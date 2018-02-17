Семинар «Ноль отходов»

Современный человек живет очень расточительно и берет от планеты слишком много, гораздо больше, чем требуется для удовлетворения разумных потребностей. И ярким свидетельством такой расточительности являются даже не пара машин на семью или горы одежды в шкафах, а тот объем мусора, что мы, не задумываясь, день за днем отправляем на свалку. Ведь содержимое нашего мусорного ведра (настоящий мусор, который никогда не будет переработан, а отправится на свалку) — это безвозвратно потраченные ресурсы, которые, к тому же, будут десятками-сотнями-тысячами лет лежать на свалке, выделяя токсины и загрязняя все вокруг.