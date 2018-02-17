Секрет крепостного Вершинина, который не разгадали за 200 лет

Мастера за работой

Шлифовальный цех завода

Страница из каталога предприятия Бахметьева

Изделия Бахметьевского завода

Шар с цветочной клумбой внутри, 1830 г. Техника «миллефиори» – миллион цветов. Разновидность древней техники, когда узор выполняется с помощью тонких стеклянных дротов, заплавленных в толщу стекла

Хрустальное распятие. В толщу хрустального креста вплавлено маленькое фарфоровое распятие, 1830 годы

Ваза на ножке с цветочной росписью. Середина XIX века.

Ваза с цветными каплями — имитация драгоценных камней, 1860-80 гг.

Ваза венецианской нити

Графин-холодильник

Ваза большая для фруктов. Хрусталь, серебро, резьба «русский камень». Дизайн фирмы «К. Фаберже»

Прибор для пива Золотая медаль на выставке в Париже 1900 год

Стекольный виртуоз А.Вершинин

«Мастер Александр Вершинин». Худ.А.С. Шуршилов (1917-1971). Портрет является вымышленным, поскольку фотографий Вершинина не сохранилось

Знаменитые стаканы Вершинина

Стакан двустенный

Ок. 1800 г. Бахметьевский завод стекло бесцветное, трава, камни, бумага, роспись золотом и сепией

Стакан с обратной строны

Стакан, хранящийся в Егорьевском художественно-историческом музее

В Музее Тропинина в Москве

Из коллекции Федора Викторовича и Екатерины Петровны Лемкуль

Корнингский музей стекла, штат Нью-Йорк

Секрет уникальных стаканов Вершинина

Никольский стекольный завод в Пензенской области был основан в 1764 году помещиком Бахметьевым по указу Екатерины II –”делать хрустальную и стеклянную посуду самым добротным мастерам…“. Из европейских стран сюда стали завозить образцы изделий, на которых следовало учиться местным бахметьевским мастерам.И они, очень быстро освоив все премудрости стекольного дела, смогли не только повторить европейские образцы, но и привнесли в производство стеклянных изделий свою неповторимую манеру.Очень много сложных выдувных форм…Для украшения своих изделий мастера использовали матовую гравировку, обработку алмазной гранью, роспись золотом, серебром, красками. Применяли и древнюю технику декорирования – филигрань (венецианскую нить).В стенах завода выросло много талантливых стекольщиков, но самым незаурядным из них был Александр Вершинин. Многие работы этого мастера уникальны. Но он проявил себя не только, как виртуозный стекольщик, но также и как химик, и как художник.Вершинин изготавливал сервизы по заказу царской семьи, бокалы, декорированные на тему войны 1812 года, рюмки и графины с великокняжескими гербами…За один из сервизов, изготовленный Вершининым для царского стола, на 70 персон, государь-император “пожаловать соизволил мастеру Вершинину золотые часы, изъявив свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена до такого совершенства”.Но больше всего прославился этот мастер своими уникальными стаканами, которые теперь так и называют – «вершининские».Вот о них и пойдет речь…Сколько этих шедевров сохранилось до наших дней – точно не известно. Часть из них находятся в личных коллекциях и лишь изредка «всплывают» на аукционах, несколько штук хранятся в музеях.Один из таких стаканов экспонировался в Никольском музее, являясь его гордостью.На стенках этого стакана изображен целый пейзаж – в парке усадьбы Бахметьевых кавалеры прогуливаются с дамами, неподалеку играют дети, в пруду плавают утки и гуси, на ветвях деревьев сидят птицы, полная идиллия… Вроде бы ничего особенного, но удивительным является то, что вся эта композиция не нарисована, а сделана из соломы, тоненьких веточек, мха, бумаги и находится внутри стекла. Как такое можно было сделать и не сжечь макет, когда стаканы изготавливают при очень высокой температуре?К сожалению, полюбоваться на этот стакан больше нельзя. В августе 1996 года этот шедевр был украден из музея и до сих пор не найден.Еще несколько подобных стаканов с разными сюжетами, изображенными на них, хранятся в других музейных собраниях.Оказались «вершининские стаканы» и в США.Долгое время технология изготовления этих стаканов оставалась полнейшей загадкой, но впоследствии, при исследовании одного подобного стакана, имеющего небольшой скол по краю, обнаружили, что у него двойные стенки, и композиция размещена не в стекле, а между стенками.И, тем не менее, остается ряд загадок, оставляющих специалистов в восхищении и недоумении: Как мастер прикреплял свои макеты к стеклу – стаканы совершенно прозрачные, и следов клея на них не видно. Каким образом умудрялся вставлять один стакан в другой, чтобы картинка не съехала – зазора между стаканами практически нет. И, наконец, как запаивал стенки стаканов сверху, оставив при этом в целости всю композицию.В последние годы чисто теоретически предложены варианты, как можно было это сделать. В качестве клея можно использовать лед. Сначала картинка наносится на мокрую поверхность, которую потом замораживают. В дальнейшем, когда стаканы будут вставлены друг в друга, лед растапливают. Для того чтобы вставить один стакан в другой, наружный стакан нагревают, а внутренний охлаждают. Зазор между ними увеличивается, и стаканы осторожно вставляют один в другой, используя в качестве направляющих, допустим, соломинки.А для сварки краев стекла можно обмазать их фосфором и поджечь наподобие фейерверка. Выделится большое количество тепла, которое будет достаточным для местной сварки. А возможно, что края не заварены, а просто заполнены специальной мастикой. Но даже если это так, все равно это весьма кропотливая и трудоемкая работа, которая под силу лишь настоящему виртуозу. Но пока никто не пробовал это повторить.Есть сведения о том, что одна московская семья является обладательницей одного совершенно уникального – даже не двухслойного, а трехслойного стакана. Конечно, его цена баснословна. Именно поэтому сведения об этом стакане крайне скудны и не разглашаются. Но, может быть, этот уникальный стакан все же когда-нибудь попадет в музей, и великий русский мастер Александр Вершинин еще удивит нас?