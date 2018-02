Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2018

В последнее время в связи с продолжающейся агрессией государства Израиль против Сирийской Арабской республики обострились и российско-израильские отношения.

После размещения на территории Сирии российских войск и систем ПВО, после создания единой российско-сирийской системы управления объединёнными силами ПВО, любая агрессия государства Израиль против Сирии и сирийских систем ПВО является, фактически, также агрессией против России.

Российские военные подразделения и советники находятся на территории Сирии на основании действующего договора о Дружбе и сотрудничестве, который подразумевает совместные военные действия в случае агрессии против одной из сторон договора.

Сирийская арабская республика и государство Израиль находятся в состоянии войны. Между этими государствами действует перемирие, заключённое в начале 1970-х годов и постоянно, в одностороннем порядке, нарушаемое государством Израиль.

В последние годы, месяцы, и особенно в последние недели государство Израиль постоянно осуществляет акты агрессии против Сирийской Арабской республики, совершая авиационные налёты и обстрелы крылатыми ракетами с воздушной территории Ливана и Сирии объектов на территории Сирийской арабской республики.

В ходе этих налётов могли пострадать российские офицеры и солдаты, находящиеся на территории Сирии.

В последние месяцы возрождённые силы сирийских подразделений ПВО стали оказывать всё большее сопротивление израильской агрессии, отгоняя прицельным ракетным огнём израильские самолёты.

В результате действий сирийских сил ПВО 10 февраля этого года, впервые с 1986-го года, ими был сбит израильский самолёт F-16. Самолёт был сбит над сирийской территорией — над незаконно оккупированными Израилем сирийскими Голанскими высотами и, соответственно, государство Израиль не может обратиться в международные организации с жалобой на Сирийскую арабскую республику, так как, в соответствии с международными соглашениями, самолёт был сбит над сирийской территорией и, соответственно, его нахождение там является актом международной агрессии и нарушением условий перемирия между Сирийской арабской республикой и государством Израиль.

С другой стороны, Ливан обратился в международные организации с жалобой на государство Израиль, постоянно нарушающее воздушный суверенитет Ливанской республики.

По итогам отражённой Сирией 10 февраля 2018-го года израильской агрессии впервые за много лет Министерство иностранных дел России выступило со следующим заявлением:

Об израильских ударах по Сирии

По поступающей информации, в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе САР. Потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются. Как явствует из сообщений, один военный израильский самолет был подбит в районе Голанских высот.

В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны.

Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».

Вместе с другими официальными заявлениями Министерства иностранных дел Российской Федерации по сирийскому конфликту, а также вместе с действиями российских вооружённых сил на территории Сирийской арабской республики, официальная позиция России по сирийскому вопросу и по вопросу российско-израильских отношений вполне понятна.

Я оставляю за скобками израильские попытки повлиять на позицию России, постоянные попытки премьер-министра государства Израиль о чём-либо лично договориться с президентом России Владимиром Путиным в ходе личных встреч и большого количества телефонных звонков из Израиля. Я оставляю за скобками израильскую паранойю в отношении Ирана.

Нужно понимать, что государство Израиль не сможет далее военным способом противостоять усилению и укреплению позиций Ирана в Сирии и «Хизбаллы» в Ливане.

Нужно понимать, что сирийское и ливанское правительства вправе принимать любые решения о размещении на своей территории военных подразделений других государств, и это не может быть ни поводом, ни оправданием для вооружённой агрессии.

Нужно понимать, что Россия до сегодняшнего дня не вмешивалась в израильско-сирийский конфликт, не выполняя тем самым сирийско-российский договор о дружбе и сотрудничестве, в котором ясно и недвусмысленно сказано об обязанностях сторон совместно отражать внешнюю агрессию при нападении на одну из сторон.

Тем не менее Министерство иностранных дел России высказалось и сформулировало позицию России по поводу израильской агрессии против Сирии.

Но, возможно, не все сотрудники Министерства иностранных дел России понимают позицию своего министерства и национальные интересы своей страны. Во вчерашнем интервью израильскому англоязычному средству массовой информации TheTimesofIsrael заместитель посла Российской федерации в государстве Израиль г-н Фролов сделал заявления, некоторые из которых скорее подобали бы быть сделанными послу государства Израиль в России, а не одному из дипломатических представителей России в Израиле.

В частности, господин Фролов заявил следующее:

«In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side», — Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.

Или по-русски: «В случае агрессии против Израиля не только Соединенные Штаты будут стоять на стороне Израиля, Россия тоже будет на стороне Израиля».

На основании чего сделал это заявление г-н Фролов? Между Россией и Израилем нет никаких договорённостей и соглашений о взаимопомощи и военно-техническом сотрудничестве.

Государство Израиль ведёт открытую войну против союзника России — против Сирийской арабской республики. В любой момент на территории Сирии от израильских авиаударов по вине государства Израиль могут погибнуть российские солдаты и офицеры, Министерство иностранных дел России делает официальное заявление, но официальный представитель России в Израиле почему-то считает иначе и делает от своего имени и, фактически от имени России, заявления, противоречащие позиции России и не соответствующие национальным интересам России.

Почему Россия должна бросить всё и вместе со своим геополитическим противником — Соединёнными Штатами Америки защищать государство Израиль, чьи национальные интересы в регионе полностью противоречат национальным интересам России на Ближнем Востоке, — оставляю эту идею на совесть и разумение этого человека.

Также г-н Фролов в этом интервью произнёс следующие фразы, которые являются не простыми дипломатическими формулировками, но, скорее всего, личной позицией г-на Фролова.

«We certainly support Israel’s right to defend itself, and the actions of Israeli pilots were entirely correct», — he said of Saturday’s flareup in the north, during which an Israeli fighter jet was shot down by a Syrian anti-aircraft battery and two pilots were injured.

«We certainly regret that in this incident two Israeli pilots were injured», — Frolov said. «On behalf of the Russian embassy I am wishing a speedy recovery to the wounded pilots».

«Мы, конечно, поддерживаем право Израиля на самооборону, и действия израильских пилотов были абсолютно правильными», — сказал он о субботнем налете на севере, во время которого израильский истребитель был сбит сирийской зенитной батареей и два пилота получили ранения.

«Мы, конечно, сожалеем, что в этом инциденте два израильских пилота получили ранения», — сказал Фролов. «От имени российского посольства желаю скорейшего выздоровления раненым летчикам».

Поддержка права агрессора на оборону? Без контекста продолжающейся агрессии государства Израиль против Сирийской арабской республики эта фраза является открытой поддержкой агрессивных действий государства Израиль.

Заметим, что во всём этом большом интервью г-н Фролов не произнёс ни одного слова, осуждающего агрессию государства Израиль против Сирии. Он произнёс только дежурную фразу о праве Сирии на самооборону.

Я надеюсь, что Министерство иностранных дел России в связи с этими высказываниями своего представителя в Израиле каким-то образом исправит эту ситуацию, дезавуирует высказывания г-на Фролова и рассмотрит вопрос о его дальнейшей работе в качестве одного из дипломатических представителей России в других странах и в Министерстве иностранных дел вообще.

Дипломат, говорящий от имени своей страны, не должен озвучивать свои личные желания и желания руководства страны пребывания, но в первую очередь должен отстаивать интересы своей собственной страны и её союзников. Сейчас в российском посольстве в Израиле нужны люди, отстаивающие национальные интересы России, а не национальные интересы Израиля в России.

Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

