраиваться, включая стройки на территории России во времена промышленной революции? На чьи капиталы строились и расцветали мануфактуры? Но не подумайте, что нужно всех «стричь под одну гребенку»! Всегда есть те, кто обладает информацией и те, кто не в теме.
Но процесс сокрытия начался раньше. Как минимум, с времен засилья немцев в академии наук при Екатерине. Или еще раньше, когда Русь (или княжества Московии) превратилась в Россию. Не в частности, а посмотрите на это глобально. Отчего могла произойти смута? Какие европейские династии стали править этой территорией позже. Засилье немцев, потом всего французского, графы Священной римской Империи, местное население отдано в крепостничество (производная рабства) и т.д. и т.п. И эти процессы продолжаются до сих пор. Думаю, если огласить и все переписать в истории с позиции произошедшего катаклизма – нарушится легитимность очень многого в прошлом с перетоком на настоящее.
***
А сейчас, предлагаю к изучению новую версию причин занесения старых строений. Рекомендую посмотреть все видеоролики ниже, они не столь длительные по времени. Но их изучение позволит сложить наиболее полную картину этого явления.
Alek Polek в комментарии к видео:
Лично пережил сильное землетрясение в Новой Зеландии в 2011 и был свидетелем явления которое называется разжижение грунтов или liquefaction. После землетряса жидкую глиноподобную субстанцию выперло наверх и многие районы города погрузились в глину, вернее глина залила всё и строения и машины. В некоторых местах высота заноса была до метра, потом выгребали весь город экскаваторами и над городом в течении года стоял пылевой белый туман.
Вот видео автора:
Там на 5.45 автор у друга во дворе и весь двор имеет глиняный занос на 20 сантиметров.
Такое явление также могло быть вызвано мощным взрывом, скажем ядерного боеприпаса, всё что нужно это создание сейсмических волн. Так что теория воронок, то бишь взрывов и последующего заноса поверхности глиной вполне объясняет утопленные города. И достроенные вторые этажи которые просто могли быть разрушенными в результате искусственных землетрясений, вызванных либо бомбардировками либо естественной сейсмической активностью на территории Евразии.
Подобных примеров, оказывается, много:
На этом видео, по всей видимости, выход грунтовых вод
4. Скрин с видео выше. Чем не грязевой вулкан в миниатюре. А полномасштабные грязевые вулканы мы видим в Африке и Аравии. Но геологи их почему-то выдают за магматические
Аналогичный пример в Японии, но в снятый в реальном времени.
Выход грязевых масс. Они и могли быть причиной занесения строений, построенных в начале 19в. Но есть еще один процесс…
Многие читатели, упорно доказывают, что здания могут погружаться в землю без деформаций фундамента и стен. Я с таким же упорством доказывал обратное. В настоящее время, в наших условиях и при настоящих грунтах – этого не может происходить. А если происходит (достаточно быстро), то приводит к разрушению строений.
Возможно, я ошибался. Эти видео объясняют процесс вероятного погружения:
Особенно эта аналогия:
Как думаете, накренится и разрушится ли старое здание, построенное на фундаменте из бутового камня на глине или просядет вертикально целиком?
Смотрите на ютубе по запросу: liquefaction (сжижение почвы)
5.
6. На западе этот эффект описан и смоделирован. Тяжелые предметы погружаются, легкие выталкиваются.
7.
8. Это не коммунальная авария. Это утонувший автомобиль в плывуне, который вышел на поверхность во время землетрясения.
9. При землетрясениях это явление масштабное. Видны выходы глинистых масс.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Современные здания, погруженные в грунт и опрокинутые во вовремя землетрясения
Кстати, образование дугообразных заливов тоже может быть связано с этим эффектом
Этот же эффект может объяснить ежегодное выталкивание камней на полях.
Нужна вибрация? Думаю, микровибрации различных частот и амплитуд всегда присутствуют в земной коре. От ближних и дальних землетрясений, от движения и порывов воздушных масс. Воздействие небольшое, но постоянное. Не исключаю, что оно раньше было больше по амплитуде (чаще и сильнее землетрясения, например). И до начала 20в. дома давали просадку. Почему не разрушались? Вопрос важный и на него смогут ответить лишь модели и расчеты физиков. Думаю, т.к. очень длительный процесс, деформации в фундаменте и стенах успевали перераспределиться.
Расчетам нужно заниматься именно физикам. Пока это все как версия. Смотрим дальше:
«Этот эксперимент воспроизводит условия, приводящие к сжижению почвы. В начале эксперимента прочность на сдвиг почвы достаточно велика, чтобы выдерживать вес предметов без разрушения. Однако по мере того, как дрожащий стол начинает вибрировать, создается избыточное давление в породе с водой, что приводит к уменьшению эффективных напряжений в почве, что приводит к его провалу и приводит к потере равновесие между почвой и предметами ».
