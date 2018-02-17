Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2018
- 14:23 Без силовых действий России решить проблему в Сирии невозможно – Михаил Ошеров.
- 08:32 В Черное море вошел эсминец ВМС США, наносивший ракетные удары по Сирии (+ФОТО).
- 07:30 ВАЖНО: «Аль-Каида», «Белые каски» и CNN начали подготовку нападения НАТО на Сирию.
- 05:30 Агрессия Израиля против Сирии: Когда дипломатам лучше молчать.
- 01:19 Лавров прокомментировал планы США остаться в Сирии.
- 00:51 Африн. 16.02.2018.
- 00:34 «Спасибо Россия!» Миссия российских военных на юге Сирии (ФОТО).
- Вчера 22:28 Они наёмники? — о погибших в Сирии русских бойцах.
- Вчера 20:48 СРОЧНО: Боевики готовят новую химатаку, чтобы обвинить Асада.
Без силовых действий России решить проблему в Сирии невозможно – Михаил Ошеров
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В Черное море вошел эсминец ВМС США, наносивший ракетные удары по Сирии (+ФОТО)
Ракетный эсминец ВМС США «Росс» (USS Ross (DDG 71)) в пятницу вечером под покровом темноты вошел в акваторию Черного моря.
Фотографии его прохождения через пролив Босфор (см. ниже) публикуют местные информационные порталы.
Американский боевой корабль противоракетной обороны системы «Иджис», на борту которого помимо ракет-перехватчиков «Стандарт-2» также имеется по меньшей мере 56 крылатых ракет «Томагавк», в настоящее время идет в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.
Эсминец «Росс», который ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море, в апреле прошлого года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
«Росс» наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Дональд Кук» и «Портер», также оснащенными системой ПРО «Иджис», которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Днем ранее, в пятницу, акваторию Черного моря после 17-тидневного пребывания покинул флагман 2-й натовской постоянной военно-морской группы (SNMG2) британский ракетный эсминец «Данкан».
В ходе пребывания в Черном море корабли группы, в которую помимо эсминца «Данкан» входят также турецкий фрегат «Газиантеп» и румынский фрегат «Король Фердинанд», провели учения, во время которых, по сообщению ВМС Румынии, отрабатывались операции по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Натовские корабли также заходили с визитами в румынский порт Констанца и болгарский Варна.
По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО (MАRCOM), за действиями кораблей альянса в Черном море на разных этапах вели наблюдение российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».
После начала кризиса на Донбассе в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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ВАЖНО: «Аль-Каида», «Белые каски» и CNN начали подготовку нападения НАТО на Сирию
Боевики «Аль-Каиды», «Белые каски» и западная пресса начали подготавливать новую агрессию НАТО против Сирии.
Об этом пишет издание arabiareports.com.
15 февраля боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) доставили отравляющие вещества в населённый пункт Кминас в провинции Идлиб.
Таким образом, в ближайшее время ожидается проведение химической атаки против мирных жителей.
Кроме того, возможно появление провокационных видеороликов в сети Интернет с обвинением правительственных войск в применении химического оружия. Ранее уже сообщалось о прибытии репортёров канала CNN в населённый пункт Серакаб с аналогичной задачей.
Целью боевиков является создание так называемых неопровержимых доказательств применения химического оружия Дамаском для широкомасштабного вмешательства коалиции, возглавляемой США, в сирийский конфликт.
Примечательно, что эти события последовали за сообщением президента Франции Эммануэля Макрона о готовности его страны нанести удары по объектам в Сирии, которое было озвучено 13 февраля.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Агрессия Израиля против Сирии: Когда дипломатам лучше молчать
В последнее время в связи с продолжающейся агрессией государства Израиль против Сирийской Арабской республики обострились и российско-израильские отношения.
После размещения на территории Сирии российских войск и систем ПВО, после создания единой российско-сирийской системы управления объединёнными силами ПВО, любая агрессия государства Израиль против Сирии и сирийских систем ПВО является, фактически, также агрессией против России.
Российские военные подразделения и советники находятся на территории Сирии на основании действующего договора о Дружбе и сотрудничестве, который подразумевает совместные военные действия в случае агрессии против одной из сторон договора.
Сирийская арабская республика и государство Израиль находятся в состоянии войны. Между этими государствами действует перемирие, заключённое в начале 1970-х годов и постоянно, в одностороннем порядке, нарушаемое государством Израиль.
В последние годы, месяцы, и особенно в последние недели государство Израиль постоянно осуществляет акты агрессии против Сирийской Арабской республики, совершая авиационные налёты и обстрелы крылатыми ракетами с воздушной территории Ливана и Сирии объектов на территории Сирийской арабской республики.
