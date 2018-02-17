Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2018
- 14:41 ВАЖНО: Силы ДНР взяли в плен украинского диверсанта.
- 14:00 Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения 17 февраля 2018.
- 10:43 Жители Донбасса: к войне привыкнуть не возможно.
- Вчера 22:51 Заявление Хуга в Луганске.
- Вчера 20:53 Денис Пушилин: Нельзя допустить новой эскалации, она приведет к большим жертвам.
ВАЖНО: Силы ДНР взяли в плен украинского диверсанта
Украинская диверсионно-разведывательная группа минувшей ночью провела неудачную попытку боевой вылазки к позициям ДНР на севере от Донецка, в результате потеряла четверых диверсантов убитыми и ранеными, еще один был взят в плен.
Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Республики Даниил Безсонов.
«Сегодня ночью украинские оккупанты предприняли очередную вылазку диверсионно-террористической группы.
Так, с позиций в районе Песок (к северу от Донецка — прим. ред.) группа украинских боевиков из 57-q отдельной мотопехотной бригады под командованием военного преступника Головашенко, в количестве восьми человек, пыталась провести боевую вылазку», — отметил Безсонов.
По его словам, благодаря бдительности республиканских военных украинская ДРГ была остановлена на подступах к позициям ДНР.
«Ведением огня из стрелкового оружия уничтожены не менее двух украинских боевиков, двое ранены. Один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — подчеркнул начальник пресс-службы.
Безсонов добавил, что пленный уже успел рассказать о крайне негативном отношении к карателям со стороны мирного населения, в связи с преступностью в рядах ВСУ, а также о недовольстве самих военнослужащих украинскими властями.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения 17 февраля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жители Донбасса: к войне привыкнуть не возможно
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Заявление Хуга в Луганске
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Денис Пушилин: Нельзя допустить новой эскалации, она приведет к большим жертвам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com