Это часть Инициативы открытых образовательных ресурсов на факультете гражданского строительства Университета Аахена RWTH.
В этом видео говорится и про странные наводнения (в тех случаях, когда выпавшей воды с дождями гораздо меньше объема воды в самих наводнениях).
На основании этих фактов я делаю выводы, что дома, построенные на водонасыщенных глинистых грунтах (еще не расслоившихся, не просохших после потопа) – погружались в грунт, в особенности после землетрясений. Попадалось видео, как дом ушел в землю на несколько метров во время землетрясения в Японии. Но найти не удалось.
Эта новая версия разжижения почв не перечеркивает предыдущие версии пылевых бурь. А возможно, является причиной этих бурь и переноса пыли.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
В этой части рекомендую ознакомиться с важной информацией и примерами на видео от западных наблюдателей: просто обывателей и ученых. Оказывается, в странах с частыми землетрясениями известен феномен liquefaction (сжижение почвы). Он приводит к просадке зданий, выходу водно-глинистых масс на поверхность, затоплению территорий. Эти механизмы могли быть причинами занесения старых зданий 19 в.
1.
Но в начале – еще несколько примеров и мыслей на эту тему:
Обсуждение темы потопа и занесенных глиной строений в западных ресурсах.
Западные исследователи тоже заинтересовались фактом занесенных строений. Приятно то, что ветка началась с указания этого видео, где автор Филипп Дружинин комментирует мою статью на английском.
***
Если предположить, что города специально засыпали доступным грунтом – глиной и супесью, то читатели предложили еще одну логичную версию: для чего это сделали (кроме поднятия уровня для предотвращения затопления в паводки в городах, стоящих у берегов рек).
jaguaroff_yc: Сравните ситуацию с Киевом в р-не Подола. Там тоже, между прочим, свирепствовала “моровая язва” в 1770г. Возможно, что стоит посмотреть на это с точки зрения санитарных мероприятий? Так сказать, проработать город/наличие засыпанных зданий/ наличие “чумы” в истории.
Возможная причина засыпки городов: глину пучит при ее промерзании. Это свойство воды расширяться при замерзании в лед. По-этому, как версия, что бы не промерз грунт ниже фундамента, что бы его не выдавило и стены не начали трескаться при этих подвижках – насыпали 1-3 м грунта для теплоизоляции. Следовательно в этой версии вывод такой: эти строения изначально были построены в ином климате, без таких суровых зим.
***
2. С-Петербург. Обратите внимание на правый нижний угол! Развалины, остатки строений?
***
***
Многие начинают думать, размышлять на эту тему. Чего советую официальным историкам. Недавно смотрел итальянский документальный фильм про древние строения Рима (шел на канале Эврика). Вот этот фильм:
Так в нем через практически каждые 5 мин. показывают древние дома, пристани, мозаичные полы, расположенные на глубине минус 2-3 этажа от современного уровня земли. Древнюю канализацию Рима (клоаку) сначала забыли, но в 16в. построили еще одну над ней и лишь в 19в. раскопали входы в нее. Как это понимать? И ведущий в фильме ни разу не задался вопросом: откуда столько глины, заваливший весь Рим? Культурные слои, ага! Современная р.Тибр не способен на такой катаклизм. Ведущий говорил про факт, что в Риме в пик его расцвета жило до 1 млн. жителей, но резко снизилось население в начале н.э. И вплоть до 19в. в нем уже жило всего 30 тыс. человек. Готовые пазлы даже в рамках одного фильма выдают! Но сложить – ума не хватает или смелости?
3. Пригороды Рима
***
Часто задают вопросы: ну, допустим, произошел катаклизм. И, возможно, повторно в 19в. Почему нет упоминаний и кому выгодно скрывать это? Ответы есть, но они спрятаны глубоко. Их нужно раскапывать, анализируя исторические процессы альтернативным взглядом. Учитывая интересы неких сил и, конечно, произошедший катаклизм.
Посмотрите этот ролик, оцените мысли, которые заложил в него автор:
Для тех, кто не поймет посыл, подсказки: кто и на чьи деньги начал отстраиваться, включая стройки на территории России во времена промышленной революции? На чьи капиталы строились и расцветали мануфактуры? Но не подумайте, что нужно всех «стричь под одну гребенку»! Всегда есть те, кто обладает информацией и те, кто не в теме.
Но процесс сокрытия начался раньше. Как минимум, с времен засилья немцев в академии наук при Екатерине. Или еще раньше, когда Русь (или княжества Московии) превратилась в Россию. Не в частности, а посмотрите на это глобально. Отчего могла произойти смута? Какие европейские династии стали править этой территорией позже. Засилье немцев, потом всего французского, графы Священной римской Империи, местное население отдано в крепостничество (производная рабства) и т.д. и т.п. И эти процессы продолжаются до сих пор. Думаю, если огласить и все переписать в истории с позиции произошедшего катаклизма – нарушится легитимность очень многого в прошлом с перетоком на настоящее.
