Украинская диверсионно-разведывательная группа минувшей ночью провела неудачную попытку боевой вылазки к позициям ДНР на севере от Донецка, в результате потеряла четверых диверсантов убитыми и ранеными, еще один был взят в плен.

Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Республики Даниил Безсонов.

«Сегодня ночью украинские оккупанты предприняли очередную вылазку диверсионно-террористической группы.

Так, с позиций в районе Песок (к северу от Донецка — прим. ред.) группа украинских боевиков из 57-q отдельной мотопехотной бригады под командованием военного преступника Головашенко, в количестве восьми человек, пыталась провести боевую вылазку», — отметил Безсонов.

По его словам, благодаря бдительности республиканских военных украинская ДРГ была остановлена на подступах к позициям ДНР.

«Ведением огня из стрелкового оружия уничтожены не менее двух украинских боевиков, двое ранены. Один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — подчеркнул начальник пресс-службы.

Безсонов добавил, что пленный уже успел рассказать о крайне негативном отношении к карателям со стороны мирного населения, в связи с преступностью в рядах ВСУ, а также о недовольстве самих военнослужащих украинскими властями.

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