В ходе этих налётов могли пострадать российские офицеры и солдаты, находящиеся на территории Сирии.
В последние месяцы возрождённые силы сирийских подразделений ПВО стали оказывать всё большее сопротивление израильской агрессии, отгоняя прицельным ракетным огнём израильские самолёты.
В результате действий сирийских сил ПВО 10 февраля этого года, впервые с 1986-го года, ими был сбит израильский самолёт F-16. Самолёт был сбит над сирийской территорией — над незаконно оккупированными Израилем сирийскими Голанскими высотами и, соответственно, государство Израиль не может обратиться в международные организации с жалобой на Сирийскую арабскую республику, так как, в соответствии с международными соглашениями, самолёт был сбит над сирийской территорией и, соответственно, его нахождение там является актом международной агрессии и нарушением условий перемирия между Сирийской арабской республикой и государством Израиль.
С другой стороны, Ливан обратился в международные организации с жалобой на государство Израиль, постоянно нарушающее воздушный суверенитет Ливанской республики.
По итогам отражённой Сирией 10 февраля 2018-го года израильской агрессии впервые за много лет Министерство иностранных дел России выступило со следующим заявлением:
Об израильских ударах по Сирии
По поступающей информации, в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе САР. Потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются. Как явствует из сообщений, один военный израильский самолет был подбит в районе Голанских высот.
В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны.
Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».
Вместе с другими официальными заявлениями Министерства иностранных дел Российской Федерации по сирийскому конфликту, а также вместе с действиями российских вооружённых сил на территории Сирийской арабской республики, официальная позиция России по сирийскому вопросу и по вопросу российско-израильских отношений вполне понятна.
Я оставляю за скобками израильские попытки повлиять на позицию России, постоянные попытки премьер-министра государства Израиль о чём-либо лично договориться с президентом России Владимиром Путиным в ходе личных встреч и большого количества телефонных звонков из Израиля. Я оставляю за скобками израильскую паранойю в отношении Ирана.
Нужно понимать, что государство Израиль не сможет далее военным способом противостоять усилению и укреплению позиций Ирана в Сирии и «Хизбаллы» в Ливане.
Нужно понимать, что сирийское и ливанское правительства вправе принимать любые решения о размещении на своей территории военных подразделений других государств, и это не может быть ни поводом, ни оправданием для вооружённой агрессии.
Нужно понимать, что Россия до сегодняшнего дня не вмешивалась в израильско-сирийский конфликт, не выполняя тем самым сирийско-российский договор о дружбе и сотрудничестве, в котором ясно и недвусмысленно сказано об обязанностях сторон совместно отражать внешнюю агрессию при нападении на одну из сторон.
Тем не менее Министерство иностранных дел России высказалось и сформулировало позицию России по поводу израильской агрессии против Сирии.
Но, возможно, не все сотрудники Министерства иностранных дел России понимают позицию своего министерства и национальные интересы своей страны. Во вчерашнем интервью израильскому англоязычному средству массовой информации TheTimesofIsrael заместитель посла Российской федерации в государстве Израиль г-н Фролов сделал заявления, некоторые из которых скорее подобали бы быть сделанными послу государства Израиль в России, а не одному из дипломатических представителей России в Израиле.
В частности, господин Фролов заявил следующее:
«In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side», — Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.
Или по-русски: «В случае агрессии против Израиля не только Соединенные Штаты будут стоять на стороне Израиля, Россия тоже будет на стороне Израиля».
На основании чего сделал это заявление г-н Фролов? Между Россией и Израилем нет никаких договорённостей и соглашений о взаимопомощи и военно-техническом сотрудничестве.
Государство Израиль ведёт открытую войну против союзника России — против Сирийской арабской республики. В любой момент на территории Сирии от израильских авиаударов по вине государства Израиль могут погибнуть российские солдаты и офицеры, Министерство иностранных дел России делает официальное заявление, но официальный представитель России в Израиле почему-то считает иначе и делает от своего имени и, фактически от имени России, заявления, противоречащие позиции России и не соответствующие национальным интересам России.
Почему Россия должна бросить всё и вместе со своим геополитическим противником — Соединёнными Штатами Америки защищать государство Израиль, чьи национальные интересы в регионе полностью противоречат национальным интересам России на Ближнем Востоке, — оставляю эту идею на совесть и разумение этого человека.
Также г-н Фролов в этом интервью произнёс следующие фразы, которые являются не простыми дипломатическими формулировками, но, скорее всего, личной позицией г-на Фролова.