***
А сейчас, предлагаю к изучению новую версию причин занесения старых строений. Рекомендую посмотреть все видеоролики ниже, они не столь длительные по времени. Но их изучение позволит сложить наиболее полную картину этого явления.
Alek Polek в комментарии к видео:
Лично пережил сильное землетрясение в Новой Зеландии в 2011 и был свидетелем явления которое называется разжижение грунтов или liquefaction. После землетряса жидкую глиноподобную субстанцию выперло наверх и многие районы города погрузились в глину, вернее глина залила всё и строения и машины. В некоторых местах высота заноса была до метра, потом выгребали весь город экскаваторами и над городом в течении года стоял пылевой белый туман.
Вот видео автора:
Там на 5.45 автор у друга во дворе и весь двор имеет глиняный занос на 20 сантиметров.
Такое явление также могло быть вызвано мощным взрывом, скажем ядерного боеприпаса, всё что нужно это создание сейсмических волн. Так что теория воронок, то бишь взрывов и последующего заноса поверхности глиной вполне объясняет утопленные города. И достроенные вторые этажи которые просто могли быть разрушенными в результате искусственных землетрясений, вызванных либо бомбардировками либо естественной сейсмической активностью на территории Евразии.
Подобных примеров, оказывается, много:
На этом видео, по всей видимости, выход грунтовых вод
4. Скрин с видео выше. Чем не грязевой вулкан в миниатюре. А полномасштабные грязевые вулканы мы видим в Африке и Аравии. Но геологи их почему-то выдают за магматические
Аналогичный пример в Японии, но в снятый в реальном времени.
Выход грязевых масс. Они и могли быть причиной занесения строений, построенных в начале 19в. Но есть еще один процесс…
Многие читатели, упорно доказывают, что здания могут погружаться в землю без деформаций фундамента и стен. Я с таким же упорством доказывал обратное. В настоящее время, в наших условиях и при настоящих грунтах – этого не может происходить. А если происходит (достаточно быстро), то приводит к разрушению строений.
Возможно, я ошибался. Эти видео объясняют процесс вероятного погружения:
Особенно эта аналогия:
Как думаете, накренится и разрушится ли старое здание, построенное на фундаменте из бутового камня на глине или просядет вертикально целиком?
Смотрите на ютубе по запросу: liquefaction (сжижение почвы)
5.
6. На западе этот эффект описан и смоделирован. Тяжелые предметы погружаются, легкие выталкиваются.
7.
8. Это не коммунальная авария. Это утонувший автомобиль в плывуне, который вышел на поверхность во время землетрясения.
9. При землетрясениях это явление масштабное. Видны выходы глинистых масс.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Современные здания, погруженные в грунт и опрокинутые во вовремя землетрясения
Кстати, образование дугообразных заливов тоже может быть связано с этим эффектом
Этот же эффект может объяснить ежегодное выталкивание камней на полях.
Нужна вибрация? Думаю, микровибрации различных частот и амплитуд всегда присутствуют в земной коре. От ближних и дальних землетрясений, от движения и порывов воздушных масс. Воздействие небольшое, но постоянное. Не исключаю, что оно раньше было больше по амплитуде (чаще и сильнее землетрясения, например). И до начала 20в. дома давали просадку. Почему не разрушались? Вопрос важный и на него смогут ответить лишь модели и расчеты физиков. Думаю, т.к. очень длительный процесс, деформации в фундаменте и стенах успевали перераспределиться.
Расчетам нужно заниматься именно физикам. Пока это все как версия. Смотрим дальше:
«Этот эксперимент воспроизводит условия, приводящие к сжижению почвы. В начале эксперимента прочность на сдвиг почвы достаточно велика, чтобы выдерживать вес предметов без разрушения. Однако по мере того, как дрожащий стол начинает вибрировать, создается избыточное давление в породе с водой, что приводит к уменьшению эффективных напряжений в почве, что приводит к его провалу и приводит к потере равновесие между почвой и предметами ».
Это часть Инициативы открытых образовательных ресурсов на факультете гражданского строительства Университета Аахена RWTH.
В этом видео говорится и про странные наводнения (в тех случаях, когда выпавшей воды с дождями гораздо меньше объема воды в самих наводнениях).
На основании этих фактов я делаю выводы, что дома, построенные на водонасыщенных глинистых грунтах (еще не расслоившихся, не просохших после потопа) – погружались в грунт, в особенности после землетрясений. Попадалось видео, как дом ушел в землю на несколько метров во время землетрясения в Японии. Но найти не удалось.
Эта новая версия разжижения почв не перечеркивает предыдущие версии пылевых бурь. А возможно, является причиной этих бурь и переноса пыли.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com