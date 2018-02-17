Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2018

15:44. 17 февраля 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Силы ДНР взяли в плен украинского диверсанта

ВАЖНО: Силы ДНР взяли в плен украинского диверсанта | Русская весна

Украинская диверсионно-разведывательная группа минувшей ночью провела неудачную попытку боевой вылазки к позициям ДНР на севере от Донецка, в результате потеряла четверых диверсантов убитыми и ранеными, еще один был взят в плен.

Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Республики Даниил Безсонов.

«Сегодня ночью украинские оккупанты предприняли очередную вылазку диверсионно-террористической группы.

Так, с позиций в районе Песок (к северу от Донецка — прим. ред.) группа украинских боевиков из 57-q отдельной мотопехотной бригады под командованием военного преступника Головашенко, в количестве восьми человек, пыталась провести боевую вылазку», — отметил Безсонов.

По его словам, благодаря бдительности республиканских военных украинская ДРГ была остановлена на подступах к позициям ДНР.

«Ведением огня из стрелкового оружия уничтожены не менее двух украинских боевиков, двое ранены. Один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — подчеркнул начальник пресс-службы.

Безсонов добавил, что пленный уже успел рассказать о крайне негативном отношении к карателям со стороны мирного населения, в связи с преступностью в рядах ВСУ, а также о недовольстве самих военнослужащих украинскими властями.

Читайте также: Откуда танки у ДНР? Репортаж из расположения танкового батальона (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения 17 февраля 2018

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Жители Донбасса: к войне привыкнуть не возможно

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Заявление Хуга в Луганске

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Денис Пушилин: Нельзя допустить новой эскалации, она приведет к большим жертвам

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... временном убежище», — вспоминает Олег. 2 февраля 2017 года супругам позвонили из... группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним....info ЛНР: сводка за сутки с 21 на 22 февраля Видео от...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
....Сергей Зверь.Начиная с февраля 2017 года в районе ...72. В частности, 20 февраля во время следования на ...ранения. А в конце февраля этого же года в результате... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...которые было подписаны еще в феврале, но ситуация не поменялась, ...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на...подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года стороны обязаны...может поехать прямо в ополчение со мной. Это ...пунктов комплекса мер от 12 февраля. К оглавлению | Источник:...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической... тяжко, помните, как в феврале днем в поселке Опытное на...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
....info Сводка МО ДНР за 12 февраля Сводка МО ДНР за 12 февраля К... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>