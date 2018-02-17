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Северная Корея: «страна счастливых людей»

15:38. 17 февраля 2018 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал:

Что заставляет народ вдохновенно трудиться?

Лишь два раза в году приглашают сюда зарубежных гостей на главные праздники Северной Кореи – День Солнца и День Сияющей Звезды – учреждённые в честь прежних лидеров. А нынешний вождь нации Великий Маршал Ким Чен Ын между испытаниями ракет и военными парадами, посещает фабрики и фермы, чтобы вдохновлять народ трудиться шесть дней в неделю по двенадцать часов. Почему же несмотря на все трудности, корейцы считают себя самыми счастливыми людьми в мире?

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Принципы коммунизма. Манифест коммунистической партии, Карл Маркс, Фридрих Энгельс

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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