«We certainly support Israel’s right to defend itself, and the actions of Israeli pilots were entirely correct», — he said of Saturday’s flareup in the north, during which an Israeli fighter jet was shot down by a Syrian anti-aircraft battery and two pilots were injured.
«We certainly regret that in this incident two Israeli pilots were injured», — Frolov said. «On behalf of the Russian embassy I am wishing a speedy recovery to the wounded pilots».
«Мы, конечно, поддерживаем право Израиля на самооборону, и действия израильских пилотов были абсолютно правильными», — сказал он о субботнем налете на севере, во время которого израильский истребитель был сбит сирийской зенитной батареей и два пилота получили ранения.
«Мы, конечно, сожалеем, что в этом инциденте два израильских пилота получили ранения», — сказал Фролов. «От имени российского посольства желаю скорейшего выздоровления раненым летчикам».
Поддержка права агрессора на оборону? Без контекста продолжающейся агрессии государства Израиль против Сирийской арабской республики эта фраза является открытой поддержкой агрессивных действий государства Израиль.
Заметим, что во всём этом большом интервью г-н Фролов не произнёс ни одного слова, осуждающего агрессию государства Израиль против Сирии. Он произнёс только дежурную фразу о праве Сирии на самооборону.
Я надеюсь, что Министерство иностранных дел России в связи с этими высказываниями своего представителя в Израиле каким-то образом исправит эту ситуацию, дезавуирует высказывания г-на Фролова и рассмотрит вопрос о его дальнейшей работе в качестве одного из дипломатических представителей России в других странах и в Министерстве иностранных дел вообще.
Дипломат, говорящий от имени своей страны, не должен озвучивать свои личные желания и желания руководства страны пребывания, но в первую очередь должен отстаивать интересы своей собственной страны и её союзников. Сейчас в российском посольстве в Израиле нужны люди, отстаивающие национальные интересы России, а не национальные интересы Израиля в России.
Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
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Лавров прокомментировал планы США остаться в Сирии
Намерение США остаться в Сирии после победы над террористами ИГИЛ является очередным проявлением недоговороспособности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Евроньюс».
«Тем не менее, диалог с американцами по Сирии идет достаточно прагматично. Мы все-таки пытаемся их (США — прим. ред.) вразумить насчет того, что их прежние клятвенные заверения о том, что они находятся в Сирии исключительно для борьбы с ИГИЛ* должны оставаться в силе.
Потому что уже вопреки тому, о чем мне говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, они заявляют, что будут находиться в Сирии не только до тех пор, пока последний игиловец не будет там уничтожен или изгнан оттуда, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, пока он не завершится политическим переходом (такой эвфемизм смены режима), результаты которого будут Америку устраивать. Это уже очередное проявление недоговороспособности, которое мы многократно за последние пару десятков лет видели со стороны США и их западных партнеров», — заявил Лавров.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Африн. 16.02.2018
Коротко по Африну.
1. Сообщается, что в Африн прибыли сирийские подразделения разведки. Что имеют ввиду – армейцев, ВВС или мухабарат, не уточняют. Вход САА в Африн возможен в течении 1-2 дней. На первом этапе, САА может ввести несколько сотен бойцов САА и ополченцев NDF для демонстрации флага.
2. Сирийские источники указывают на то, что сделка в Таль-Рифате была заключена (хотя подробностей об обязательствах сторон нет до сих пор), и Африн так или иначе будет находиться под защитой САА. Заявляется о некоем "совместном управлении Африном". Компромисс может заключаться в том, что курды сдадут все тяжелое вооружение, а им оставят стрелковое оружие.
3. Все это называют реализацией изначальной сделки России и Турции, в которой Асад должен получить Африн, а Эрдоган прекращение любой поддержки РПК из Африна и ослабление/ликвидацию PYD/YPG в Африне (которая может быть для порядка переоформлена под местную милицию, как это было сделано в некоторых бывших "зеленых" анклавах).
4. Ключевой вопрос в том, на каких условиях будет прекращена операция "Оливковая ветвь", ибо просто ввод сирийских войск не решает проблему Эрдогана, которому надо объявить о победе в Африне, для чего должны последовать действия указывающие на ослабление курдских военно-политических структур в кантоне и их попадание в зависимость от Асада.
5. Есть еще интересный момент, ряд сирийских источников указывают на то, что крупные силы SDF придерживаются в районе Манбиджа и не посылаются в Африн, потому что кантон американцы уже списали и готовят силы на случай операции турецкой армии в районе Манбиджа.
6. Стоит отметить, что вчера Турция и США выпустили совместное заявление в поддержку территориальной целостности Сирии. Помимо прочего США в очередной раз пообещали сократить поставки вооружений курдам (прошлый раз они уже обманули Эрдогана). Налицо попытки Вашингтона не доводить до разрыва с Турцией, что конечно делает курдов более сговорчивыми.
7. Несмотря на попытки Тиллерсона в обмен на некоторые уступки со стороны США по курдскому вопросу уговорить Эрдогана отказаться от покупки С-400, Эрдоган продолжил настаивать на том, что Турция сама позаботится о вопросах своей безопасности и если понадобится, будет закупать оружие в том числе и в России.
В общем, посмотрим – если договоренность будет реализована, то конфликт в Африне через некоторое время прекратится. Если же нет, возня в горах продлится еще месяц или более.
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«Спасибо Россия!» Миссия российских военных на юге Сирии (ФОТО)
Центром по примирению враждующих сторон в населённом пункте Кум-Мхэрис сирийской провинции (Дераа) Деръа была проведена очередная гуманитарная акция.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Населению было передано 445 продуктовых наборов общим весом почти 2 тонны. Жители сирийской глубинки получили рис, муку, сахар, мясные консервы.
В медицинском пункте военным врачом были осмотрены и получили необходимую помощь 92 человека, в том числе 41 ребенок.
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Они наёмники? — о погибших в Сирии русских бойцах
Вчера МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян в ходе авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор, жители Донбасса в озвученную цифру потерь не входят. Эта трагедия вызвала ожесточенные споры в СМИ и соцсетях. Депутат последней легитимной Верховной рады и экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал происходящее.
У меня погибли знакомые в Сирии. Не хотел писать об этом. Идёт война, а я уверен в том, что против России сейчас идёт война по всем фронтам, и во время войны надо аккуратно говорить о потерях. По той же причине не буду говорить (можете не спрашивать), сколько наших погибло в том бою. Не буду говорить, не потому что не знаю.
Я пишу потому, что меня переполняет чувство гадливости к сытым экспертам, которые сейчас на разных каналах говорят о том, что «погибли — ну и что». Что, мол, они были наемниками. Они получали деньги за свою работу и знали, на что шли.
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Дорогие мои. Я знаю, как ребята попали в Сирию. Я знаю, с каким невеселым настроением мои знакомые с Донбасса после заключения Минских соглашений летели в Сирию. Поверьте мне, летели они туда не за «длинным рублем». Они, возможно, не разбираются в большой политике, но они Родину поехали защищать туда, где им сказали для страны нужнее. И не надо их сравнивать с американскими ЧВК. Спецы знают, сколько получают у них сотрудники частных военных компаний. Их солдат в ЧВК за день участия в военных действиях получает больше, чем наши за месяц, а то и два. Запомните раз и навсегда. Отнеситесь к этому как к факту.
Наши воюют не за деньги. Погибли русские парни, а про них говорят — наемники! Неважно, откуда они родом — с Украины, Донбасса или России. Они русские. По духу — русские, независимо от места рождения.
Благодарите таких ребят за то, что они есть. Именно благодаря таким, как они, страна пока не рассыпалась. Именно они обеспечивают нам всем, включая этих экспертов, которые умничают о наемниках, политикам, чиновникам, олигархам условно сытую и спокойную жизнь. Обеспечивают жизнь и тем, кто сейчас говорит: «зачем они туда поехали?». Солдат не должен обсуждать приказы. Поступил приказ — в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они — солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги. Горе стране, если не останется тех, кто готов выполнить такой приказ.
Скорблю о погибших вместе с их товарищами и родными. Раненым скорейшего выздоровления!
Олег Царёв
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: Боевики готовят новую химатаку, чтобы обвинить Асада
Сирийские спецслужбы подтвердили информацию российского Центра по примирению враждующих сторон о готовящейся террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» провокации с применением химического оружия в провинции Идлиб.
Об этом «Русской Весне» сообщил источник в органах госбезопасности САР.
По данным сирийского Мухабарата, 15 февраля 2017 г. боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* в населенный пункт Кминас, расположенный в 6 км юго-восточнее города Идлиб, на нескольких грузовиках были доставлены отравляющие вещества.
Ранее российским офицерам из Цента примирения стало известно, что террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) при участии «Белых касок» готовится новая провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Идлиб.
12 февраля местный житель сообщил военнослужащим о фактах готовящейся провокации с использованием химического оружия и последующей трансляцией в эфирах иностранных телеканалов. Очевидец уточнил, что ранее в этот же день члены сирийской «Аль-Каиды» на 3-х машинах завезли в город Серакаб свыше 20-ти баллонов с хлором, а также средства индивидуальной защиты.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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